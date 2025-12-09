«Ο Αγνοούμενος του Ματαρόα»: τιμή σε έναν άγνωστο έλληνα εικαστικό

«Την Παρασκευή 1η Ιουλίου του 1938 (καιρός αίθριος, πρωινή θερμοκρασία 27 βαθμοί) στις 10 και 5 ακριβώς, ο Νίκος Μπαλόγιαννης, 27 ετών, ζωγράφος, κάνει την εμφάνισή του στο λιμάνι του Πειραιά.

Αχθοφόροι φορτωμένοι αποσκευές, βαρκάρηδες που διαπληκτίζονται, σφυρίχτρες που βοούν στον βρόντο, μια αρχαία φασαρία και μαυρισμένα φουγάρα, καράβια με σκοτεινά σκαριά, σκουριασμένα σίδερα, καπνοί, σκόνες, κάρβουνα στη θάλασσα, μια μυρωδιά πίσσας που γίνεται πιο έντονη όσο ανεβαίνει η ζέστη.

Τίποτα από αυτά δεν τον ακουμπά. Ασπιλος μέσα στην κάπνα, με ένα ανοιχτόχρωμο κουστούμι, λευκό μαντιλάκι στην τσέπη, έγχρωμος σε μαυρόασπρη ταινία, δεν βλέπει τίποτα από τον περίγυρό του, δεν ακούει τίποτα. Φεύγει».

Με τις φράσεις αυτές ξεκινάει ο πρόλογος της μυθιστορίας μιας ταραγμένης εποχής, όπως ονομάζει ο Νίκος Αμανίτης το έργο του «Ο Αγνοούμενος του Ματαρόα», που σε συγκινεί και σε συνεπαίρνει με τις δυνατές εικόνες και τη φροντισμένη γλώσσα του από την πρώτη στιγμή. Ο ήρωας του Αμανίτη, φοιτητής στη Σχολή Καλών Τεχνών και υπάλληλος του υπουργείου Παιδείας, φεύγει με το Α/Τ Πατρίς με προορισμό το Παρίσι. Επτά χρόνια αργότερα, θα μπαρκάρει και πάλι από το ίδιο λιμάνι, που ωστόσο είναι πια ένας άλλος Πειραιάς, και αυτός ένας άλλος άνθρωπος, σημαδεμένος από τον πόλεμο και την Κατοχή. Το πλοίο λέγεται «Ματαρόα».

Με έναυσμα έναν ανυπόγραφο πίνακα

Στην πραγματικότητα, όμως, η ιστορία του Μπαλόγιαννη αρχίζει το 2020, τις μέρες της πρώτης καραντίνας, όταν ο δημοσιογράφος – συγγραφέας, «απομονωμένος επιμελώς από τον τρομακτικό έξω κόσμο με τα σφραγισμένα μεταλλικά φέρετρα και την προπαίδεια των θανάτων» και «εντελώς βαρεμένος», έχει μια ξαφνική έμπνευση. Στέλνει μέιλ σε άγνωστους παραλήπτες, που ήξερε ότι είχαν σχέση με τον ζωγράφο ενός ανυπόγραφου πίνακα με πολύχρωμους κορμούς δέντρων. Ο πίνακας – δώρο του ζωγράφου στη μητέρα του Νίκου, Αννα Αμανίτη, από την οποία είχε μάθει αποσπασματικά κάποιες λεπτομέρειες – «είχε μετακομίσει» στο σπίτι του μετά τον θάνατό της.

Το «Ματαρόα» είναι το ιστορικό νεοζηλανδέζικο πλοίο που έγινε γνωστό για τα ταξίδια του στη Μεσόγειο το 1945, όταν ναυλώθηκε για να μεταφέρει από τη Μασσαλία στη Χάιφα Εβραίους που είχαν γλιτώσει από το Μπούχενβαλντ. Και τώρα συμπληρώνονται 80 χρόνια από τον Δεκέμβριο εκείνης της χρονιάς που το «Ματαρόα» μετέφερε από την Ελλάδα στη νότια Ιταλία, 130 σπουδαστές, πολλοί από τους οποίους θα άφηναν στη συνέχεια ένα ισχυρό στίγμα στον χώρο των ιδεών, της επιστήμης και των τεχνών. Στόχος τους ήταν να καταφύγουν στο Παρίσι για να γλιτώσουν από τη μετεμφυλιακή τρομοκρατία.

Ο ζωγράφος Νίκος Μπαλόγιαννης, έφυγε κι αυτός με το «Ματαρόα», άγνωστος ανάμεσα σε γνωστούς συνταξιδιώτες όπως οι φιλόσοφοι Κορνήλιος Καστοριάδης και Κώστας Αξελός, οι συγγραφείς Μιμίκα Κρανάκη και Ελλη Αλεξίου, ο ιστορικός Νίκος Σβορώνος, ο φιλόλογος Εμμανουήλ Κριαράς, και αμέτρητους άλλους. Και κατέληξε στην Αμερική, όπου θα άλλαζε το όνομά του σε Μπελ-Τζον, θα έκανε οικογένεια, θα δούλευε και θα πέθαινε (πριν από 29 χρόνια), παραμένοντας, ωστόσο, άγνωστος στην Ελλάδα.

