Νέο λεωφορείο για την Πόρτα Ανοιχτή – δωρεά της Limmat Stiftung και του Kaizen Foundation

Από αριστερά ο Stavros Lapsanidis, Manager Finance & Projects του Ιδρύματος Limmat Stiftung, ο Πάνος Κωνσταντόπουλος, πρόεδρος του Kaizen Foundation και η Ιωάννα Κουτρουβή πρόεδρος της Εταιρείας Προστασίας Σπαστικών/Πόρτα Ανοιχτή ) |

Η Εταιρεία Προστασίας Σπαστικών/Πόρτα Ανοιχτή ανακοίνωσε την απόκτηση ενός νέου λεωφορείου για τη μεταφορά των εξυπηρετούμενών της από όλο το Λεκανοπέδιο της Αττικής, χάρη στη δωρεά της Limmat Stiftung και του Kaizen Foundation.

Η δωρεά θα επιτρέψει στα 240 παιδιά και ενήλικες με εγκεφαλική παράλυση που στηρίζουμε να μετακινούνται καθημερινά με ασφάλεια από κάθε γωνιά της Αττικής, δίνοντάς τους την ευκαιρία να συμμετέχουν στα θεραπευτικά, εκπαιδευτικά και καλλιτεχνικά προγράμματά μας.

Για πολλές οικογένειες, το νέο λεωφορείο αποτέλεσε ένα ιδιαίτερα σημαντικό και πολυαναμενόμενο «δώρο» για το νέο έτος. Ένα μέσο που δεν εξυπηρετεί απλώς πρακτικές ανάγκες, αλλά προσφέρει σιγουριά, συνέχεια και μεγαλύτερη ασφάλεια για τα παιδιά τους, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην καθημερινότητά τους.

Η μικρή «τελετή παράδοσης» πραγματοποιήθηκε στις 18 Δεκεμβρίου 2025, ημέρα κατά την οποία η Πόρτα Ανοιχτή πραγματοποίησε και τη χριστουγεννιάτικη γιορτή της, προσδίδοντας έναν ιδιαίτερα συμβολικό χαρακτήρα στη στιγμή.

Η Πόρτα Ανοιχτή εξέφρασε τις θερμές της ευχαριστίες προς τα δύο Ιδρύματα για την πολύτιμη υποστήριξή τους, η οποία συμβάλλει ουσιαστικά στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ανθρώπων με εγκεφαλική παράλυση.

Όπως ανέφερε ο Stavros Lapsanidis, Manager Finance & Projects του Ιδρύματος Limmat Stiftung: «Είναι τιμή και χαρά για εμάς να στηρίζουμε την Εταιρεία Προστασίας Σπαστικών/Πόρτα Ανοιχτή στο σπουδαίο και επαγγελματικό της έργο για τα άτομα με αναπηρίες. Είθε αυτή η δωρεά, που πολλοί απλοί άνθρωποι έχουν πετύχει μαζί, να αποτελέσει παράδειγμα ότι κάτι σπουδαίο μπορεί να επιτευχθεί όταν γίνεται για έναν αλτρουιστικό σκοπό.»

Από την πλευρά του ο Πάνος Κωνσταντόπουλος, πρόεδρος του Kaizen Foundation, ανέφερε: «Η σταθερή πρόσβαση στη φροντίδα, την εκπαίδευση και τη δημιουργία είναι καθοριστική για την ποιότητα ζωής κάθε ανθρώπου. Χαιρόμαστε ιδιαίτερα που το νέο λεωφορείο της οργάνωσης «Πόρτα Ανοιχτή» παρέχει στα παιδιά και στους ενήλικες που συμμετέχουν στα προγράμματά της τη δυνατότητα να μετακινούνται με ασφάλεια και ευκολία.»

