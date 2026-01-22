Επίθεση Ζελένσκι στην Ευρώπη: Με τα λόγια δεν σταματούν οι πόλεμοι

Οξεία κριτική στην Ευρώπη και κυρίως στο γεγονός ότι καθυστερεί να δράσει σε ορισμένα θέματα, άσκησε ο ουκρανός πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, από το βήμα του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ του Νταβός.

Ο Ζελένσκι εμφανίστηκε περισσότερο ευθυγραμμισμένος με τις αποφάσεις του Ντόναλντ Τραμπ τόσο για την Γροιλανδία όσο και για τη Βενεζουέλα, σημειώνοντας ότι ο Τραμπ κατόρθωσε να συλλάβει τον Μαδούρο και να τον οδηγήσει ενώπιον του δικαστηρίου, ενώ αντίθετα ο Πούτιν όχι μόνο είναι ελεύθερος αλλά συνεχίζει τον πόλεμο εναντίον του Κιέβου.

Ο ουκρανός πρόεδρος ξεκίνησε την ομιλία του υποστηρίζοντας ότι η χώρα του ζει συνεχώς τη «Μέρα της Μαρμότας», αναφερόμενος στη γνωστή αμερικανική ταινία, υπογραμμίζοντας ότι «κανείς δεν θα ήθελε να ζει έτσι, επαναλαμβάνοντας το ίδιο πράγμα για εβδομάδες, μήνες και, φυσικά, χρόνια — κι όμως αυτό ακριβώς ζούμε τώρα».

Σημείωσε ότι πριν από έναν χρόνο είχε πει πως «η Ευρώπη πρέπει να ξέρει πώς να αμύνεται», αλλά «πέρασε ένας χρόνος και τίποτα δεν άλλαξε».

Επεσήμανε ότι κάθε χρόνος φέρνει νέες προκλήσεις στην Ευρώπη, αποσπώντας την προσοχή από άλλα προβλήματα. «Ολοι στράφηκαν στη Γροιλανδία και είναι σαφές ότι οι περισσότεροι ηγέτες απλώς δεν ξέρουν τι να κάνουν. Και φαίνεται πως όλοι περιμένουν να ξεθυμάνει η Αμερική σε αυτό το θέμα, ελπίζοντας ότι θα περάσει. Αλλά τι γίνεται αν δεν περάσει; Τότε τι;»

Ο Ζελένσκι αναφέρθηκε και στο Ιράν, λέγοντας ότι «υπήρξε τόση συζήτηση για τις διαδηλώσεις, αλλά πνίγηκαν στο αίμα», επειδή «ο κόσμος δεν βοήθησε αρκετά τον ιρανικό λαό», καθώς όλοι αποσπάστηκαν από τις γιορτές. «Οταν οι πολιτικοί επέστρεψαν στη δουλειά και άρχισαν να διαμορφώνουν στάση, ο Αγιατολάχ είχε ήδη σκοτώσει χιλιάδες. Και τι θα γίνει το Ιράν μετά από αυτή τη σφαγή; Αν το καθεστώς επιβιώσει, στέλνει ένα σαφές μήνυμα σε κάθε νταή: σκότωσε αρκετούς ανθρώπους και μένεις στην εξουσία».

Αντιπαρέβαλε την ευρωπαϊκή αδυναμία εστίασης με την αμερικανική επιχείρηση στη Βενεζουέλα, λέγοντας ότι, ανεξαρτήτως απόψεων, «ο Μαδούρο δικάζεται στη Νέα Υόρκη — και ο Πούτιν όχι. Και αυτός είναι ο τέταρτος χρόνος του μεγαλύτερου πολέμου στην Ευρώπη μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο. Και ο άνθρωπος που τον ξεκίνησε όχι μόνο είναι ελεύθερος, αλλά παλεύει ακόμη για τα παγωμένα του χρήματα στην Ευρώπη».

Είπε ότι ο Πούτιν μάλιστα «έχει κάποιες επιτυχίες», καθώς φαίνεται να επηρεάζει «το πώς θα χρησιμοποιηθούν τα παγωμένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία», αναφερόμενος στην αδυναμία της ΕΕ να προχωρήσει στην κατάσχεσή τους. Πρόσθεσε ότι υπάρχει ελάχιστη πρόοδος και στη δημιουργία ειδικού δικαστηρίου για τα ρωσικά εγκλήματα στην Ουκρανία.

