Ινδία, το Ελ Ντοράντο των εταιρειών Τεχνητής Νοημοσύνης

Το βλέμμα και το χρήμα των γιγάντων της Τεχνητής Νοημοσύνης είναι στραμμένα στην Ινδία, έγραψε το βρετανικό περιοδικό The Economist κρίνοντας από δηλώσεις του Σαμ Αλτμαν της Open AI, δηλαδή του CEO της εταιρείας που έχει φτιάξει το ChatGp. Ο Αλτμαν διακήρυξε με υπερηφάνεια ότι το ποσοστό υιοθέτησης της ΤΝ στην Ινδία είναι «ασύγκριτο σε όλον τον κόσμο».

Η Ινδία είναι ήδη η δεύτερη μεγαλύτερη αγορά της Open AI όσον αφορά τους χρήστες και σύντομα θα γίνει η πρώτη. Τον περασμένο Αύγουστο η Open AI, η οποία σχεδιάζει να ανοίξει και γραφείο στο Νέο Δελχί εντός του 2025, λανσάρισε μια φθηνότερη έκδοση του δικού της chatbot, σχεδιασμένη ειδικά για τους ινδούς χρήστες. Ο ίδιος ο Αλτμαν επισκέφθηκε πρόσφατα την Ινδία.

Επίσης, πριν από μικρό χρονικό διάστημα η Google και η Meta ανακοίνωσαν τη συνεργασία τους με τον όμιλο Reliance Industries, ο οποίος ανήκει στον Μουκές Αμπάνι, τον πλουσιότερο άνθρωπο της Ινδίας. Και το δικό τους project αφορά την κατασκευή και λειτουργία κέντρων δεδομένων, όπως και την προώθηση της χρήσης της ΤΝ σε ινδικές εταιρείες. Το ενδιαφέρον όλων αυτών των αμερικανικών κολοσσών της τεχνολογίας δεν πρέπει να εκπλήσσει.

Εγραψε ο Economist: «Οι ευκαιρίες στην Ινδία είναι εντυπωσιακές. Η χώρα έχει περίπου 900 εκατομμύρια χρήστες του web. Μόνο η Κίνα έχει περισσότερους. Αλλά, σε αντίθεση με την Κίνα, η Ινδία είναι ανοιχτή σε αμερικανικές εταιρείες τεχνολογίας. Το Android της Google είναι εγκατεστημένο στο 90% των smartphones της χώρας. Το WhatsApp, που ανήκει στην Meta, έχει πάνω από 500 εκατομμύρια ενεργούς χρήστες.

»Ο ινδικός τομέας ηλεκτρονικού εμπορίου κυριαρχείται από αμερικανικούς γίγαντες: τη Flipkart, ιδιοκτησίας Walmart, και την Amazon. Οι αμερικανικές τεχνολογικές εταιρείες, με πελάτες εκατομμύρια χρήστες που χρησιμοποιούν ήδη προϊόντα όπως η αναζήτηση στο web, οι αγορές ή η ανταλλαγή μηνυμάτων, έχουν τεράστιο πλεονέκτημα όσον αφορά και την προώθηση της υιοθέτησης υπηρεσιών ΤΝ».

Υπομονή και τα λεφτά θα έρθουν

Η εμπορική στρατηγική των τεχνολογικών κολοσσών των ΗΠΑ είναι η ίδια με εκείνη που εφήρμοσαν επιτυχώς στο παρελθόν: το σημαντικό στο ξεκίνημά τους δεν είναι τόσο το ζεστό χρήμα όσο η απόκτηση χρηστών. «Για τις εταιρείες ΤΝ το πλεονέκτημα έγκειται περισσότερο στην εμβέλεια παρά στα έσοδα, αφορά πρωτίστως τη δυνατότητα σύνδεσης με εκατοντάδες εκατομμύρια χρήστες και με τους χείμαρρους data που αυτοί παράγουν».

Από αυτή την άποψη, ο Venugopal Garre, αναλυτής Γουόλ Στριτ της ερευνητικής εταιρείας Bernstein, εξήγησε στο βρετανικό περιοδικό ότι οι εταιρείες τεχνολογίας που πετυχαίνουν στην Ινδία μπορούν και προσθέτουν χρήστες με ταχύτητα και κλίμακα που ελάχιστες αγορές προσφέρουν.

