Ο Νίκος Χασαπόπουλος στο πορτμπαγκάζ του… πλανητάρχη

Την Δευτέρα 15/12 στο Πνευματικό Κέντρο Δήμου Αθηναίων, στις 18:30, θα πραγματοποιηθεί η παρουσίαση του νέου βιβλίου του δημοσιογράφου Νίκου Χασαπόπουλου «Τα Αδημοσίευτα».

Ακολουθεί μια προδημοσίευση αποσπάσματος από το βιβλίο:

Στο περιθώριο Συνόδου του Ο.Ο.Σ.Α το 1992, μια σπρωξιά από τους φρουρούς του Τζορτζ Μπους οδήγησε σε μια απρόσμενη, σχεδόν απίστευτη εμπειρία: την ξενάγηση στο πορτμπαγκάζ του «θηρίου» και μια φωτογραφική απόδειξη για τους δύσπιστους.

Στο πορτμπαγκάζ του… πλανητάρχη Η σκηνή που θα σας περιγράψω συνέβη τον Οκτώβριο του 1992 στην αμερικανική πρεσβεία στο Παρίσι, στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής του Ο.Ο.Σ.Α. ‘Οταν ρωτήθηκα από την υπεύθυνη ασφαλείας του Αμερικανού προέδρου, Τζωρτζ Μπους του πρεσβύτερου, τι θα μπορούσε να απαλύνει τη σπρωξιά που έφαγα από τους φουσκωτούς του και, μάλιστα, μπροστά στον πλανητάρχη, ζήτησα μια συνέντευξη. Αρνήθηκε ευγενικά και μου ζήτησε κάτι πιο εύκολο. Τότε, χωρίς να το πολυσκεφτώ, ρώτησα εάν θα μπορούσα να δω το αυτοκίνητο του προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών. Όχι μόνο μου έδειξαν το προεδρικό αυτοκίνητο, αλλά μου άνοιξαν και το πορτμπαγκάζ του «θηρίου». Τι νομίζετε ότι υπήρχε στο πορτμπαγκάζ του πλανητάρχη; Όπλα; Ηλεκτρονικός εξοπλισμός; Βαλίτσα με κωδικούς πυρηνικών; Τίποτε από αυτά. Περιείχε ρούχα, παπούτσια, κάλτσες και γραβάτες. Σκέτη απογοήτευση ήταν αυτός ο πλανητάρχης… Μόλις έκλεισε το πορτμπαγκάζ, η ευγενέστατη υπεύθυνη της προσωπικής του ασφάλειας με ρώτησε εάν όλα ήταν εντάξει. Αλλά δεν ήταν… Ποιος, αλήθεια, θα πίστευε ότι μου άνοιξαν το πορτμπαγκάζ του προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών;

Ακολουθήστε το Protagon στο Google News