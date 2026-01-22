Δένδιας; Μη ανεκτό το casus belli – Προσόν μας, η ηρεμία στις απαντήσεις, δεν θα μας επιβάλει σιγή η Αγκυρα

Σαφής και ξεκάθαρος αναφορικά με τον εν εξελίξει διάλογο με τη γείτονα Τουρκία, εμφανίστηκε παραμονές του τετ α τετ Μητσοτάκη-Ερντογάν τον ερχόμενο μήνα, ο υπουργός Εθνικής Αμυνας, Νίκος Δένδιας, τασσόμενος μεν υπέρ των ανοικτών διαύλων επικονωνίας με την Αγκυρα, χωρίς όμως να γίνονται δεκτοί ως άξονας συζήτησης, όροι όπως το casus belli.

Η Αθήνα, σημείωσε ο κ. Δένδιας, φροντίζει να κρατά υπεύθυνη και σοβαρή στάση για να διατηρεί ανοικτό τον δίαυλο επικοινωνίας, για τη στιγμή που η Τουρκία θα αποφασίσει να συνομιλήσει αποδεχόμενη το Διεθνές Δίκαιο. Την ίδια ώρα ωστόσο, όπως υπογράμμισε, θα ήταν το μεγαλύτερο λάθος να επιτρέψει στην Αγκυρα να έχει την ψευδαίσθηση «ότι μπορεί να μας επιβάλει σιγή, ότι θα αποδεχθούμε το casus belli ως νορμάλ κατάσταση».

Η Ελλάδα ούτε απειλεί, ούτε διεκδικεί, ούτε θέλει να αναθεωρήσει. Δεν μπορεί όμως να μένει σιωπηλή σε προκλήσεις. Αν η τουρκική πλευρά θελήσει να βρεθεί λύση στο πρόβλημα, βεβαίως και θα απλώσουμε το χέρι, αλλά μέσα στο πλαίσιο του Διεθνούς Δικαίου και όχι σε αυτό της επιβολής του ισχυρού, ξακαθάρισε ο υπουργός Εθνικής Αμυνας.

«Δεν μπορούμε να ανεχθούμε το casus belli ως άξονα συζήτησης. Δεν μπορούμε να διαπραγματευτούμε [για κάτι τέτοιο]. Το Διεθνές Δίκαιο προβλέπει το δικαίωμα επέκταση των χωρικών υδάτων και είναι σκληρό θέμα κυριαρχίας. Δεν μπορούμε να το συζητήσουμε. Η Ελλάδα δεν διεκδικεί, ούτε απαιτεί, αλλά δεν μπορούμε να μείνουμε αδιάφοροι σε παραβιάσεις του διεθνούς Δικαίου, που προσπαθούν να περάσουν με την επιβολή του ισχυρού. Και εμείς δεν είμαστε ανίσχυροι», διεμήνυσε.

Οσο για την εικόνα που μεταδίδεται ότι ίδιος αποτελεί «κόκκινο πανί» για τους γείτονες επειδή, όπως αναφέρεται, «δεν επιτρέπει» σε Μητσοτάκη και Γεραπετρίτη να προχωρήσουν στην τελική συνεννόηση-συμφωνία για την επίλυση των διμερών διαφορών, ο κ. Δένδιας σχολίασε πως «όλα αυτά δεν αντέχουν σε κριτική». Επισημαίνοντας πως αυτό που πάντα εκφράζει, είναι η εθνική θέση, όπως αυτή έχει διατυπωθεί από τον ίδιο τον Πωθυπουργό, τον υπουργό Εξωτερικών και τους προκατόχους τους.

«Αυτό που λέω όταν δέχομαι αυτά τα ερεθίσματα από την άλλη πλευρά του Αιγαίου, είναι ότι αυτό που δεν μπορούν να πετύχουν, είναι να σιγήσουμε», ξεκαθάρισε ο υπουργός Εθνικής Αμυνας «Δεχόμαστε κριτική για διάφορους λόγους από την Αγκυρα και μην ξεχνάτε ότι και εκεί έχουν εσωτερικά πολιτικά θέματα. Ο Φιντάν και άλλοι αναφέρονται ως υποψήφιοι διάδοχοι του Ερντογάν. Αυτό θα μπορούσαμε να το επιστρέψουμε, ότι το κάνουν για εσωτερικούς λόγους, αλλά δεν το κάνουμε και ο λόγος είναι ότι είμαστε σοβαροί και θέλουμε να κρατάμε πάντα μια στάση υποδειγματική, ούτως ώστε όταν και από την άλλη πλευρά βρεθούν πρόθυμες φωνές, να έχουμε αφήσει ανοικτούς διαύλους επικοινωνίας».

