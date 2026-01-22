Ο Ρόμπι Γουίλιαμς απειλεί το ρεκόρ των Beatles στα βρετανικά charts

Ο Ρόμπι Γουίλιαμς φαίνεται έτοιμος να γράψει ένα ακόμη κεφάλαιο στην ιστορία της βρετανικής ποπ, καθώς το νέο του άλμπουμ Britpop οδεύει προς την κορυφή των επίσημων charts του Ηνωμένου Βασιλείου, βάζοντάς τον σε τροχιά, για να ξεπεράσει το θρυλικό ρεκόρ των Beatles.

Το άλμπουμ του διάσημου άγγλου τραγουδιστή με τίτλο Britpop -η πρώτη κυκλοφορία του μετά από επτά χρόνια- οδεύει αυτή τη στιγμή προς την κορυφή των charts.

Εάν βρεθεί στο νούμερο 1 την Παρασκευή (23/01), ο Γουίλιαμς θα καταρρίψει το ρεκόρ που μοιράζεται αυτή τη στιγμή με τους Beatles για τα περισσότερα άλμπουμ που έφτασαν στην κορυφή στο Ηνωμένο Βασίλειο. Τόσο οι Beatles, όσο και ο Ρόμπι Γουίλιας έχουν κατακτήσει την κορυφή με 15 άλμπουμ.

Το Britpop βρίσκεται αυτή τη στιγμή στην πρώτη θέση στα μέσα της εβδομάδας, με την Official Charts Company να εκτιμά ότι ο Γουίλιαμς είναι σε καλό δρόμο για να καταρρίψει το ρεκόρ.

Το πρώην μέλος των Take That εξέπληξε τους θαυμαστές την περασμένη εβδομάδα, κυκλοφορώντας το άλμπουμ τρεις εβδομάδες νωρίτερα από την αναμενόμενη ημερομηνία.

Αρχικά, επρόκειτο αρχικά να κυκλοφορήσει τον Οκτώβριο του 2025, αλλά ο τραγουδιστής το ανέβαλε αφού έμαθε ότι τότε θα κυκλοφορούσε το The Life Of A Showgirl της Τέιλορ Σουίφτ.

Ο Γουίλιαμς έχει πουλήσει πάνω από 75 εκατομμύρια δίσκους παγκοσμίως και θεωρείται ένας από τους πιο εμπορικούς Βρετανούς καλλιτέχνες όλων των εποχών. Έχει κερδίσει πολυάριθμα βραβεία, μεταξύ των οποίων 18 BRIT Awards — περισσότερα από οποιονδήποτε άλλο καλλιτέχνη.

Kατέκτησε το 15ο άλμπουμ Νο 1 στο Ηνωμένο Βασίλειο με το Better Man (Soundtrack της ομώνυμης βιογραφικής του ταινίας) ισοφαρίζοντας το ιστορικό ρεκόρ των Beatles για τα περισσότερα άλμπουμ που έχουν φτάσει στην κορυφή των βρετανικών charts.

