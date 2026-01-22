130
Εντυπωσιακό και από τον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό το Βόρειο Σέλας | Roscosmos/ Sergey Kud-Sverchkov/ Handout via REUTERS
Επιστήμη & Τεχνολογία

Το Βόρειο Σέλας από (πολύ) ψηλά

Ρώσος κοσμοναύτης απαθανάτισε το εντυπωσιακό φαινόμενο από το Διάστημα

Protagon Team Protagon Team 22 Ιανουαρίου 2026, 13:51
Ο κοσμοναύτης Σεργκέι Κουντ-Σβερτσκόφ κατέγραψε εντυπωσιακές εικόνες σέλαος πάνω από τη Γη, όπως φαινόταν από τον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό.

Το Βόρειο Σέλας όπως το είδε ο κοσμοναύτης στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό. (Roscosmos/Sergey Kud-Sverchkov/Handout via REUTERS)

Το φαινόμενο απαθανατίστηκε κατά τη διάρκεια μίας από τις ισχυρότερες ηλιακές καταιγίδες των τελευταίων 20 και πλέον ετών, η οποία το έκανε ορατό όχι μόνο τις συνήθεις περιοχές αλλά και σε πολλές άλλες, ανάμεσά τους και στην Ελλάδα.

Η τελευταία καταιγίδα ηλιακής ακτινοβολίας αντίστοιχης έντασης είχε καταγραφεί τον Οκτώβριο του 2003. Το Βόρειο Σέλας προκαλείται από ηλιακές καταιγίδες που εκπέμπουν φορτισμένα σωματίδια υψηλής ταχύτητας, τα οποία συγκρούονται με την ατμόσφαιρα της Γης, δημιουργώντας εντυπωσιακά φωτεινά φαινόμενα.

