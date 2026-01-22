Συνάντηση Ζελένσκι – Τραμπ: Aρκετά κοντά η ειρήνη για την Ουκρανία

Ειρήνη και μάλιστα «αρκετά σύντομα» αναμένει ότι θα υπάρξει στην Ουκρανία, ο αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, όπως τουλάχιστον δήλωσε μετά τη συνάντηση που είχε με τον ουκρανό ομόλογό του, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, στο περιθώριο του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ του Νταβός.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ είπε ότι η συνάντησή του με τον Ζελένσκι ήταν «πολύ καλή» και επανέλαβε την πεποίθησή του ότι «ο πόλεμος πρέπει να τελειώσει». Τα σχόλια του κ. Τραμπ ήρθαν αφού ο Στιβ Γουίτκοφ, ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ, δήλωσε νωρίτερα την Τετάρτη ότι οι συνομιλίες με τη Ρωσία έχουν «σημειώσει μεγάλη πρόοδο».

«Νομίζω ότι έχουμε περιορίσει το θέμα σε ένα ζήτημα και έχουμε συζητήσει διάφορες εκδοχές του, κάτι που σημαίνει ότι μπορεί να επιλυθεί. Αρα, αν και οι δύο πλευρές θέλουν να το λύσουν, θα το λύσουμε», είπε σε ουκρανική εκδήλωση στο περιθώριο του φόρουμ στην Ελβετία.

Ο αμερικανός απεσταλμένος, μαζί με τον γαμπρό του Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ, αναμένεται να μεταβούν στη Μόσχα για συνάντηση με τον Βλαντίμιρ Πούτιν.