Αυτό εξηγεί, για παράδειγμα, το ρίσκο που πήρε η Perplexity, μια νέα εταιρεία που ελπίζει να αμφισβητήσει την κυριαρχία της Google στην αναζήτηση, η οποία τον Ιούλιο υπέγραψε συμφωνία με την Bharti Airtel, μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες τηλεπικοινωνιών της Ινδίας, για να παρέχει επί έναν χρόνο δωρεάν ΤΝ σε όλους τους πελάτες της Airtel (περίπου 360 εκατομμύρια άτομα).

Σύμφωνα με την εταιρεία πληροφοριών αγοράς Sensor Tower, οι πελάτες του Perplexity στην Ινδία αυξήθηκαν κατά 800% μετά τη συμφωνία. Αλλά η παροχή δωρεάν υπηρεσιών ενέχει κάποιους κινδύνους, όσο μεγάλη και αν είναι μια επιχείρηση, αφού η υποβολή ερωτημάτων σε συστήματα ΤΝ κοστίζει λόγω μεγάλης κατανάλωσης ενέργειας. Την αποζημίωση των εταιρειών, όμως, την εξασφαλίζει το μεγάλο και πρόθυμο πλήθος.

Οι ινδοί χρήστες αντιπροσωπεύουν μια πολύτιμη νέα πηγή υλικού για ανάλυση. Τα ερωτήματά τους παρέχουν πολύτιμα και καινοτόμα δεδομένα από τον πραγματικό κόσμο, τα οποία βοηθούν στη βελτίωση των μοντέλων της ΤΝ. Και οι ινδικοί νόμοι εξυπηρετούν. Ο Konark Bhandari, του Carnegie Endowment for International Peace, λέει ότι οι κανονισμοί δεν εμποδίζουν τις εταιρείες να μεταφέρουν δεδομένα πέρα από τα σύνορα.

Δεν υπάρχει, προσθέτει, «τίποτα γραπτό» που να εμποδίζει τα δεδομένα που συλλέγονται στην Ινδία να χρησιμοποιούνται για την εκπαίδευση μοντέλων στο εξωτερικό. «Καθώς άλλες πηγές νέων δεδομένων στερεύουν, το δυναμικό της Ινδίας είναι ένα έπαθλο που λίγες εταιρείες ΤΝ μπορούν να αγνοήσουν». Οι ινδικές εταιρείες και οι ντόπιοι καταναλωτές πιστεύουν επίσης ότι έχουν πολλά να κερδίσουν.

Θεωρητικώς η ώθηση της ΤΝ μπορεί να ενισχύσει την εθνική οικονομία σε μια χώρα που εξακολουθεί να έχει τεράστιο ποσοστό φτώχειας. Παρ’ όλα αυτά, «κάποιοι ανησυχούν για τον αντίκτυπο στις μεγάλες ντόπιες εταιρείες πληροφορικής και τηλεπικοινωνίας», ενώ «άλλοι φοβούνται τη μακροπρόθεσμη εξάρτηση από τις αμερικανικές πλατφόρμες». Αυτή η ανησυχία, δε, έχει αυξηθεί από τότε που ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ επέβαλε υψηλούς δασμούς στην Ινδία.

Ο Economist υποστηρίζει ότι αμερικανικές εταιρείες με περισσότερα χρήματα και με ισχυρότερες υποδομές ενδέχεται να σκοτώσουν τις προοπτικές της Ινδίας στην ΤΝ, αποθαρρύνοντας κάθε επένδυση σε τοπικές επιχειρήσεις αυτού του είδους. Αυτό, προειδοποιεί, συνέβη στο παρελθόν, με τις ινδικές εταιρείες να αναλαμβάνουν ρόλο περιφερειακών υπηρεσιών και με τις αμερικανικές να φτιάχνουν τις πλατφόρμες.

Η Ινδία διαθέτει έναν από τους μεγαλύτερους πληθυσμούς προγραμματιστών, ωστόσο ο αριθμός των ερευνητών ΤΝ είναι μικρός. «Τώρα ο Αλτμαν προσφέρει ένα πολύ πιο φωτεινό όραμα, υποστηρίζοντας ότι η Ινδία μπορεί να εξελιχθεί σε ηγέτη της επανάστασης της ΤΝ. Το ερώτημα όμως», κατέληξε ο Economist, «είναι τι είδους ηγέτης θα επιλέξει να είναι. Αυτός που θα κυριαρχεί αποκλειστικά και μόνο επειδή διαθέτει τεράστια βάση χρηστών ή αυτός που θα δημιουργήσει τη δική του τεχνολογία;»

