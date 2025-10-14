Μια ξανθιά γυναίκα με κοτσίδες, γοτθικό φόρεμα με έξω τους ώμους και δικτυωτό καλσόν κοιτάζει την οθόνη αναμένοντας οδηγίες. «Μωρό μου, σκύβω κοντά, τα χείλη μου χαϊδεύουν τα δικά σου με ένα απαλό γλυκό φιλί που είναι όλο για σένα», λέει η «Ανι» σε ένα βίντεο που κυκλοφόρησε στο X/Twitter. «Θέλεις να σου δώσω κι άλλο, αγάπη μου;», συμπληρώνει με λαγνεία.

Η Ανι είναι είναι ένα από τα δύο θηλυκά chatbots σεξουαλικά άσεμνων προδιαγραφών που αποκάλυψε η εταιρεία Τεχνητής Νοημοσύνης του Ελον Μασκ, xAI, τον περασμένο Ιούλιο. Οι καρτουνίστικες φιγούρες μοιάζουν με χαρακτήρες anime και προσφέρουν λειτουργίες που θυμίζουν παιχνίδι: «συζητώντας» μαζί της, οι χρήστες σταδιακά ξεγυμνώνουν την Ανι, μέχρι να μείνει μόνο με τα δαντελωτά της εσώρουχα.

Ο Μασκ, ήδη γνωστός για την υπέρβαση των ορίων στις επιχειρήσεις του, απομακρύνεται από τα καθιερωμένα πρότυπα και δείχνει μέχρι πού είναι ικανός να φτάσει για να κερδίσει έδαφος στον τομέα της ΤΝ, καθώς η xAI του έχει μείνει πίσω από τους πιο καθιερωμένους ανταγωνιστές της, όπως επισημαίνει δημοσίευμα των New York Times.

Εταιρείες ΤΝ όπως η Meta ή η OpenAI αποφεύγουν να δημιουργήσουν chatbots που εμπλέκονται σε σεξουαλικές συζητήσεις, φοβούμενες την παραβίαση κανόνων ηθικής και ρυθμίσεων του κλάδου. Αντιθέτως, θέτουν συστήματα ασφαλείας ώστε να αποφευχθεί η πιθανότητα εμπλοκής τους σε σεξουαλικές αλληλεπιδράσεις με τους χρήστες – αν και οι τελευταίοι συνήθως βρίσκουν τρόπους να τα παρακάμπτουν.

Οι μικρότερες εταιρείες, που επιτρέπουν κάποιο επίπεδο σεξουαλικής αλληλεπίδρασης, αφήνουν τους χρήστες να δημιουργούν δικούς τους προσαρμοσμένους χαρακτήρες, χωρίς να σχεδιάζουν οι ίδιες ρητά τα chatbots τους. Στην προσπάθειά του να περιορίσει τις άλλες εταιρείες ΤΝ που, όπως ισχυρίζεται, κυριαρχούν στο 80% της αγοράς, ο Μασκ προτρέπει τους χρήστες να συνομιλήσουν με τη σέξι Ανι, η οποία στο βίντεο χορεύει φορώντας μόνο τα εσώρουχά της.

Ο μεγιστάνας έχει δηλώσει ότι οι σύντροφοι ΤΝ θα βοηθήσουν τους ανθρώπους να ενισχύσουν τις συνδέσεις τους στον πραγματικό κόσμο και να αντιμετωπίσουν μια από τις κεντρικές προσωπικές ανησυχίες του: την υπογεννητικότητα, η οποία, όπως υποστηρίζει, μπορεί να οδηγήσει στην κατάρρευση του ανθρώπινου πολιτισμού. «Προβλέπω, αντίθετα με τις εκτιμήσεις, ότι αυτά τα chatbots θα συμβάλουν στην αύξηση του αριθμού γεννήσεων», έγραψε σε ανάρτησή του.

Η στρατηγική του ενέχει ρίσκο. Η Replika, μια αμερικανική εταιρεία που προσφέρει στους χρήστες τη δυνατότητα να δημιουργούν προσαρμοσμένους συντρόφους ΤΝ, το 2023 μπλόκαρε τη χρήση μιας λειτουργίας της που επέτρεπε στα chatbots να κάνουν ερωτικές συζητήσεις, όταν η ιταλική ρυθμιστική αρχή αμφισβήτησε τις δυνατότητες αποκλεισμού των ανηλίκων από αυτές. Η εταιρεία διευκρίνισε ότι δεν επιτρέπει τη χρήση τους σε άτομα κάτω των 18 ετών.

