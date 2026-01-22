Κατάσχεση ρωσικού τάνκερ από τη Γαλλία – το «ευχαριστώ» Ζελένσκι

Την κατάσχεση ενός τάνκερ το οποίο αποτελούσε τμήμα του ρωσικού «σκιώδους στόλου» από γαλλικές δυνάμεις στη Μεσόγειο, ανακοίνωσε ο Εμανουέλ Μακρόν, υπογραμμίζοντας παράλληλα ότι το εν λόγω πλοίο βρίσκονταν υπό καθεστώς κυρώσεων.

Σε ανάρτησή του στο Χ ο γάλλος πρόεδρος επισημαίνει ότι:

«Δεν θα ανεχθούμε καμία παραβίαση.

Το πρωί, το Γαλλικό Ναυτικό επιβιβάστηκε σε πετρελαιοφόρο προερχόμενο από τη Ρωσία, το οποίο υπόκειται σε διεθνείς κυρώσεις και θεωρείται ύποπτο ότι έπλεε υπό ψευδή σημαία.

Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε στην ανοικτή θάλασσα της Μεσογείου, με τη στήριξη αρκετών συμμάχων μας. Διεξήχθη σε αυστηρή συμμόρφωση με τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας.

Εχει ανοίξει δικαστική έρευνα. Το πλοίο έχει εκτραπεί.

Είμαστε αποφασισμένοι να υπερασπιστούμε το διεθνές δίκαιο και να διασφαλίσουμε την αποτελεσματική εφαρμογή των κυρώσεων.

Οι δραστηριότητες του «σκιώδους στόλου» συμβάλλουν στη χρηματοδότηση του πολέμου επιθετικότητας κατά της Ουκρανίας».

We will not tolerate any violation. This morning, the French Navy boarded an oil tanker coming from Russia, subject to international sanctions and suspected of flying a false flag. The operation was conducted on the high seas in the Mediterranean,… pic.twitter.com/zhXVdzPx1r — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) January 22, 2026

Ο πρώτος που έσπευσε να ευχαριστήσει τον Εμανουέλ Μακρόν, ήταν ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, μέσω δικής του ανάρτησης στο Χ, στην οποία επισημαίνει ότι:

«Ευχαριστούμε, Γαλλία! Ευχαριστούμε, Εμανουέλ Μακρόν!

Αυτού ακριβώς του είδους η αποφασιστικότητα χρειάζεται για να διασφαλιστεί ότι το ρωσικό πετρέλαιο δεν θα χρηματοδοτεί πλέον τον πόλεμο της Ρωσίας.

Τα ρωσικά δεξαμενόπλοια που επιχειρούν κοντά στις ευρωπαϊκές ακτές πρέπει να σταματήσουν. Οι κυρώσεις σε ολόκληρη την υποδομή του «σκιώδους στόλου» πρέπει να είναι αυστηρές. Τα πλοία πρέπει να κατάσχονται. Και δεν θα ήταν δίκαιο να κατασχεθεί και να πωληθεί το πετρέλαιο που μεταφέρουν αυτά τα δεξαμενόπλοια;»

Thank you, France! Thank you, @EmmanuelMacron! This is exactly the kind of resolve needed to ensure that Russian oil no longer finances Russia’s war. Russian tankers operating near European shores must be stopped. Sanctions against the entire infrastructure of the shadow fleet… https://t.co/6t0DbJ9xS1 — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) January 22, 2026

