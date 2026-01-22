«Η Ιλιάδα στο Μουσείο»: Ετήσιος κύκλος εκδηλώσεων την τελευταία Κυριακή κάθε μήνα

Το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο και η International Lyre Society συνδιοργανώνουν έναν μοναδικό ετήσιο κύκλο εκδηλώσεων με τίτλο «Η Ιλιάδα στο Μουσείο», ο οποίος παρουσιάζει στο κοινό το Ομηρικό έπος την τελευταία Κυριακή κάθε μήνα του 2026 και ώρα 13:00-15:00, αρχίζοντας την 25η Ιανουαρίου 2026.

Κάθε εκδήλωση περιλαμβάνει την απαγγελία δύο ραψωδιών της Ιλιάδας, την οποία αναλαμβάνουν οι σπουδαστές της Δραματικής Σχολής του Ωδείου Αθηνών.

Η μουσική συνοδεία πραγματοποιείται με αρχαία ελληνική λύρα από τους λυριστές της International Lyre Society, υπό την επιστημονική και καλλιτεχνική εποπτεία του Δρα Νίκου Ξανθούλη.

Η ομορφιά των εκθεμάτων της ναυαρχίδας των ελληνικών μουσείων συναντά τον υπέροχο λόγο του Ομήρου σε έναν μαγικό συνδυασμό με την αρχαιοελληνική επτάχορδη λύρα.

Οι εκδηλώσεις θα προβάλλονται μέσω live streaming στο διαδίκτυο ενώ θα δημιουργηθεί μια σειρά 24 επεισοδίων τα οποία θα είναι διαθέσιμα ηλεκτρονικά για το κοινό. Η παρακολούθηση των εκδηλώσεων είναι δωρεάν κατόπιν τηλεφωνικής κράτησης.

Έναρξη κρατήσεων θέσεων (20 διαθέσιμες θέσεις για τη φυσική εκδήλωση): Παρασκευή 23/1/2025 και ώρα 12 στο τηλέφωνο 2132144856 και κάθε Παρασκευή και ώρα 12 πριν εκάστη εκδήλωση.

Οι Κυριακές που θα πραγματοποιηθεί η δράση είναι:

1. 25 Ιανουαρίου 2026

2. 22 Φεβρουαρίου 2026

3. 29 Μαρτίου 2026

4. 26 Απριλίου 2026

5. 31 Μαΐου 2026

6. 28 Ιουνίου 2026

7. 26 Ιουλίου 2026

8. 30 Αυγούστου 2026

9. 27 Σεπτεμβρίου 2026

10. 25 Οκτωβρίου 2026

11. 29 Νοεμβρίου 2026

12. 27 Δεκεμβρίου 2026

Ώρα: 13:00 ως 15:00 περίπου. 20 διαθέσιμες θέσεις για τη φυσική εκδήλωση κατόπιν τηλεφωνικής κράτησης, ελεύθερη παρακολούθηση μέσω live streaming στο https://www.youtube.com/live/9oaQPH-rxOY . Ο σύνδεσμος ισχύει για την πρώτη Κυριακή 25/1/2026. Ο σύνδεσμος για κάθε εκδήλωση θα ανακοινώνεται κάθε φορά στα social media του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου.

Πληροφορίες: www.namuseum.gr, 213 214 4856, eam@culture.gr