Η απάντηση στο μέιλ του Αμανίτη ήρθε την αμέσως επόμενη ημέρα από το Σαν-Μιγκέλ ντε Αλιέντε στο Μεξικό, μας πληροφορεί ο συγγραφέας στον πρόλογό του. Με έκπληξη, απορία και συγκίνηση, η Ρέα Μπελ-Τζον Κάλκινς, η μικρότερη κόρη του Μπελ-Τζον, αναγνώρισε το έργο του πατέρα της. Αυτή θα ήταν η αρχή μιας σειράς από τουλάχιστον 500 μέιλ που θα αντάλλασσαν στην συνέχεια μεταξύ τους και μιας ξεχωριστής φιλίας αφιερωμένης στην αναζήτηση και την ανάδειξη του έργου του Μπαλόγιαννη.

«Scroll», ένα ανεπίδοτο ερωτικό γράμμα – ημερολόγιο μιας ταραγμένης εποχής

Ανάμεσα σε άλλες πληροφορίες, η Ρέα στέλνει στον Αμανίτη σκαναρισμένο και το «Scroll», ένα ρολό από κόλλες χαρτιού ενωμένες μεταξύ τους, μια τεράστια ανεπίδοτη επιστολή του Μπαλόγιαννη στην αγαπημένη του Μουν, γραμμένη στα γαλλικά, που θα μεταφράσει στη συνέχεια η Ρούλα Γεωργακοπούλου. Ξεκίνησε να της γράφει δύο χρόνια μετά τον χωρισμό τους, το 1941, και συνέχισε μέχρι την Απελευθέρωση. Η Μουν όμως δεν έλαβε ποτέ το ερωτικό γράμμα του, το οποίο είναι ταυτόχρονα ημερολόγιο, που φωτίζει μια ολόκληρη εποχή με πολύ προσωπικό τρόπο, καθώς ο νεαρός ζωγράφος καταγράφει την καθημερινότητά του μέσα στην Κατοχή, τους αγώνες της Αντίστασης (ήταν μέλος του ΕΑΜ), τις αναμνήσεις του από το αλβανικό μέτωπο.

Το Scroll «δεν είναι ένα ημερολόγιο της Κατοχής», παρατηρεί ο Αμανίτης. Ο Μπαλόγιαννης γράφει «όποτε έχει διάθεση». Είναι «μια προσωπική υπόθεση που απευθύνεται σε εκείνη» με πολλές χρονολογικές ανακολουθίες, παρ’ όλα αυτά όμως το κλίμα της εποχής φθάνει άμεσα στον αναγνώστη. (Πόσο ταλανίστηκαν η Ρούλα και ο Νίκος, σκέφτομαι, προσπαθώντας να ξεμπλέξουν αυτό το κουβάρι, τις μέρες του lockdown. Και όμως, έχει μεγάλη γοητεία αυτή η προσπάθεια και ίσως να τους βοήθησε να ξεφύγουν από τη φρίκη των δικών μας ημερών).

Μέσα στη φρίκη της νιότης του, λοιπόν, αυτό που βοηθάει τον Μπαλόγιαννη να επιβιώσει είναι ο έρωτάς του για τη 19χρονη συμφοιτήτριά του Μουν, οι αναμνήσεις του από τη ζωή τους στο Παρίσι, όπου πήγε με άδεια άνευ αποδοχών για να ολοκληρώσει τις σπουδές του στη Μποζάρ – 18 μήνες πριν ξεσπάσει ο πόλεμος – και στο άγνωστο χωριουδάκι Καταγκάι τον Νότο της Γαλλίας, όπου έζησαν τις πιο έντονες στιγμές του έρωτά τους.

Οταν τον καλούν στον στρατό, νομίζουν ότι ο χωρισμός τους θα είναι προσωρινός, όμως ο Μπαλόγιαννης δεν θα επιστρέψει ποτέ στο Παρίσι και στο Καταγκάι. Το «Scroll» – που είναι η ραχοκοκαλιά του βιβλίου καλύπτοντας σχεδόν το πρώτο μισό του –, θα τον ακολουθήσει στην Αμερική και θα μείνει «θαμμένο και λησμονημένο» στη σοφίτα του πατρικού σπιτιού της Ρέας. Εκείνη, δε, μη γνωρίζοντας γαλλικά, δεν μπορεί καν να το διαβάσει.