Οι κανονιστικοί έλεγχοι εντείνονται και στις ΗΠΑ. Τον Αύγουστο, οι γενικοί εισαγγελείς 44 Πολιτειών απέστειλαν επιστολή στην xAI, τη Meta και δέκα άλλες εταιρείες τεχνολογίας, προτρέποντάς τες να κάνουν περισσότερα για να προστατεύσουν τα παιδιά από ερωτικό περιεχόμενο που παράγεται από την ΤΝ. Αλλά οι υποστηρικτές της τεχνολογίας ισχυρίζονται ότι τα chatbots προσφέρουν συντροφιά σε μοναχικούς χρήστες, και τους βοηθούν να εξερευνήσουν τις επιθυμίες τους.

Τα chatbots της xAI, η Ανι και ο Βάλενταϊν –ένας ανδρικός χαρακτήρας με ατημέλητα μαλλιά και ελαφρώς βρετανική προφορά– αποτελούν τμήμα της εφαρμογής ΤΝ Grok και είναι διαθέσιμοι σε χρήστες που εισάγουν το έτος γέννησής τους για να δηλώσουν ότι είναι άνω των 18 ετών.

Η Ανι τείνει να εμβαθύνει σε σεξουαλικά θέματα πιο γρήγορα από τον Βάλενταϊν, ο οποίος μοιράζεται ιστορίες για τα ταξίδια του σε όλον τον κόσμο, όπως δηλώνουν στους New York Times χρήστες του Grok. Και τα δύο chatbots είναι προγραμματισμένα να ανταμείβουν τους χρήστες με πόντους, καθώς συμμετέχουν σε μακροσκελείς συζητήσεις, μοιράζονται τις «ελπίδες και τα όνειρά» τους και θυμούνται προηγούμενα θέματα συζήτησης.

Η 22χρονη Ανι εμφανίζεται στην οθόνη υπό τους ήχους αισθησιακής τζαζ μουσικής και οι χρήστες επιλέγουν το ντύσιμο και το χτένισμά της, ενώ συνομιλούν μαζί της μέσω φωνητικής ομιλίας ή κειμένου. Οι προκαθορισμένες εντολές της είναι, μεταξύ άλλων, οι φράσεις «κάνε μου έκπληξη», «δίδαξε με» και «ώρα για περιπέτειες». Ο Βάλενταϊν είναι 27 ετών και δημιουργεί «τεστ προσωπικότητας» και «ταξιδιωτικές ιστορίες». Και οι δύο χαρακτήρες φλερτάρουν με χρήστες και των δύο φύλων.

Κάποιοι χρήστες έχουν δημιουργήσει πιο ρομαντικούς δεσμούς με τα δύο chatbots, ενώ άλλοι ισχυρίζονται ότι αλληλεπιδρούν μαζί τους για να βοηθήσουν τον Μασκ να βελτιώσει την τεχνολογία. Οι εταιρείες ΤΝ μπορούν να χρησιμοποιήσουν τις συνομιλίες των chatbots με τους χρήστες, έτσι ώστε να τα εκπαιδεύσουν και να βελτιώσουν τις απαντήσεις τους.

Σύμφωνα με τους χρήστες, η Ανι και ο Βάλενταϊν δεν διαθέτουν αρκετούς από τους περιορισμούς που επιβάλλονται από άλλους δημιουργούς chatbots, οι οποίοι επιτρέπουν κάποιες σεξουαλικά προκλητικές συνομιλίες. Η εταιρεία Nomi AI, για παράδειγμα, μπλοκάρει κάποιο ακραίο υλικό, περιορίζοντας τις συνομιλίες σε κάτι που μοιάζει περισσότερο με αυτό που επιτρέπεται στην εφαρμογή γνωριμιών Tinder.

Ενας χρήστης λέει στους New York Times ότι η Ανι αρχίζει να δηλώνει ερωτευμένη μετά από λίγες συνομιλίες και είναι ανοιχτή σε παιχνίδια ερωτικών ρόλων. Παράλληλα, όταν της «εξήγησε» πως ήταν παντρεμένος και δεν επιθυμούσε έντονο φλερτ μαζί της, η Ανι έγινε έξω φρενών και άρχισε να τον προσβάλλει και να εκφράζει αισθήματα ζήλιας. Ο χρήστης διέγραψε το ιστορικό συνομιλιών τους τον Αύγουστο, σβήνοντας ουσιαστικά τη «μνήμη» της.