Αντίστοιχα, σημείωσε, περιθώρια για αυταπάτες δεν υπάρχουν ούτε με την τουρκική αντιπολίτευση, όπως μαρτυρούν άλλωστε οι τελευταίες τοποθετήσεις στελεχών της αναφορικά με το δικαίωμα επέκτασης των ελληνικών χωρικών υδάτων σύμφωνα με τις προβλέψεις της UNCLOS.

«Πολλοί θεωρούν ότι ο πρόεδρος Ερντογάν είναι ο σκληρός της υπόθεσης και η αντιπολίτευση έχει θέσεις πιο κοντά στην Ευρώπη. Θα πρέπει να σας πω ότι συχνά συμβαίνει το αντίθετο. Ότι δηλαδή ο Ερντογάν κρατά ορισμένες φορές τέτοια στάση που μου επιτρέπει να σκεφτώ ότι θα ήταν διαλλακτικός να βρεθεί μια λύση στις μεταξύ μας διαφορές την ίδια ώρα που η στάση της αντιπολίτευσής του απέχει πολύ από κάτι τέτοιο», παρατήρησε.

«Προσόν μας είναι η ηρεμία στις απαντήσεις. Δεν υπάρχει μία πολιτική του ενός και η πολιτική του άλλου, έχουμε μία ενιαία εθνική στάση, και είμαι πεπεισμένος ότι σε αυτό συναινούν και τα υπόλοιπα κόμματα», κατέληξε στη σχετική αναφορά του ο Νίκος Δένδιας.

Ερωτηθείς δε για την επικείμενη συνάντηση Μητσοτάκη – Ερντογάν και αν συμφωνεί με την πραγματοποίησή της στην τρέχουσα συγκυρία, επανέλαβε;

«Συμφωνώ με τη συνάντηση γιατί απέναντι στις όποιες προκλήσεις, πρέπει να μιλάς. Δεν μπορείς να παραμένεις σιωπηλός και θεωρώ ότι θυμάστε τις δηλώσεις σε παλαιότερη συνάντησή μου με τον κ. Τσαβούσογλου (σ.σ. κάνοντας ανφορά στην ιστορική κοινή συνέντευξη Τύπου με τον τούρκο ομόλογό του το 2021, όπου ξεμπρόστιασε όλο το τουρκικό αφήγημα για τις παραβιάσεις στο Αιγαίο και όχι μόνο) . Νομίζω απαντάμε επαρκώς και θεωρώ ότι η χώρα σε αυτά τα κρίσιμα ζητήματα δεν έχει κομματικές αλλά εθνικές γραμμές».

Σε παρεπόμενη ερώτηση για το πότε η Ελλάδα θα ασκήσει το δικαίωμα επέκτασης των χωρικών της υδάτων προς ανατολάς, ο υπουργός Εθνικής Αμυνας αρκέστηκε να δηλώσει ότι «η Ελλάδα επιφυλάσσει στον εαυτό της και μόνο σε αυτόν το δικαίωμα επέκτασης γιατί είναι σκληρός πυρήνας της εθνικής κυριαρχίας» και «το πότε θα το κάνουμε είναι μια στάθμιση εθνικού συμφέροντος».

Κίνδυνος από τα «νέα ήθη» Τραμπ;

Οσον αφορά τον ρόλο του αμερικανικού παράγοντα, εκτίμηση του κ. Δένδια ήταν πως «οι ΗΠΑ γνωρίζουν πολύ καλά τι μπορεί να αποδεχθεί και τι όχι η Ελλάδα» και «είναι προφανές ότι το τελευταίο πράγμα που επιθυμούν, είναι να υπάρχει αναταραχή στο Αιγαίο και τη Μεσόγειο. Κάτι που προφανώς δεν θέλουμε ούτε εμείς».

