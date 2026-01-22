Νέες απειλές Τραμπ: «Σκληρά αντίποινα» αν οι Ευρωπαίοι πουλήσουν αμερικανικά assets

Νέες απειλές εκτόξευσε ο Ντόναλντ Τραμπ, προειδοποιώντας για «σκληρά αντίποινα», σε περίπτωση που ευρωπαϊκές χώρες προχωρήσουν στην πώληση αμερικανικών περιουσιακών στοιχείων (assets) ως απάντηση στις απειλές του για επιβολή δασμών, που συνδέονται με το ζήτημα της Γροιλανδίας, αυξάνοντας περαιτέρω την πίεση προς τις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις να παραμείνουν στο πλαίσιο μιας υπό διαμόρφωση συμφωνίας για το μέλλον του νησιού.

«Αν το κάνουν, ας το κάνουν. Ομως, αν συμβεί κάτι τέτοιο, θα υπάρξουν σκληρά αντίποινα από την πλευρά μας. Και έχουμε όλα τα χαρτιά», δήλωσε ο αμερικανός πρόεδρος σε συνέντευξή του στο Fox Business, στο περιθώριο του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ στο Νταβός.

Ωστόσο, δεν διευκρίνισε ποια συγκεκριμένα μέτρα θα μπορούσαν να ακολουθήσουν οι ΗΠΑ, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο περαιτέρω κλιμάκωσης.

Το -πλέον εγκαταλειμμένο- σχέδιο του Τραμπ για αύξηση των δασμών σε προϊόντα από οκτώ ευρωπαϊκές χώρες, με στόχο να ενισχύσει τη διαπραγματευτική του θέση στο θέμα της Γροιλανδίας, είχε προκαλέσει έντονη φημολογία ότι η Ευρώπη θα μπορούσε να απαντήσει με μαζική εκποίηση αμερικανικών ομολόγων και μετοχών, συνολικής αξίας τρισεκατομμυρίων δολαρίων.

Ενα τέτοιο βήμα θα μπορούσε να προκαλέσει ισχυρούς κραδασμούς στις διεθνείς αγορές, οι οποίες έχουν ήδη επηρεαστεί από την επιμονή του αμερικανού προέδρου στο ζήτημα της Αρκτικής.

Σύμφωνα με το πλαίσιο της συμφωνίας που φέρεται να οδήγησε στην αποκλιμάκωση της κρίσης, ο Τραμπ δεσμεύτηκε να «παγώσει» την επιβολή νέων δασμών σε ευρωπαϊκά προϊόντα. Σε αντάλλαγμα, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα ενίσχυαν τη στρατιωτική τους παρουσία στη ημιαυτόνομη δανική επικράτεια της Γροιλανδίας, με την εγκατάσταση πυραυλικών συστημάτων, τη ρύθμιση των δικαιωμάτων εκμετάλλευσης ορυκτών πόρων ώστε να περιοριστεί η κινεζική επιρροή, καθώς και με την ενίσχυση του ρόλου του ΝΑΤΟ στην περιοχή.

Πριν από την επίτευξη αυτής της συμφωνίας, υπήρχαν ενδείξεις ότι η επιθετική στάση του Τραμπ είχε κλονίσει την εμπιστοσύνη ορισμένων ευρωπαίων επενδυτών που διακρατούν αμερικανικά περιουσιακά στοιχεία, έγραψε το Bloomberg.

Ήδη αυτή την εβδομάδα, το δανικό συνταξιοδοτικό ταμείο AkademikerPension ανακοίνωσε την πρόθεσή του να αποεπενδύσει περίπου 100 εκατομμύρια δολάρια από αμερικανικά κρατικά ομόλογα, ενώ το συνταξιοδοτικό ταμείο της Γροιλανδίας, SISA Pension, δήλωσε ότι εξετάζει το ενδεχόμενο να διακόψει τις επενδύσεις του σε αμερικανικές μετοχές.

Ωστόσο, αναλυτές επισημαίνουν ότι μια ευρείας κλίμακας στρατηγική «πώλησης της Αμερικής» θα ήταν δύσκολο να υλοποιηθεί, καθώς η πλειονότητα των σχετικών επενδύσεων βρίσκεται στα χέρια ιδιωτικών κεφαλαίων, εκτός άμεσου κυβερνητικού ελέγχου. Παρ’ όλα αυτά, μεγάλοι θεσμικοί επενδυτές -όπως το κρατικό επενδυτικό ταμείο της Νορβηγίας- θα μπορούσαν, σε περίπτωση μαζικής εκποίησης, να επηρεάσουν αισθητά τις αμερικανικές αγορές κεφαλαίου.

Από την πλευρά του, ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ Μπέσεντ, επιχείρησε να υποβαθμίσει τη σημασία της κίνησης των δανικών ταμείων, δηλώνοντας ότι «δεν ανησυχεί καθόλου» για το ενδεχόμενο μιας γενικευμένης αποεπένδυσης.

«Οι επενδύσεις της Δανίας σε αμερικανικά ομόλογα, όπως και η ίδια η Δανία, είναι αμελητέες», δήλωσε από το Νταβός, προσθέτοντας ότι «πουλούν αμερικανικά ομόλογα εδώ και χρόνια».

Ακολουθήστε το Protagon στο Google News