Οι τεχνολογίες που θα μπουν μέσω της ΤΝ στη ζωή μας το 2026

Στην αρχή κάθε νέου έτους οι ρεπόρτερ τεχνολογίας συνθέτουν μια λίστα με τις καινοτομίες που έρχονται. Η λίστα δεν αποδεικνύεται πάντα προφητική – ορισμένα προϊόντα τεχνολογίας χρειάζονται περισσότερο χρόνο και βελτίωση προτού φτάσουν στους καταναλωτές. Τα «έξυπνα» σπίτια, για παράδειγμα, αποδείχτηκε ότι είχαν τεράστιες αδυναμίες.

Η Τεχνητή Νοημοσύνη είναι αδιαμφισβήτητα η τεχνολογία αιχμής που αλλάζει ήδη τον τρόπο χρήσης του διαδικτύου. Η ανάπτυξή της ωθεί τις εταιρείες τεχνολογίας να πειραματιστούν με συσκευές που αναμένεται να διαδεχθούν τα smartphones. Παράλληλα, προωθεί την αύξηση των αυτόνομων οχημάτων, που έχουν αρχίσει να κυκλοφορούν ευρέως στις αμερικανικές μεγαλουπόλεις.

Στο πλαίσιο αυτό, των καινοτόμων τεχνολογιών, οι New York Times παρουσιάζουν τέσσερις ανερχόμενες τάσεις που φιλοδοξούν να αλλάξουν φέτος την καθημερινότητα κάθε χρήστη – και όλες τους βασίζονται στην αλματώδη ανάπτυξη της τεχνολογίας της Τεχνητής Νοημοσύνης.

Οι ομιλούντες υπολογιστές

Τα τελευταία 15 χρόνια, η Apple, η Google και η Amazon έβαλαν ένα μεγάλο στοίχημα: ότι οι φωνητικοί βοηθοί Siri, Google Assistant και Alexa αντίστοιχα θα οδηγούσαν σε συνομιλίες των χρηστών με τους υπολογιστές τους. Το όραμά τους δεν έχει πλήρως υλοποιηθεί. Οι φωνητικοί βοηθοί εξυπηρετούν λειτουργίες όπως ο έλεγχος του καιρού και η αναπαραγωγή λίστας τραγουδιών, αλλά οι άνθρωποι σπάνια συνομιλούν με τους ψηφιακούς βοηθούς τους δημοσίως.

Ομως, σύμφωνα με τους New York Times, αργά αλλά σταθερά οι καταναλωτές αρχίζουν να συνομιλούν με chatbot ΤΝ όπως το ChatGPT της OpenAI, το Gemini της Google και το Claude της Anthropic. Με τις φωνές αυτών των προγραμμάτων να ακούγονται όλο και πιο ανθρώπινες, περισσότεροι χρήστες θα αποκτήσουν το θάρρος να συνομιλούν μαζί τους δημόσια – ειδικά με τη χρήση ακουστικών, που δίνουν την εντύπωση τηλεφωνικής κλήσης.

Τα περισσότερα chatbots εξακολουθούν να έχουν μηχανικά φωνητικά χαρακτηριστικά, ωστόσο η νεοφυής επιχείρηση Sesame AI σημειώνει πρόοδο στην ανάπτυξη ενός φωνητικού συντρόφου ΤΝ με ανθρώπινη συμπεριφορά και χροιά ομιλίας. Αυτή η εξέλιξη θα κάνει την αλληλεπίδραση πιο διασκεδαστική – αλλά συνάμα και πιο προβληματική για άτομα με θέματα ψυχικής υγείας, που επηρεάζονται εύκολα από τις προτροπές των chatbot.

Η αναζήτηση για τον διάδοχο των κινητών τηλεφώνων

Τα νέα μοντέλα κινητών τηλεφώνων και οι διαρκείς αναβαθμίσεις τους είναι πλέον ρουτίνα, αλλά η επιτάχυνση της τεχνολογίας, ειδικά στον τομέα της ΤΝ, οδηγεί πολλές εταιρίες να αρχίσουν να πειραματίζονται με πιθανούς διαδόχους των smartphones. Οι New York Times επισημαίνουν ότι κάποιες από αυτές ποντάρουν πολλά στα «έξυπνα» γυαλιά.

Τα γυαλιά Ray-Ban της Meta επιτρέπουν ήδη στους χρήστες να βγάζουν φωτογραφίες και να ακούν μουσική, αλλά η επιτυχία τους είναι μέτρια μέχρι στιγμής. Τώρα η μητρική εταιρεία του Facebook κυκλοφορεί τα Meta Ray-Ban Display, όπου μια ψηφιακή οθόνη με δεδομένα και εφαρμογές εμφανίζεται στην άκρη του ματιού του χρήστη τους. Η Google και η νεοφυής Pickle έχουν παρουσιάσει επίσης γυαλιά με οθόνες.