Ομοίως σε ερώτηση για το νέο δόγμα Τραμπ και το κατά πόσο θα μπορούσε να εκμεταλλευτεί ο Ερντογάν τα «νέα ήθη» που επιβάλλει στις διεθνείς σχέσεις με τη συμπορισφορά του εν γένει ο αμερικανός πρόεδρος, απάντησε λέγοντας:

«Δεν θεωρώ ότι ο Τραμπ θέλει να επιβάλει νέο δόγμα. Εχει έναν τρόπο να φέρνει στο προσκήνιο την ατζέντα του. Η τοποθέτηση στο Νταβός επιβεβαίωσε μία τέτοια προσέγγιση. Η Ελλάδα δεν ετεροπροσδιορίζεται. Ούτε από την υπερδύναμη την οποία έχει σύμμαχο εδώ και δεκαετίες και βέβαια σέβεται, ούτε από κάτι άλλο».

«Εχουμε κατανόηση με το κράτος του Ισραήλ»

Σε ό,τι έχει να κάνει τέλος, με τη ενισχυόμενη αμυντική συνεργασία με το Ισραήλ, ο κ. Δένδιας διευκρίνισε:

«Εχουμε μία κατανόηση με το κράτος του Ισραήλ», με τη διαφορά όμως ότι «δεν δημιουργούμε κατανοήσεις για να τις στρέψουμε κατά κάποιων. Αν τώρα οποιοσδήποτε προσπαθεί βιαίως να αλλάξει τους κανόνες, δεν είμαστε εμείς υπεύθυνοι γι’ αυτό. Μακάρι να έρθει η στιγμή και η Τουρκία να είναι μέρος μίας τέτοιας κατανόησης. Καμία χώρα δεν θέλει να αποκλείσει την Τουρκία.

Σαμαράς-Καραμανλής, τα «καρφιά» των συναδέλφων του και οι προσωπικές φιλοδοξίες Στα της εσωτερικής πολιτικής σκηνής και ερωτηθείς για τις θέσεις που έχουν εκφράσει κατά καιρούς οι δύο πρώην πρωθυπουργοί, Κώστας Καραμανλής και Αντώνης Σαμαράς για τα Ελληνοτουρκικά, ο κ. Δένδιας δήλωσε χωρίς περιστροφές: «Εχω απεριόριστο σεβασμό στις απόψεις τους και δεν σας κρύβω ότι συνομιλώ και με τους δύο. Βεβαίως συνομιλώ με τον κ. Σαμαρά, του μίλησα προχθές επ’ ευκαιρία της γιορτής του». Αντίστοιχα και για τα φίλια πυρά που δέχεται για τη στάση του ως μέλος της κυβέρνησης σε διάφορα ζητήματα της επικαιρότητας, ο Νίκος Δένδιας τόνισε πως υπερασπίζεται το έργο του στο υπουργείο και της κυβέρνησης συνολικά, με τον καλύτερο τρόπο. «Φαίνεται άλλωστε στις μετρήσεις», σημείωσε, «ότι ο τομέας της Αμυνας έχει μεγαλύτερη υποδοχή από ό,τι έχει συνολικά το έργο μας». Οπότε, «το καθήκον μου ως υπουργός το κάνω και με το παραπάνω», εδικα όταν, όπως υπενθύμισε, ο υπουργός Εθνικής Αμυνας και ο υπουργός Εξωτερικών έχουν έναν βαρύ θεσμικό ρόλο και επιβάλλονται συγκεκριμένοι κανόνες. Για τα σενάρια, τέλος, που τον θέλουν ανάμεσα στους επικρατέστερους διαδόχους του Κυριάκου Μητσοτάκη (όταν έρθει η ώρα μία τέτοιας διαδικασίας διαδοχής), ο Νίκος Δένδιας δήλωσε υπερπλήρης χωρίς ωστόσο αυτό να σημαίνει ότι αν κληθεί, δεν θα υπηρετήσει τη χώρα και από άλλο πόστο. «Σε ό,τι αφορά το θέμα της διαδοχής, θυμάμαι ένα παιδάκι με γαλότσες σε σχολείο της Κέρκυρας που ο πατέρας του είχε χάσει όλη του την περιουσία», παρατηρησε χαρακτηριστικά. «Σήμερα σας μιλώ ως υπουργός Αμυνας. Η απόσταση είναι μεγάλη. Οσον αφορά λοιπόν τον δικό μου εσωτερικό κόσμο, είμαι υπερπλήρης, αυτό όμως δεν σημαίνει ότι αν χρειαστεί να υπηρετήσω την πατρίδα μου από άλλο πόστο, μπορώ να το αρνηθώ», απάντησε στο σχετικό ερώτημα που του έγινε.