Με αρκετά αιχμηρό τρόπο, τόνισε: «Εχουν γίνει πολλές συναντήσεις, αλλά η Ευρώπη δεν έχει φτάσει ούτε στο σημείο να υπάρχει έδρα για το δικαστήριο, με προσωπικό και πραγματική δουλειά. Τι λείπει — χρόνος ή πολιτική βούληση; Πολύ συχνά στην Ευρώπη κάτι άλλο είναι πάντα πιο επείγον από τη δικαιοσύνη. Η Ευρώπη αγαπά να συζητά το μέλλον, αλλά αποφεύγει να αναλάβει δράση σήμερα — δράση που θα καθορίσει τι μέλλον θα έχουμε».

Ανέφερε επίσης την επιτυχία των ΗΠΑ στο μπλοκάρισμα πετρελαιοφόρων, σε αντίθεση με «το ρωσικό πετρέλαιο που μεταφέρεται ανενόχλητο κατά μήκος των ευρωπαϊκών ακτών».

Ο Ζελένσκι στράφηκε στην ευρωπαϊκή άμυνα, λέγοντας ότι η ήπειρος χρειάζεται «ενωμένες ένοπλες δυνάμεις που να μπορούν πραγματικά να υπερασπιστούν την Ευρώπη σήμερα. Η Ευρώπη βασίζεται μόνο στην πεποίθηση ότι, αν υπάρξει κίνδυνος, το ΝΑΤΟ θα δράσει. Αλλά κανείς δεν έχει δει πραγματικά τη συμμαχία σε δράση. Αν ο Πούτιν αποφασίσει να πάρει τη Λιθουανία ή να πλήξει την Πολωνία, ποιος θα απαντήσει; Το ΝΑΤΟ υπάρχει χάρη στην πίστη ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα ενεργήσουν. Αλλά τι γίνεται αν δεν το κάνουν;»

Είπε ότι ορισμένοι Ευρωπαίοι ηγέτες «ελπίζουν ότι το πρόβλημα θα εξαφανιστεί», ενώ άλλοι δρουν μόνο χάρη στην ώθηση των ΗΠΑ. Επεσήμανε ότι η αποστολή 40 στρατιωτών στη Γροιλανδία δεν στέλνει ισχυρό μήνυμα ούτε στη Ρωσία του Πούτιν ούτε στην Κίνα του Σι — ούτε καν στη Δανία. «Η δηλώνεις ότι ευρωπαϊκές βάσεις θα προστατεύουν την περιοχή και τις εγκαθιστάς, ή δεν σε παίρνουν στα σοβαρά, γιατί 40 στρατιώτες δεν προστατεύουν τίποτα».

Πρόσθεσε ότι η Ουκρανία μπορεί να βοηθήσει με τεχνογνωσία, καθώς ξέρει πώς να «βυθίζει πλοία κοντά στη Γροιλανδία, όπως κάνουμε κοντά στην Κριμαία».

Επέκρινε επίσης την ευρωπαϊκή αδράνεια στη Λευκορωσία, επιτρέποντας στη Μόσχα να επεκτείνει την επιρροή της και να σταθμεύσει πυραύλους εκεί. «Οταν αρνείσαι να βοηθήσεις ανθρώπους που αγωνίζονται για την ελευθερία, οι συνέπειες επιστρέφουν — και είναι πάντα αρνητικές».

Σατίρισε τη στάση της Ευρώπης ως «ίσως κάποια μέρα κάποιος θα κάνει κάτι». Κάλεσε σε περισσότερες κυρώσεις κατά της Ρωσίας, προειδοποιώντας: «Αν η Ευρώπη δεν θεωρείται παγκόσμια δύναμη, αν οι πράξεις της δεν φοβίζουν τους κακούς δρώντες, τότε η Ευρώπη θα αντιδρά πάντα εκ των υστέρων. Ολοι βλέπουμε ότι οι δυνάμεις που προσπαθούν να καταστρέψουν την Ευρώπη δρουν ελεύθερα, ακόμη και μέσα στην Ευρώπη. Κάθε “Βίκτορ” που ζει από ευρωπαϊκά χρήματα ενώ ξεπουλά ευρωπαϊκά συμφέροντα αξίζει ένα γερό χαστούκι• και αν νιώθει άνετα στη Μόσχα, αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να αφήσουμε τις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες να γίνουν μικρές Μόσχες».