Ειδικά η Google έχει «καεί» στο παρελθόν με τη συγκεκριμένη καινοτομία, καθώς τα Google Glasses που επιχείρησε να προωθήσει προ δεκαετίας –ένα χονδροειδές σετ μικροφώνου, ακουστικών, και γυαλιών με διάφανη οθόνη– απέτυχαν παταγωδώς στο εμπόριο. Αυτή τη φορά, σύμφωνα με την αμερικανική εφημερίδα, οι εταιρείες τεχνολογίας ελπίζουν ότι οι «φλύαροι» σύντροφοι ΤΝ που είναι ενσωματωμένοι στα νέα «έξυπνα» γυαλιά τους θα τα κάνουν πιο ελκυστικά.

Παράλληλα, τόσο η Apple όσο και οι ανταγωνιστές της Google και Samsung συνεχίζουν την ανάπτυξη των αναδιπλούμενων κινητών, που ανοίγουν προσφέροντας στους χρήστες μεγαλύτερες οθόνες, σαν εκείνες των tablets. Οι συγκεκριμένες συσκευές –με εκείνη της Apple να αναμένεται εντός του έτους– παραμένουν στοχευμένες σε ένα εξειδικευμένο κοινό, καθώς είναι πανάκριβες, ενώ οι μπαταρίες τους παρουσιάζουν και προβλήματα ανθεκτικότητας.

Η ΤΝ ανατρέπει την περιήγηση στο διαδίκτυο

Η ΤΝ έχει ουσιαστικά ενσωματωθεί στα λειτουργικά και στις εφαρμογές όλων των εταιρειών – από το Copilot των Windows και το chatbot της Meta στο Instagram και το WhatsApp, μέχρι το πρώτο περιληπτικό λήμμα που εμφανίζει πάντα η σελίδα αναζήτησης της Google. Καμία από αυτές τις εφαρμογές δεν διαθέτει επιλογή απενεργοποίησης της ΤΝ.

Μοναδική εξαίρεση στον κανόνα, σύμφωνα με τους New York Times, αποτελεί η Mozilla, καθώς το δικό της πρόγραμμα περιήγησης στο διαδίκτυο δεν διαθέτει τον ενσωματωμένο βοηθό ΤΝ ως προεπιλογή. Το πάλαι ποτέ δημοφιλές Firefox, με τον ανοιχτό κώδικα έχει προσθέσει εργαλεία ΤΝ για τη σύνοψη άρθρων αλλά οι χρήστες του έχουν τη δυνατότητα να τον ενεργοποιήσουν κατά βούληση.

Σε κάθε περίπτωση, η επέλαση της τεχνολογίας στο διαδίκτυο αναμένεται να συνεχιστεί εντός και της φετινής χρονιάς. Η Google αναμένεται να επεκτείνει το AI Mode –τη νέα μηχανή αναζήτησής της, που επιτρέπει στους χρήστες να συνομιλούν με έναν βοηθό ΤΝ– με νέα εργαλεία για online αγορές και κρατήσεις τραπεζιών σε εστιατόρια, καθώς και για συνόψεις email και σύνταξη απαντήσεων στο Gmail.

Η ευρεία διάδοση των αυτόνομων ταξί

Σε μια βέβαιη ένδειξη ότι τα ρομποτικά ταξί ήρθαν για να μείνουν, η Waymo, η υπηρεσία αυτόνομων ταξί της Google, προχωρά με μια σημαντική επέκταση των οχημάτων της στο Σαν Φρανσίσκο, παρά το πρόσφατο περιστατικό όπου τα ταξί της μπλόκαραν την κυκλοφορία μετά από διακοπή ρεύματος στην πόλη – και οδήγησαν την Waymo σε αναστολή των υπηρεσιών της για μία ημέρα.

Η αμερικανική εφημερίδα αναφέρει ότι στα τέλη του περασμένου έτους, η Waymo, η οποία διαχειρίζεται 2.500 οχήματα στην περιοχή του κόλπου του Σαν Φρανσίσκο, στο Φοίνιξ της Αριζόνα, στο Λος Αντζελες, στην Ατλάντα της Τζόρτζια και στο Οστιν του Τέξας, άρχισε να επιτρέπει σε ορισμένους επιβάτες να χρησιμοποιούν τα ρομποτικά ταξί και σε αυτοκινητόδρομους, μεταξύ των οποίων και εκείνους που οδηγούν στο αεροδρόμιο της πόλης.

Η Zoox, η υπηρεσία αυτόνομων ταξί της Amazon, άρχισε επίσης να προσφέρει διαδρομές στο Σαν Φρανσίσκο, και η Tesla δοκιμάζει τα οχήματά της στην πόλη. Και αυτή την εβδομάδα, η Uber παρουσίασε το νέο ρομποτικό ταξί της, το οποίο σχεδιάζει να κυκλοφορήσει φέτος. Σύντομα, σε πολλές μεγαλουπόλεις του πλανήτη τα ρομπο-ταξί θα κάνουν την εμφάνισή τους, βάζοντας πολλούς στον πειρασμό να δοκιμάσουν την εμπειρία.

Ακολουθήστε το Protagon στο Google News