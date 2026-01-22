Υποψήφια για Οσκαρ καλύτερης ταινίας η «Βουγονία» του Λάνθιμου

Για τρίτη φορά είναι υποψήφιος για Οσκαρ καλύτερης ταινίας ο Γιώργος Λάνθιμος, όπως ανακοίνωσε η Ακαδημία Κινηματογράφου στο Λος Αντζελες, το μεσημέρι της Πέμπτης (ώρα Ελλάδας).

Η «Βουγονία» είναι μία από τις 10 υποψήφιες ταινίες, ενώ η αγαπημένη του πρωταγωνίστρια, Εμα Στόουν, βρίσκεται στη λίστα των καλύτερων ερμηνειών για έκτη φορά.

Η ταινία του Λάνθιμου είναι υποψήφια συνολικά για τέσσερα αγαλματίδια, με τα μέλη της ακαδημίας να ξεχωρίζουν επίσης τη μουσική του Τζέρσκιν Φέντριξ και το διασκευασμένο σενάριο του Γουίλ Τρέισι.

Αυτή τη φορά όμως, ο Λάνθιμος δεν απέσπασε υποψηφιότητα για καλύτερη σκηνοθεσία, όπως είχε συμβεί τις δύο προηγούμενες, με την «Ευνοούμενη» και το «Poor things».

Αξίζει να σημειωθεί ότι η ταινία «Sinners» (Αμαρτωλοί) είναι υποψήφια για 16 βραβεία, σημειώνοντας νέο ρεκόρ στην Ιστορία του θεσμού.

Η ταινία του Ράιαν Κούγκλερ ξεπέρασε τις 14 υποψηφιότητες που είχαν στο παρελθόν το «All About Eve», ο «Τιτανικός» και το« La La Land», ενώ διεκδικεί και το Οσκαρ καλύτερης ταινίας. Ο Κούγκλερ είναι υποψήφιος και για σκηνοθεσία και σενάριο, ενώ ο Μάικλ Μπι Τζόρνταν κέρδισε την πρώτη οσκαρική υποψηφιότητα της καριέρας του, για α΄ ανδρικό ρόλο.

Στη δεύτερη θέση βρέθηκε το φιλμ «One Battle After Another» (Η μία μάχη μετά την άλλη) του Πολ Τόμας Αντερσον, με 13 υποψηφιότητες. Η ταινία ξεχώρισε σε όλες τις ερμηνευτικές κατηγορίες, με υποψηφιότητες για τους Λεονάρντο ΝτιΚάπριο, Τεγιάνα Τέιλορ, Μπενίτσιο ντελ Τόρο και Σον Πεν.

Η τελετή απονομής θα γίνει στο Λος Αντζελες, στις 15 Μαρτίου (ξημερώματα Δευτέρας, 16 Μαρτίου στην Ελλάδα).

Αναλυτικά, οι υποψηφιότητες:

Καλύτερη Ταινία

Βουγονία (Focus Features)

Frankenstein (Netflix)

Αμνετ (Focus Features)

Marty Supreme (A24)

Μια Μάχη Μετά την Αλλη (Warner Bros.)

Συναισθηματική Αξία (Neon)

Αμαρτωλοί (Warner Bros.)

Ο Μυστικός Πράκτορας (Neon)

F1: Η Ταινία (Apple/Warner Bros.)

Train Dreams (Netflix)

Hamnet

Σκηνοθεσία

Πολ Τόμας Αντερσον για το «Μια Μάχη Μετά την Αλλη»

Ράιαν Κούγκλερ για τους «Αμαρτωλούς»

Τζος Σάφντι για το «Marty Supreme»

Γιοακίμ Τρίερ για τη «Συναισθηματική Αξία»

Κλόι Ζάο για το «Αμνετ»

Α’ Γυναικείος Ρόλος

Τζέσι Μπάκλεϊ για το «Αμνετ»

Ρόουζ Μπερν για το «Αν Είχα Πόδια Θα σε Κλωτσούσα»

Ρενάτε Ράινσβε για τη «Συναισθηματική Αξία»

Εμα Στόουν για τη «Βουγονία»

Κέιτ Χάντσον για το «Song Sung Blue»

Α’ Ανδρικός Ρόλος

Τίμοθι Σαλαμέ για το «Marty Supreme»

Λεονάρντο ΝτιΚάπριο για το «Μια Μάχη Μετά την Αλλη»

Ιθαν Χοκ για το «Blue Moon»

Μάικλ Μπ. Τζόρνταν για τους «Αμαρτωλούς»

Βάγκνερ Μόουρα για τον «Μυστικό Πράκτορα»

Διασκευασμένο Σενάριο

Μάγκι Ο’ Φάρελ και Κλόι Ζάο για το «Αμνετ»

Πολ Τόμας Αντερσον για το «Μια Μάχη Μετά την Αλλη»

Κλιντ Μπέντλεϊ και Γκρεγκ Κουένταρ για το «Train Dreams»

Γουίλ Τρέισι για τη «Βουγονία»

Γκιγιέρμο ντελ Τόρο για το «Frankenstein»

Πρωτότυπο Σενάριο

Ρόμπερτ Κάλοου για το «Blue Moon»

Ράιαν Κούγκλερ για τους «Αμαρτωλούς»

Ρόναλντ Μπρονστάιν και Τζος Σάφντι για το «Marty Supreme»

Γιοακίμ Τρίερ και Εσκιλ Βογκτ για τη «Συναισθηματική Αξία»

Τζαφάρ Παναχί για το «Ενα Απλό Ατύχημα»

B’ Ανδρικός Ρόλος

Μπενίσιο Ντελ Τόρο για το «Μια Μάχη Μετά την Αλλη»

