Το Βόρειο Σέλας από (πολύ) ψηλά

Ο κοσμοναύτης Σεργκέι Κουντ-Σβερτσκόφ κατέγραψε εντυπωσιακές εικόνες σέλαος πάνω από τη Γη, όπως φαινόταν από τον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό.

Το φαινόμενο απαθανατίστηκε κατά τη διάρκεια μίας από τις ισχυρότερες ηλιακές καταιγίδες των τελευταίων 20 και πλέον ετών, η οποία το έκανε ορατό όχι μόνο τις συνήθεις περιοχές αλλά και σε πολλές άλλες, ανάμεσά τους και στην Ελλάδα.

Η τελευταία καταιγίδα ηλιακής ακτινοβολίας αντίστοιχης έντασης είχε καταγραφεί τον Οκτώβριο του 2003. Το Βόρειο Σέλας προκαλείται από ηλιακές καταιγίδες που εκπέμπουν φορτισμένα σωματίδια υψηλής ταχύτητας, τα οποία συγκρούονται με την ατμόσφαιρα της Γης, δημιουργώντας εντυπωσιακά φωτεινά φαινόμενα.

Ακολουθήστε το Protagon στο Google News