Προειδοποίησε ότι η Ρωσία «προσπαθεί τώρα να παγώσει τους Ουκρανούς» στους -20 βαθμούς και ότι, παρά τις κυρώσεις, συνεχίζει να βρίσκει στήριξη και τρόπους παράκαμψης. «Η Ευρώπη δεν λέει σχεδόν τίποτα. Η Αμερική δεν λέει τίποτα. Και ο Πούτιν φτιάχνει πυραύλους».

Ευχαρίστησε για τη βοήθεια προς την Ουκρανία, αλλά αναρωτήθηκε αν «δεν θα ήταν φθηνότερο και ευκολότερο να κοπεί απλώς η Ρωσία από τα εξαρτήματα για την παραγωγή πυραύλων ή ακόμη και να καταστραφούν τα εργοστάσια που τους κατασκευάζουν».

Ο Ζελένσκι είπε ότι συχνά του ζητούν να μην αναφέρει πυραύλους Tomahawk στους Αμερικανούς ή τους Taurus, ή να είναι προσεκτικός με την Τουρκία και την Ελλάδα. «Στην Ευρώπη υπάρχουν ατελείωτες εσωτερικές διαμάχες και σιωπές που εμποδίζουν την ενότητα και την ειλικρινή αναζήτηση λύσεων. Και πολύ συχνά οι Ευρωπαίοι στρέφονται ο ένας εναντίον του άλλου, αντί να σταθούν μαζί για να σταματήσουν τη Ρωσία».

Προειδοποίησε ότι η Ευρώπη «παραμένει μια όμορφη αλλά κατακερματισμένη καλειδοσκοπική σύνθεση μικρών και μεσαίων δυνάμεων. Η Ευρώπη μοιάζει περισσότερο με γεωγραφία, ιστορία και παράδοση, όχι με πραγματική πολιτική δύναμη. Πολλοί λένε “πρέπει να μείνουμε δυνατοί”, αλλά πάντα θέλουν κάποιον άλλον να τους πει για πόσο — κατά προτίμηση μέχρι τις επόμενες εκλογές».

«Χρειαζόμαστε κάτι που να αντικαταστήσει την παλιά παγκόσμια τάξη, αλλά πού είναι οι ηγέτες έτοιμοι να δράσουν; Δεν μπορείς να χτίσεις νέα παγκόσμια τάξη μόνο με λόγια — η δράση δημιουργεί την πραγματική τάξη».

Σύγκρινε τη στάση της Ευρώπης με την αποφασιστικότητα των ΗΠΑ και είπε ότι η ΕΕ δεν φαίνεται να έχει σαφή θέση ούτε για το αμερικανικό «Συμβούλιο Ειρήνης» για τη Γάζα. Προειδοποίησε ότι «τα πράγματα κινούνται πιο γρήγορα από την Ευρώπη. Δεν πρέπει να υποβιβάσουμε τους εαυτούς μας σε δευτερεύοντες ρόλους. Μπορούμε να είμαστε μεγάλη δύναμη μαζί».

Κάλεσε τους ηγέτες να δράσουν εγκαίρως: «Η Ευρώπη μπορεί και πρέπει να χτίσει έναν καλύτερο κόσμο — και έναν κόσμο χωρίς πόλεμο. Αλλά γι’ αυτό χρειάζεται δύναμη».

Αναφέρθηκε στη συνάντησή του με τον Τραμπ, λέγοντας ότι «τα έγγραφα για τον τερματισμό του πολέμου είναι σχεδόν έτοιμα» και ότι η Ουκρανία εργάζεται «με πλήρη ειλικρίνεια». Είπε ότι είχε «καλή» συνάντηση με τον Τραμπ, αλλά ότι «το τελευταίο μίλι είναι πάντα το πιο δύσκολο».

Ανέφερε ότι θα υπάρξουν τριμερείς τεχνικές συνομιλίες Ουκρανίας – ΗΠΑ – Ρωσίας στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα το Σαββατοκύριακο. Κατήγγειλε τις ρωσικές επιθέσεις σε ενεργειακές υποδομές και τόνισε την ανάγκη ενίσχυσης της αντιαεροπορικής άμυνας της Ουκρανίας. «Δεν μας κάνουν πιο δυνατούς — είναι για τους ανθρώπους μας. Αλλά είναι ηρωικοί. Πολεμούν για τις οικογένειές τους, τα σπίτια τους και την ελευθερία».

