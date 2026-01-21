Η Τεχνητή Νοημοσύνη σε αριθμούς που τρομάζουν

Πόσο μεγάλη είναι η βαρύτητα της Τεχνητής Νοημοσύνης πέραν του θαυμασμού της προσωπικής επαφής που βιώνουμε όταν τη χρησιμοποιούμε;

Τα νούμερα πίσω από την Τεχνητή Νοημοσύνη δεν είναι απλώς μεγάλα, είναι ιστορικά.

Την ιστορικότητα την προσδιορίζουν η σύγκριση και η σχετικότητα.

Σε απόλυτους αριθμούς, έχουν επενδυθεί από τους αμερικανικούς τεχνολογικούς κολοσσούς 1,3 τρισ. δολάρια από το 2022 και συνεχίζουν.

Για τους σχετικούς αριθμούς, θα πρέπει να συγκρίνουμε με κάποια στοιχεία από εμβληματικά αμερικανικά έργα που μπορούμε να αντιληφθούμε.

Το Σχέδιο Μάρσαλ, που αναστήλωσε την Ευρώπη μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, κόστισε περίπου 175 δισ. δολάρια (σε σημερινές τιμές). Το πρόγραμμα Aπόλλων για την κατάκτηση της Σελήνης στοίχισε κοντά στα 270 δισ. δολάρια. Ακόμα και το τεράστιο δίκτυο αυτοκινητοδρόμων (Interstate Highway System) κόστισε περίπου 600 δισ. δολάρια.

Είναι σαν να φτιάχνονται ξανά, όχι μία, αλλά δύο φορές όλοι οι αμερικανικοί αυτοκινητόδρομοι, όπως αυτούς που βλέπουμε στις ταινίες.

Αυτές οι επενδύσεις, ταυτόχρονα με τις προσδοκίες, έχουν εκτινάξει τη χρηματιστηριακή αξία των τεσσάρων «hyperscalers» (των μεγάλων παρόχων cloud) μαζί με το οικοσύστημα των κατασκευαστών ημιαγωγών στο οποίο βασίζονται, από τα 3 τρισ. δολάρια στα 18 τρισ. δολάρια, μέσα σε ελάχιστα χρόνια.

Και αν αυτά τα νούμερα δεν είναι από μόνα τους τρομακτικά, ακολουθούν και τα τρισεκατομμύρια των προβλεπόμενων επενδύσεων.

Μόνο το οικοσύστημα γύρω από την OpenAI περιλαμβάνει δεσμεύσεις και συμβόλαια που αθροιστικά προσεγγίζουν το 1,4 τρισ. δολάρια προς άλλες επιχειρήσεις και σχετίζονται με τη λειτουργία και εκπαίδευση των μοντέλων της.

Τα παραπάνω τρισεκατομμύρια αφορούν τεράστια κτίρια γεμάτα υπολογιστές που καταναλώνουν ρεύμα για να σκέφτονται και να ψύχονται.

Το ηλεκτρικό ρεύμα που θα χρειάζεται σε συνεχή βάση σχετικά με εκπαίδευση (training) αλλά και χρήση των μοντέλων της (inference) θα φτάσει σε συνεχή ισχύ τα 30 GW ενέργειας κοντά στο 2030.

Το φράγμα Χούβερ στην Αμερική έχει μέγιστη ισχύ 2,1 GW και σε σύγκριση με την Ελλάδα τα νούμερα μας είναι τα εξής:

Η ζήτηση στην Ελλάδα δεν είναι σταθερή, αλλά κυμαίνεται ανάλογα με την εποχή:

Χειμώνας: Η ζήτηση κυμαίνεται συνήθως μεταξύ 4 GW και 8 GW .

Η ζήτηση κυμαίνεται συνήθως μεταξύ . Καλοκαίρι (Αιχμή): Λόγω των κλιματιστικών, η ζήτηση εκτοξεύεται στα 7 GW με 11 GW .

Λόγω των κλιματιστικών, η ζήτηση εκτοξεύεται στα . Ιστορικό Ρεκόρ: Η μέγιστη ζήτηση που έχει καταγραφεί ποτέ στην Ελλάδα είναι περίπου 11 GW.

Αρα τα 30 GW της Open AI αντιστοιχούν σε ενέργεια ίση με «τρεις Ελλάδες» την ώρα του μεγαλύτερου καύσωνα, και μάλιστα σε σταθερή βάση (24/7), όχι μόνο το μεσημέρι.

Η Microsoft σκέφτεται να επαναλειτουργήσει παροπλισμένους πυρηνικούς αντιδραστήρες, κάτι το οποίο μέχρι πρότινος θα φαινόταν εντελώς παρωχημένο.

Είναι και αυτό μια σιωπηλή μετάβαση στην εποχή όπου οι τεχνολογικοί κολοσσοί χρειάζεται να εξασφαλίζουν μόνοι τους την ενεργειακή βάση πάνω στην οποία θα «τρέξει» η Τεχνητή Νοημοσύνη.

Σταματάω τους αριθμούς εδώ.

Ο σκεπτικισμός για τους κινδύνους που ελλοχεύουν δεν είναι ανύπαρκτος.

Οταν ο Σαμ Αλτμαν (CEO της Open AI) πιέστηκε για τους συστημικούς κινδύνους που ελλοχεύουν σε ένα podcast απάντησε στον επενδυτή του: «Αν θέλεις να πουλήσεις τις μετοχές σου, θα σου βρω εγώ αγοραστή…», που πρακτικά σημαίνει ότι η επενδυτική κοινότητα τον στηρίζει απόλυτα.

Ομως το αριθμητικό στοιχείο που προκαλεί ανησυχίες για την OpenAI είναι πως ο ίδιος ο επικεφαλής οικονομολόγος της αποκάλυψε ότι το 72% των ερωτημάτων προς το GPT δεν σχετίζονται με επιχειρηματική χρήση, αλλά ιδιωτική. Και όλοι γνωρίζουμε πως τα μεγάλα έσοδα για την OpenAI αναμένεται να έρθουν από τις μεγάλες εταιρείες και όχι από ιδιώτες.

ΑΝ αυτές οι επενδύσεις καταφέρουν τους στόχους τους, τότε ίσως αλλάξουν τα πάντα.

Από το να κάνουν τις εργασιακές δραστηριότητες αυτόματες, την παραγωγή ενέργειας και τροφής άφθονη και φθηνή, την υγειονομική περίθαλψη προσβάσιμη σε όλους και στο τέλος να αποδειχθεί αληθινή η πρόσφατη πρόβλεψη του Ελον Μασκ πως στα επόμενα 10 χρόνια η εργασία θα είναι προαιρετική.

Για να δούμε τι θα δούμε.

ΥΓ. τα στοιχεία είναι βασισμένα σε οικονομική ανάλυση του Michael Cembalest (Chairman of Market and Investment Strategy for J.P. Morgan Asset & Wealth Management)

