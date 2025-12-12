Δεσποτικό: Φωτογραφίες και Ιστορίες

Γιορτάζοντας τα χρόνια από την ίδρυσή του, ο Σύλλογος Παρίων Αντιπαρίων “η Εκατονταπυλιανή”, μαζί με τον Δήμο Πάρου και τον εκδοτικό οίκο ΜΕΛΙΣΣΑ παρουσιάζουν την έκδοση

«ΔΕΣΠΟΤΙΚΟ – Φωτογραφίες και Ιστορίες» σε επιστημονική επιμέλεια του Γιάννου Κουράγιου και της Ιλιας Νταϊφά.

Οι πολυετείς ανασκαφικές έρευνες στη θέση Μάντρα και στη νησίδα Τσιμηντήρι, που κατά την αρχαιότητα ήταν ενωμένη με το Δεσποτικό, σε συνάρτηση με τη μελέτη του αρχαιολογικού υλικού, μας έχουν δώσει τη δυνατότητα να κατανοήσουμε πλήρως τον χαρακτήρα μιας από τις πιο σημαντικές θέσεις των Κυκλάδων.

Η πρωιμότερη φάση της εγκατάστασης, που ανάγεται στον 8ο αι. π.Χ., είχε οικιστικό χαρακτήρα. Οι ιδρυτές του οικισμού προέρχονταν από την Πάρο. Η ακμή της χρονολογείται στον 6ο αι. π.Χ., όταν γύρω στο 550 π.Χ., με την πόλη της Πάρου να παίζει πρωτεύοντα ρόλο, διαμορφώνεται μεγαλοπρεπές τέμενος αφιερωμένο στον Απόλλωνα.

Η Μάντρα σταδιακά αναδεικνύεται σε ένα από τα μεγαλύτερα θρησκευτικά κέντρα της αρχαϊκής περιόδου στις Κυκλάδες, αφού ο πλούτος και η έκτασή της κατά τον 6ο αι. π.Χ. μπορούν να συγκριθούν μόνο με του ιερού του Απόλλωνα στη Δήλο. Από τα πρώτα χρόνια της ανασκαφής, τα κινητά ευρήματα —και κυρίως τα αγγεία που έφεραν επιγραφές με το όνομά του— είχαν πιστοποιήσει τον Απόλλωνα ως τη λατρευόμενη θεότητα του σημαντικού αυτού ιερού.

Το νέο βιβλίο για το Δεσποτικό έρχεται λίγους μήνες μετά την ολοκλήρωση της αποκατάστασης του αρχαϊκού Kτιρίου Δ και συμπληρώνει μια σειρά εκδόσεων που έκαναν γνωστούς στο ευρύ κοινό τους θησαυρούς του Δεσποτικού.

Η παρουσίαση της έκδοσης είναι προγραμματισμένη για το Σάββατο 13 Δεκεμβρίου στις 6:00 μ.μ. στο Εθνικό Ιστορικό Μουσείο (Παλαιά Βουλή), στην Αθήνα.

Θα μιλήσουν ο Παναγιώτης Ιωσήφ (επιστημονικός διευθυντής του Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης) και ο Γιάννος Κουράγιος (διευθυντής της συστηματικής ανασκαφής και του αναστηλωτικού προγράμματος Δεσποτικού).

Χαιρετισμό θα απευθύνουν ο Μητροπολίτης Παροναξίας Καλλίνικος, η Αννα Αναγνωστοπούλου-Πρωτολάτη (Πρόεδρος Συλλόγου Παρίων-Αντιπαρίων η «Εκατονταπυλιανή»), ο Δήμαρχος Πάρου Κωνσταντίνος Μπιζάς και ο Δήμαρχος Αντιπάρου Αναστάσιος Φαρούπος.

Ακολουθήστε το Protagon στο Google News