Πώς η ΤΝ θα φέρει επανάσταση στην εκπαίδευση; Απαντά ο νομπελίστας Ντέμης Χασάμπης

«AI for Learning» – η Τεχνητή Νοημοσύνη στην υπηρεσία της μάθησης και της εκπαίδευσης, για μαθητές και καθηγητές: αυτό ήταν το θέμα ενός φόρουμ που πραγματοποιήθηκε την προηγούμενη εβδομάδα στο Λονδίνο υπό την αιγίδα της Google. Στο πλαίσιο του συνεδρίου εκπαιδευτικοί, μαθητές, φοιτητές, πανεπιστημιακοί, ερευνητές και κορυφαίοι ειδικοί στην TN επιδίωξαν να σκιαγραφήσουν το σχολείο του αύριο, το σχολείο που θα προετοιμάζει τις επόμενες γενιές να ζουν στον «ΑΙ World», όπως τον αποκαλεί ο Ντέμης Χασάμπης, έναν κόσμο όπου θα συνυπάρχουμε με «ευφυείς» μηχανές.

Ο βραβευμένος με Νομπέλ Χημείας πρωτοπόρος της ΤΝ, συνιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της Deepmind, του εργαστηρίου ΤΝ της Google, συγκαταλεγόταν μεταξύ των εκλεκτών συμμετεχόντων του φόρουμ. Στο τελευταίο πάνελ ο Χασάμπης, συζητώντας με άλλα μεγαλοστελέχη της Google, καθώς και με εκπαιδευτικούς, εξέθεσε τις απόψεις του για το πώς η ΤΝ θα φέρει επανάσταση στην εκπαίδευση και στη μάθηση γενικά, την επόμενη δεκαετία.

Ποιο είναι αυτό το μεγαλύτερο όφελος που υπόσχεται να φέρει η ΤΝ στις τάξεις όλου του κόσμου; «Μία από τις μεγάλες υποσχέσεις της ΤΝ στην εκπαίδευση είναι η εξατομικευμένη μάθηση», απάντησε ο Χασάμπης συνομιλώντας με τον Φεντερίκο Τσέλα, απεσταλμένο της Corriere della Sera στο Λονδίνο, ο οποίος κάλυψε το AI for Learning Forum της Google.

«Συχνά οι σχολικές τάξεις είναι πολυπληθείς, με μαθητές που υπολείπονται του μέσου όρου και άλλους που υπερέχουν κατά πολύ, και έναν μόνο εκπαιδευτικό, του οποίου η δουλειά είναι να φέρνει όλους τους μαθητές σε ένα ορισμένο επίπεδο. Τι γίνεται όμως με όσους βρίσκονται στα άκρα; Πιστεύω ότι η ΤΝ μπορεί να παίξει σημαντικό ρόλο, κινώντας το ενδιαφέρον των πιο ικανών μαθητών με πρόσθετες προκλήσεις και αναπροσαρμόζοντας το πρόγραμμα σπουδών των μαθητών που υστερούν [με βάση τις ανάγκες του καθενός]. Πώς μπορεί ένας μόνο δάσκαλος να τα κάνει όλα αυτά; Με την ΤΝ ίσως να είναι δυνατό, όχι όμως για να αντικαταστήσει τον εκπαιδευτικό, αλλά για να τον υποστηρίζει. Κατά συνέπεια, θα πρέπει και ο ρόλος του δασκάλου να αλλάξει», εξήγησε ο κορυφαίος βρετανός (από ελληνοκύπριο πατέρα και μητέρα με καταγωγή από τη Σιγκαπούρη) επιστήμονας.

Ενόψει, λοιπόν, των επερχόμενων αλλαγών, η στάση των εκπαιδευτικών και των σχολείων «δεν μπορεί να περιορίζεται στο “ας διατηρήσουμε τα πάντα όπως είναι σήμερα και ας προσθέσουμε από πάνω λίγη ΤΝ”», υπογράμμισε ο Χασάμπης. «Αυτό θα ήταν μια συνταγή για αποτυχία και η ΤΝ τελικά θα αποδεικνυόταν άχρηστη. Αυτό που οραματίζομαι είναι ένα σχολείο όπου η μάθηση θα είναι λιγότερο “μετωπική” και περισσότερο συνεργατική, με τους εκπαιδευτικούς να ενθαρρύνουν την αλληλεπίδραση και να διευκολύνουν τις ομάδες να συνεργάζονται», εξήγησε.

