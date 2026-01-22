Σχέδιο 25 δισ. δολαρίων για την ανοικοδόμηση της Γάζας

Το όραμα του αμερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ, για την επόμενη μέρα της Γάζας αποκάλυψε ο γαμπρός του, Τζάρεντ Κούσνερ, παρουσιάζοντας στο Νταβός ένα «Master Plan», ύψους 25 δισ. δολαρίων.

Πολυτελή διαμερίσματα, κέντρα δεδομένων, οικιστικές μονάδες και ιατρικές εγκαταστάσεις ήταν μεταξύ των εικόνων που παρουσιάστηκαν από τον Κούσνερ.

Το «Master Plan» αποκάλυψε τέσσερα στάδια μετασχηματισμού, από τη Ράφα έως τη Χαν Γιούνις και στη συνέχεια στην Πόλη της Γάζας. Χρωματικά κωδικοποιημένα τμήματα χαρακτηρίζονταν ως «οικιστικές περιοχές» με κίτρινο χρώμα και ως «παράκτιος τουρισμός» με 180 πύργους σε έντονο ροζ.

Μεγάλες εκτάσεις γης προορίζονται για «βιομηχανικά συγκροτήματα κέντρων δεδομένων» και προηγμένη μεταποίηση, σύμφωνα με το σχέδιο. Οι περιοχές χωρίζονται επίσης με πράσινα τμήματα που φέρουν την ένδειξη «πάρκα, γεωργία και αθλητικές εγκαταστάσεις».

Το σχέδιο προβλέπει την κατασκευή 100.000 μόνιμων κατοικιών και 75 ιατρικών εγκαταστάσεων, ενώ μια λεγόμενη «Νέα Ράφα» αναμένεται να περιλαμβάνει πάνω από 200 εκπαιδευτικά κέντρα και περισσότερα από 180 πολιτιστικά, θρησκευτικά και επαγγελματικής κατάρτισης κέντρα.

BREAKING: Jared Kushner, who was key to brokering the Gaza peace plan, unveils a ‘master plan’ for the future of Gaza at Davos. Donald Trump’s son-in-law presents a map and graphics to the audience, and delves into how the US will conduct this operationhttps://t.co/08JXeVzIrZ pic.twitter.com/4xXraHMbRU — Sky News (@SkyNews) January 22, 2026

Τα φουτουριστικά σχέδια των εγκαταστάσεων απεικονίζουν λαμπερούς λευκούς ουρανοξύστες και εκτεταμένα οδικά δίκτυα. Αλλωστε ο αμερικανός πρόεδρος φρόντισε να ξεκαθαρίσει ότι «Στην καρδιά μου είμαι άνθρωπος των ακινήτων και όλα έχουν να κάνουν με την τοποθεσία. Και είπα: κοιτάξτε αυτή την τοποθεσία δίπλα στη θάλασσα, κοιτάξτε αυτό το πανέμορφο κομμάτι γης, τι θα μπορούσε να προσφέρει σε τόσους πολλούς ανθρώπους. Θα είναι τόσο, τόσο υπέροχο. Ανθρωποι που ζουν τόσο άσχημα θα ζήσουν τόσο καλά. Αλλά όλα ξεκίνησαν από την τοποθεσία».

Σύμφωνα με τον Κούσνερ, τα αναπτυξιακά σχέδια του Συμβουλίου Ειρήνης στη Γάζα περιλαμβάνουν:

– Συνεργασία με τη Χαμάς για την αποστρατιωτικοποίηση της περιοχής

– Μετατόπιση της εξάρτησης της Γάζα από την ξένη βοήθεια

– Διαίρεση της Γάζας σε «κατοικημένες» και «παραθαλάσσιες τουριστικές» ζώνες

– Κατασκευή 100.000 κατοικιών στη Ράφα, καθώς και στη «Νέα Γάζα»

Ο Κούσνερ υπογράμμισε ότι «το νούμερο ένα ζήτημα είναι η ασφάλεια», σημειώνοντας πως βρίσκονται σε στενή συνεργασία με το Ισραήλ για τρόπους αποκλιμάκωσης, ενώ επόμενο βήμα – όπως είπε – είναι η συνεργασία με τη Χαμάς για την αποστρατιωτικοποίηση. «Χωρίς ασφάλεια, κανείς δεν θα επενδύσει, κανείς δεν θα έρθει να χτίσει. Χρειαζόμαστε επενδύσεις για να δημιουργήσουμε θέσεις εργασίας», ανέφερε. Στο ίδιο πλαίσιο, έκανε λόγο για στροφή της Γάζας μακριά από τη χρόνια εξάρτηση από τη διεθνή ανθρωπιστική βοήθεια, με τη χρήση «αρχών ελεύθερης αγοράς» ως βασικό εργαλείο οικονομικής ανασυγκρότησης.

Ακολουθήστε το Protagon στο Google News