Ερευνα εμμονική για ένα βιβλίο που αποτελεί από μόνο του νέο είδος

Ο Αμανίτης «αρπάχτηκε» από αυτό ακριβώς το ρολό για να ανασύρει «στην επιφάνεια τον βίο του περίεργου καλλιτέχνη, που αγνοείται τελείως από την ελληνική βιβλιογραφία, που δεν άφησε εδώ πέρα ούτε το όνομά του». Και κάπως έτσι ξεκίνησε η δική του εμμονική περιπέτεια μιας «πολυετούς έρευνας σε ελληνικά, γαλλικά και αμερικανικά αρχεία, σε βιβλία επί δεκαετίες κλειστά και σε ειδήσεις 90 χρόνων», ταξίδεψε πολλές φορές στη Γαλλία για να βουτήξει μέσα σε βιβλιοθήκες και αρχεία και να αναζητήσει τα ίχνη της Μουν, στην προσπάθειά του να ανασύρει από τη λήθη «όχι μόνο κομμάτια μιας ζωής αλλά και κομμάτια μιας συλλογικής μνήμης όπου αυτή η ζωή εντάσσεται». Αυτή η προσπάθεια τον οδήγησε, τελικά, στην εκπληκτική αναβίωση μιας εποχής, που έζησαν οι γονείς και οι παππούδες μας, για την καθημερινότητα των οποίων ίσως ελάχιστα πράγματα γνωρίζουμε και τα υπόλοιπα ίσως δεν θα τα μάθουμε ποτέ.

Το βιβλίο δεν κατατάσσεται εύκολα σε μια κατηγορία, αφού εξελίσσεται σε πολλαπλά επίπεδα. Θα μπορούσε να πει κανείς ότι είναι απλώς ένα δοκίμιο, που φωτίζει μια εποχή μέσα από προσωπικές και άλλες μαρτυρίες. Στην πραγματικότητα, όμως, οι μαρτυρίες που έχει συλλέξει, εξελίσσονται σε ένα μυθιστόρημα μέσα σε μυθιστόρημα με το άθροισμά τους να είναι κάτι πολύ περισσότερο, αφού ο Αμανίτης – ο ίδιος είναι ο δεύτερος ήρωας του βιβλίου – σχεδόν ταυτίζεται με τον Μπαλόγιαννη και τον ακολουθεί κατά την επιβίβασή του στο «Ματαρόα» και μετά στην Αμερική.

Ο κατοπινός εικαστικός Nikos Bel-Jon μπορεί μεν να μην κινδυνεύει στην Ελλάδα του 1945, πλην όμως ασφυκτιά μέσα στο κλίμα εκείνης της εποχής. Μπαρκάρει για τον Νέο Κόσμο των αμέτρητων υποσχέσεων και καταφύγιο αυτοεξόριστων και φυγάδων. Και αφήνει τη ζωγραφική για τις τεράστιες μεταλλογραφίες τις οποίες δημιουργεί στο ατελιέ του στο Μανχάταν, που είναι ταυτόχρονα η εστία της οικογένειάς του: εκεί ζει με τη σύζυγό του Τρόυ και τις κόρες τους Αθηνά και Ρέα, μέχρι το 1996, οπότε πεθαίνει σε ηλικία 55 ετών.

Στην ουσία, λοιπόν, ο «Αγνοούμενος του Ματαρόα» είναι έργο δύο συγγραφέων, του Νίκου Αμανίτη και του ίδιου του Νίκου Μπαλόγιαννη, και μιας μεταφράστριας, της Ρούλας Γεωργακοπούλου, η οποία μετατρέπει το «αφιλτράριστο και αθώο» κείμενο του «Scroll», σε λογοτεχνικό κείμενο υψηλής ποιότητας, όπως είναι, άλλωστε, πάντα όλα τα γραπτά της. Ενα κείμενο – θεατρικός μονόλογος, ερωτικός, σουρεαλιστικός ενίοτε, σπαρακτικός και ταυτόχρονα γεμάτος ζωή και ελπίδα, με ένθετες επεξηγήσεις.

ΥΓ. Αξίζει να σημειωθεί ότι στο βιβλίο δημοσιεύονται φωτογραφίες ντοκουμέντων και εικόνες από τη ζωή του Νίκου Μπελ-Τζον, μεταξύ των οποίων και ένα πορτρέτο του στο εργαστήριό του στη Νέα Υόρκη, όπου τον συνέλαβε με τον φακό της η κορυφαία φωτογράφος Nelly’s. Και ολοκληρώνεται με μια τεράστια βιβλιογραφία, ίσως την πιο μεγάλη και πλήρη που έχει δημιουργηθεί ποτέ, για όποιον θέλει να εντρυφήσει στην Ιστορία και τα τεκταινόμενα μιας εποχής, τόσο κοντινής μας, και παρ’ όλα αυτά τόσο άγνωστης.

♦ «Ο Αγνοούμενος του Ματαρόα», Νίκος Αμανίτης, εκδόσεις Μεταίχμιο, λογοτεχνία, 672 σελίδες. ♦ Μια εξαιρετική ημερίδα οργανώνεται σήμερα Τρίτη (09.12) από τον καθηγητή Νικόλα Μανιτάκη, μελετητή της «επιχείρησης Ματαρόα», με την αρωγή του ΕΚΠΑ και του Γαλλικού Ινστιτούτου. Από τις 12 έως τις 6 μ.μ, στο Αμφιθέατρο Αργυριάδη, στο κεντρικό κτίριο του Πανεπιστημίου Αθηνών, στα Προπύλαια.

