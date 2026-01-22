Ιράν: Η βία του καθεστώτος στα μελανιασμένα πρόσωπα των νεκρών

Εκατοντάδες φωτογραφίες που αποκαλύπτουν τα πρόσωπα των θυμάτων της βίαιης καταστολής των αντικυβερνητικών διαδηλώσεων στο Ιράν, διέρρευσαν στο BBC.

Οι φωτογραφίες, πολύ σκληρές, όπως σημείωσε το βρετανικό Μέσο, το οποίο τις δημοσιεύει θολές, αποκαλύπτουν τα ματωμένα, πρησμένα και μελανιασμένα πρόσωπα τουλάχιστον 326 θυμάτων, μεταξύ των οποίων 18 γυναίκες.

Οι εικόνες, που εκτίθενται σε νεκροτομείο στη νότια Τεχεράνη, είναι ένας από τους μόνους τρόπους με τους οποίους οι οικογένειες μπόρεσαν να αναγνωρίσουν τους νεκρούς συγγενείς τους.

Πολλά από τα θύματα ήταν πολύ παραμορφωμένα για να αναγνωριστούν και 69 από αυτά δεν είχαν όνομα.

Οι ετικέτες σε περισσότερα από 100 θύματα, των οποίων η ημερομηνία θανάτου είχε καταγραφεί, ανέγραφαν 9 Ιανουαρίου. Εκείνο το βράδυ, σημειώθηκαν σφοδρές συγκρούσεις στην Τεχεράνη.

Οι δρόμοι της πόλης πυρπολήθηκαν κατά τη διάρκεια συγκρούσεων με τις δυνάμεις ασφαλείας, με τους διαδηλωτές να φωνάζουν συνθήματα κατά του Αλί Χαμενεΐ.

Είχε προηγηθεί μια έκκληση για πανεθνικές διαδηλώσεις από τον Ρεζά Παχλαβί, τον εξόριστο γιο του αποθανόντος σάχη.

Οι φωτογραφίες που διέρρευσαν, είναι μερικών από τις χιλιάδες θυμάτων που εκτιμάται ότι έχουν σκοτωθεί στις ταραχές.

Το BBC παρακολουθεί την εξάπλωση των διαδηλώσεων σε τουλάχιστον 71 πόλεις του Ιράν από τότε που ξέσπασαν στα τέλη Δεκεμβρίου, αλλά η σχεδόν πλήρης διακοπή του Ιντερνετ, που επέβαλαν οι Αρχές, έχει καταστήσει εξαιρετικά δύσκολη την τεκμηρίωση του μεγέθους της καθεστωτικής βίας εναντίον των διαδηλωτών.

Ο Χαμενεΐ, έχει αναγνωρίσει δημοσίως ότι έχουν σκοτωθεί αρκετές χιλιάδες άνθρωποι, αλλά κατηγόρησε τις ΗΠΑ, το Ισραήλ και όσους χαρακτήρισε «στασιαστές».

Παρά το γεγονός ότι η διακοπή του Ιντερνετ εισέρχεται στην τρίτη εβδομάδα, ένας μικρός αριθμός ανθρώπων κατάφερε να διαρρεύσει κάποιες πληροφορίες.

Το BBC ανέλυσε 392 φωτογραφίες θυμάτων και αναγνώρισε 326 άτομα. Πηγές ισχυρίστηκαν ότι ο πραγματικός αριθμός των νεκρών στο νεκροτομείο ανέρχεται σε χιλιάδες.

Μια πηγή είπε στο βρετανικό Μέσο ότι δεν ήταν προετοιμασμένη για την φρίκη που αντίκρυσε μέσα στο νεκροτομείο και ότι είδε θύματα ηλικίας από 12 ή 13 έως 60 και 70 ετών.

Μέσα στο χάος που επικρατούσε στο νεκροτομείο, οι συγγενείς και οι φίλοι των θυμάτων ήταν μαζεμένοι γύρω από μια οθόνη, ανέφερε το BBC. Προσπαθούσαν να αναγνωρίσουν τους αγαπημένους τους, ενώ εκατοντάδες εικόνες των νεκρών εμφανίζονταν στην οθόνη.

Η προβολή των εικόνων διήρκεσε ώρες, είπαν, προσθέτοντας ότι πολλά από τα θύματα είχαν τόσο σοβαρά τραύματα που δεν ήταν δυνατό να αναγνωριστούν. Το πρόσωπο ενός άνδρα ήταν τόσο πρησμένο που τα μάτια του ήταν σχεδόν αόρατα. Ενας άλλος άνδρας είχε ακόμα έναν αναπνευστικό σωλήνα στο στόμα του, υποδηλώνοντας ότι πέθανε μετά από ιατρική περίθαλψη.

Μερικά θύματα ήταν τόσο σοβαρά τραυματισμένα που οι οικογένειές τους ζήτησαν να δουν ξανά τις φωτογραφίες και να μεγεθύνουν τα πρόσωπά τους για να βεβαιωθούν ότι ήταν πραγματικά αυτοί. Αλλες φορές, οι άνθρωποι αναγνώριζαν αμέσως τους αγαπημένους τους και έπεφταν στο πάτωμα, ουρλιάζοντας.

Πολλές φωτογραφίες έδειχναν ανοιχτούς σάκους πτωμάτων με χαρτιά τοποθετημένα κοντά στα πρόσωπά τους, τα οποία ταυτοποιούσαν με το όνομα, τον αριθμό ταυτότητας ή την ημερομηνία θανάτου. Σε ορισμένες περιπτώσεις, το μόνο στοιχείο ταυτοποίησης ήταν μια τραπεζική κάρτα τοποθετημένη πάνω από τον σάκο πτωμάτων –το τελευταίο πράγμα που είχε απομείνει από τα υπάρχοντα των θυμάτων.

Το BBC έχει επιβεβαιώσει ξεχωριστά βίντεο από το ίδιο νεκροτομείο, που αποδεικνύουν τη βία που ασκήθηκε εναντίον των διαδηλωτών. Το ένα δείχνει το πτώμα ενός παιδιού, ενώ το άλλο δείχνει έναν άνδρα με εμφανές τραύμα από πυροβολισμό στο μέσο του κεφαλιού του.

Ορισμένοι Ιρανοί έχουν δημοσιεύσει τα ονόματα των θυμάτων που σκοτώθηκαν από τις δυνάμεις ασφαλείας όταν κατάφεραν να συνδεθούν στο Διαδίκτυο μέσω του Starlink ή ακόμη και καταφέρνοντας να χρησιμοποιήσουν δίκτυα από γειτονικές χώρες.

Οι λίγες εικόνες που κατάφεραν να ανεβάσουν οι άνθρωποι μέσω του Starlink, δείχνουν καμένα αυτοκίνητα εγκαταλειμμένα στους δρόμους, ενώ επαληθευμένα βίντεο κατέγραψαν πυροβολισμούς που έπεσαν γύρω από την Τεχεράνη κατά τη διάρκεια των διαδηλώσεων.

Η διακοπή του Διαδικτύου έχει καταστήσει εξαιρετικά δύσκολο να τεκμηριωθεί ο πλήρης αριθμός των θυμάτων των διαδηλώσεων. Ωστόσο, το αμερικανικό Μέσο Human Rights Activists News Agency (HRANA) εκτιμά ότι ο αριθμός των νεκρών υπερβαίνει τους 4.000.