Τζέικομπ Ελόρντι για το «Frankenstein»

Ντελρόι Λίντο για τους «Αμαρτωλούς»

Σον Πεν για το «Μια Μάχη Μετά την Αλλη»

Στέλαν Σκάρσγκαρντ για τη «Συναισθηματική Αξία»

Β’ Γυναικείος Ρόλος

Ελ Φάνινγκ για τη «Συναισθηματική Αξία»

Ινγκα Ιμπσντότερ Λιλεάας για τη «Συναισθηματική Αξία»

Εϊμι Μάντιγκαν για το «Weapons»

Γούνμι Μοσάκου για τους «Αμαρτωλούς»

Τεγιάνα Τέιλορ για το «Μια Μάχη Μετά την Αλλη»

Μουσική

Τζέρσκιν Φέντριξ για τη «Βουγονία»

Αλεξάντερ Ντεσπλά για το «Frankestein»

Μαξ Ρίχτερ για το «Αμνετ»

Τζόνι Γκρίνγουντ για το «Μια Μάχη Μετά την Αλλη»

Λούντβιγκ Γκόρανσον για τους «Αμαρτωλούς»

Κοστούμια

Κέιτ Χόλεϊ για το «Frankenstein»

Μαλκγόζια Τουρζάνσκα για το «Αμνετ»

Marty Supreme

Ρουθ Ε. Κάρτερ για τους «Αμαρτωλούς»

Avatar: Fire and Ash

Φωτογραφία

Ντάριους Κόντζι για το «Marty Supreme»

Ντάν Λόστσεν για το «Frankenstein»

Μάικλ Μπάουμαν για το «Μια Μάχη Μετά την Αλλη»

Οτον Ντουράλντ Αρκαπάου για τους «Αμαρτωλούς»

Αντόλφο Βελόζο για το «Train Dreams»

Κάστινγκ (νέα κατηγορία)

Φρανσίν Μάισλερ για τους «Αμαρτωλούς»

Κασάντρα Κουκουκούντις για το «Μια Μάχη Μετά την Αλλη»

Τζένιφερ Βεντίτι για το «Marty Supreme»

Νίνα Γκολντ για το «Αμνετ»

Γκάμπριελ Ντομίνγκες για τον «Μυστικό Πράκτορα»

Μοντάζ

Στίβεν Μιριόνε για το «F1: Η Ταινία»

Ρόναλντ Μπρονστάιν και Τζος Σάφντι για το «Marty Supreme»

Αντι Γιούργκενσεν για το «Μια Μάχη Μετά την Αλλη»

Ολιβιέ Μπούγκε Κουτέ για τη «Συναισθηματική Αξία»

Μάικλ Π. Σόγιερ για τους «Αμαρτωλούς»

Train Dreams

Τραγούδι

«Golden», Ετζαέ, Μαρκ Σόνενμπλικ, Ido, 24 και Teddy από το «KPop Demon Hunters»

«Sweet Dreams of Joy» από το «Viva Verdi»

«I Lied to You», Ραφαέλ Σαντίγκ και Λούντβιχ Γκόρανσον από τους «Αμαρτωλούς»

«Dear Me», Ντάιαν Γουόρεν από το «Relentless»

«Train Dreams», Νικ Κέιβ και Μπράις Ντέσνερ από το «Train Dreams»

Σκηνογραφία

Ταμάρα Ντέβερελ για το «Frankenstein»

Χάνα Μπίτσλερ για τους «Αμαρτωλούς»

Φιόνα Κρόμπι για το «Αμνετ»

Τζακ Φισκ για το «Marty Supreme»

Μια Μάχη Μετά την Αλλη

Secret Agent

Καλύτερη Ξενόγλωσση Ταινία

Συναισθηματική Αξία (Νορβηγία)

Sirat (Ισπανία)

O Μυστικός Πράκτορας (Βραζιλία)

Η Φωνή της Χιντ Ρατζάμπ (Τυνησία)

Ενα Απλό Ατύχημα (Γαλλία)

Ταινία Animation

Arco

Elio

In Your Dreams

KPop Demon Hunters

Little Amélie or the Character of Rain

Ζωούπολη 2

The Perfect Neihbour

Ντοκιμαντέρ – Μεγάλου Μήκους

The Perfect Neighbor (Netflix)

The Alabama Solution (HBO)

Come See Me in the Good Light (Apple)

Cutting Through Rocks (χωρίς διανομή)

Mr. Nobody Against Putin

Ντοκιμαντέρ – Μικρού Μήκους

All the Empty Rooms

Armed Only With a Camera: The Life and Death of Brent Renaud

Children No More: Were and Are Gone

The Devil Is Busy

Perfectly a Strangeness

Avatar fire and ash

Οπτικά Εφέ

Avatar: Φωτιά και Στάχτη

F1: Η Ταινία

Jurassic World Rebirth

The Lost Bus

Αμαρτωλοί

Sirat

Ηχος

F1: Η Ταινία

Αμαρτωλοί

Frankenstein

Μια Μάχη Μετά την Αλλη

Sirat

Frankenstein

Κομμώσεις και Μακιγιάζ

Kokuho

Frankenstein

Αμαρτωλοί

The Smashing Machine: Η Καρδιά ενός Μαχητή

The Ugly Stepsister

Μικρού Μήκους Ταινία – Animation

Butterfly

Forevergreen

The Girl Who Cried Pearls

Retirement Plan

The Three Sisters”

Μικρού Μήκους Ταινία – Live Action

Butcher’ Stain

Two People Exchanging Saliva

A Friend of Dorothy

The Singers

Jane Austen’s Period Drama

