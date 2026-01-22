157
Περισσότερο από μία ώρα διήρκησε η κατ' ιδίαν συνάντηση του ουκρανού προέδρου, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, με τον αμερικανό ομόλογό του, Ντόναλντ Τραμπ | REUTERS/Jonathan Ernst
Συνάντηση Ζελένσκι – Τραμπ: Aρκετά κοντά η ειρήνη για την Ουκρανία

Ως πολύ καλή χαρακτήρισε ο αμερικανός πρόεδρος τη συνάντηση που είχε με τον ομόλογό του της Ουκρανίας. Επανέλαβε ότι έχει φθάσει η ώρα αυτός ο πόλεμος να τελειώσει

Protagon Team Protagon Team 22 Ιανουαρίου 2026, 16:02
Κόσμος

Ειρήνη και μάλιστα «αρκετά σύντομα» αναμένει ότι θα υπάρξει στην Ουκρανία, ο αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, όπως τουλάχιστον δήλωσε μετά τη συνάντηση που είχε με τον ουκρανό ομόλογό του, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, στο περιθώριο του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ του Νταβός.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ είπε ότι η συνάντησή του με τον Ζελένσκι ήταν «πολύ καλή» και επανέλαβε την πεποίθησή του ότι «ο πόλεμος πρέπει να τελειώσει». Τα σχόλια του κ. Τραμπ ήρθαν αφού ο Στιβ Γουίτκοφ, ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ, δήλωσε νωρίτερα την Τετάρτη ότι οι συνομιλίες με τη Ρωσία έχουν «σημειώσει μεγάλη πρόοδο».

«Νομίζω ότι έχουμε περιορίσει το θέμα σε ένα ζήτημα και έχουμε συζητήσει διάφορες εκδοχές του, κάτι που σημαίνει ότι μπορεί να επιλυθεί. Αρα, αν και οι δύο πλευρές θέλουν να το λύσουν, θα το λύσουμε», είπε σε ουκρανική εκδήλωση στο περιθώριο του φόρουμ στην Ελβετία.

Ο αμερικανός απεσταλμένος, μαζί με τον γαμπρό του Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ, αναμένεται να μεταβούν στη Μόσχα για συνάντηση με τον Βλαντίμιρ Πούτιν.