«Θα πρέπει να επανεξετάσουμε εκ βάθρων το σύστημα. Θα έχουμε εργαλεία που οι μαθητές θα χρησιμοποιούν και στο σπίτι, ίσως μαζί με τους γονείς τους, έτσι ώστε στις τάξεις να αφιερώνεται λιγότερος χρόνος στη μηχανική μάθηση και ο κερδισμένος χρόνος να αφιερώνεται σε ένα διαφορετικό, πιο αφηρημένο επίπεδο, με τους μαθητές να μαθαίνουν τους εαυτούς τους, να κατανοούν πώς μαθαίνουν, να καλλιεργούν την προσαρμοστικότητα. Θα χρειαστεί να αναπτυχθούν μετα-δεξιότητες, καθώς και η δημιουργικότητα: τα εργαλεία δεν ξέρουν τι να κάνουν από μόνα τους, οπότε οι μαθητές θα πρέπει να μάθουν να συντονίζουν μια ομάδα “ευφυών” βοηθών δίνοντάς τους κατεύθυνση», πρόσθεσε.

Ο Χασάμπης υπογράμμισε επίσης ότι προϋπόθεση για την καλύτερη χρήση της ΤΝ και όλων των νέων τεχνολογιών αποτελεί, καταρχάς, η δυνατόν καλύτερη κατανόησή τους. Γι’ αυτό συμβουλεύει τους νέους να εστιάζουν στις φυσικές επιστήμες, στην τεχνολογία, στη μηχανική και στα μαθηματικά (STEM στα αγγλικά). «Πιστεύω ότι η απάντηση στο ερώτημα “τι μπορούν να κάνουν οι άνθρωποι για να διαφοροποιηθούν από την ΤΝ;” θα είναι καθοριστική για την προετοιμασία της επόμενης γενιάς για τον “Κόσμο της ΤΝ”, στον οποίο θα ζούμε», ανέφερε.

Ερωτηθείς τι μπορούν να μάθουν οι «ευφυείς» μηχανές από τον τρόπο που «μαθαίνει να μαθαίνει» ο ανθρώπινος εγκέφαλος, ο Ντέμης Χασάμπης καταρχάς υπογράμμισε πως «αυτό που προκύπτει ξεκάθαρα από την πολυετή εργασία μας στην ΤΝ είναι το πόσο αποτελεσματικός είναι ο ανθρώπινος εγκέφαλος. Οσον αφορά τη μνήμη, για παράδειγμα, στα συστήματα ΤΝ τα περιθώρια είναι τεράστια. Στόχος είναι η απομνημόνευση σχεδόν όλων όσων βλέπει το σύστημα.

»Αλλά αυτό είναι αρκετά αναποτελεσματικό: η ανθρώπινη μνήμη δεν λειτουργεί με αυτόν τον τρόπο. Ξεχνάμε ό,τι δεν είναι σχετικό και διατηρούμε ό,τι είναι πραγματικά σημαντικό. Τα τρέχοντα συστήματα ΤΝ είναι εξαιρετικά σε ορισμένες εργασίες, αλλά υστερούν παράλογα σε άλλες. Ο ανθρώπινος εγκέφαλος, αντιθέτως, διαθέτει μια πραγματικά γενική νοημοσύνη, δεν υπάρχουν αυτές οι ακραίες ασυνέχειες. Κατά κάποιον τρόπο, ο εγκέφαλος έχει μια μέθοδο συνεχούς μάθησης που δεν έχουμε ακόμη καταφέρει να αναπαράγουμε στα συστήματα ΤΝ», είπε ο Ντέμης Χασάμπης.

