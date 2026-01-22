Eτοιμος ο σούπερ πύραυλος της NASA για τον ιστορικό γύρο της Σελήνης

Ο γιγαντιαίος νέος πύραυλος της NASA για τη Σελήνη μεταφέρθηκε πριν από λίγες ημέρες στη βάση εκτόξευσης, στο πλαίσιο της προετοιμασίας για την πρώτη επανδρωμένη πτήση εδώ και περισσότερο από μισό αιώνα. Η αποστολή δεν αποκλείεται να ξεκινήσει αρχές Φεβρουαρίου.

Ο πύραυλος ύψους 98 μέτρων ξεκίνησε με ταχύτητα μόλις ενός μιλίου την ώρα (1,6 χλμ./ώρα) τη μετακίνησή του από το κτίριο συναρμολόγησης οχημάτων του Διαστημικού Κέντρου Κένεντι με το πρώτο φως της ημέρας.

Εργαζόμενοι του διαστημικού κέντρου και μέλη των οικογενειών τους συγκεντρώθηκαν, μέσα στο κρύο, μπροστά από την έξοδο του πυραύλου από το κτίριο, το οποίο είχε κατασκευαστεί τη δεκαετία του 1960 για να φιλοξενεί τους πυραύλους Saturn V που μετέφεραν 24 αστροναύτες στη Σελήνη στο πλαίσιο του προγράμματος Apollo.

Η NASA δημιούργησε το πρόγραμμα Artemis ως διάδοχο του θρυλικού προγράμματος Apollo στο πλαίσιο του οποίου ο άνθρωπος πάτησε στη Σελήνη. Η πρώτη αποστολή του Artemis ήταν μη επανδρωμένη και πραγματοποιήθηκε με επιτυχία. Η Artemis 2 θα είναι επανδρωμένη και το πλήρωμά της θα παραμείνει επί δέκα ημέρες σε τροχιά γύρω από τη Σεληνη κάνοντας τις απαραίτητες προετοιμασίες για την επόμενη αποστολή το πλήρωμα της οποίας θα προσεδαφιστεί στο φεγγάρι.

Οπως έγραψε ο Guardian, παρών κατά τη μεταφορά του πυραύλου ήταν ο νέος διοικητής της NASA, Τζάρεντ Αϊζακμαν, μαζί με τους τέσσερις αστροναύτες που έχουν οριστεί για την αποστολή. Ο Ριντ Γουάιζμαν, κυβερνήτης του πληρώματος, δήλωσε: «Τι υπέροχη μέρα για να είμαστε εδώ. Είναι συγκλονιστικό».

Με συνολικό βάρος 5 εκατ. κιλά, ο πύραυλος SLS και η κάψουλα πληρώματος Orion μετακινήθηκαν πάνω σε ένα τεράστιο όχημα, το οποίο είχε χρησιμοποιηθεί την εποχή του Apollo και των διαστημικών λεωφορείων και αναβαθμίστηκε για να αντέξει το επιπλέον βάρος.

Ο Γουάιζμαν, ο πιλότος Βίκτορ Γκλόβερ και η Κριστίνα Κοχ, όλοι έμπειροι αστροναύτες της NASA θα πλαισιωθούν στη δεκαήμερη αποστολή από τον Καναδό αστροναύτη Τζέρεμι Χάνσεν, πρώην πιλότο μαχητικών, ο οποίος περιμένει με ανυπομονησία την πρώτη του πτήση με πύραυλο.

Θα είναι οι πρώτοι άνθρωποι που θα ταξιδέψουν προς τη Σελήνη μετά τους Τζιν Σέρναν και Χάρισον Σμιτ της αποστολής Apollo 17, οι οποίοι ολοκλήρωσαν το θριαμβευτικό πρόγραμμα των σεληνιακών προσεδαφίσεων το 1972.

Δώδεκα αστροναύτες έχουν περπατήσει στη σεληνιακή επιφάνεια, αρχής γενομένης από τον Νιλ Αρμστρονγκ και τον Μπαζ Ολντριν το 1969. Μόνο τέσσερις εξ αυτών βρίσκονται ακόμη στη ζωή· ο Ολντριν, ο μεγαλύτερος σε ηλικία, έκλεισε τα 96 του χρόνια την Τρίτη.

«Είναι τόσο ενθουσιασμένοι που επιστρέφουμε στη Σελήνη», είπε ο Γουάιζμαν. «Θέλουν απλώς να δουν ανθρώπους όσο πιο μακριά γίνεται από τη Γη, να ανακαλύπτουν το άγνωστο».

Η NASA αναμένει να πραγματοποιήσει μια δοκιμή ανεφοδιασμού καυσίμων του πυραύλου SLS στη βάση εκτόξευσης στις αρχές Φεβρουαρίου, πριν επιβεβαιώσει την ημερομηνία εκτόξευσης.

