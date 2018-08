Ο ζιγκολό που ήξερε όλα τα μυστικά του Χόλιγουντ

Ο Σκότι Μπάουερς ήταν ένα rent boy. Στη χρυσή εποχή το Χόλιγουντ, εκεί κάπου μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο και ως και τη δεκαετία του 1960, ήταν και αυτός μέρος μιας παράλληλης οικονομίας σεξουαλικών υπηρεσιών που ανθούσε εντός της βιομηχανίας του θεάματος· μια οικονομία που ως εργαζόμενους δεν είχε μόνο εύκολα κορίτσια, είχε και προικισμένα αγόρια. Ενα τέτοιο ήταν ο Μπάουερς που ξεκίνησε να δουλεύει σε ιδιωτικά πάρτι, παρέχοντας σεξουαλικές υπηρεσίες και έφτασε να είναι ο κρυφός εραστής πολλών –κυρίως αρρένων– αστέρων του Χόλιγουντ.

Ο Σκότι Μπάουερς ζει. Είναι 95 χρονών σήμερα. Και όπως λέει, δεν είχε κανένα πρόβλημα να τα κάνει όλα αυτά. Το 2012 έγραψε τα απομνημονεύματά του με τίτλο «Full Service: My Adventures in Hollywood and the Secret Sex Lives of the Stars» («Ολοκληρωμένο Σέρβις: Οι περιπέτειές μου στο Χόλιγουντ και η Μυστική Σεξουαλική Ζωή των Σταρ»). Εξηγεί ότι ήταν ανέκαθεν αμφιφυλόφιλος, όλοι οι καλοί και όλες οι καλές χωρούσαν στο κρεβάτι του, ή όπου αλλού.

Το βασικό του προτέρημα όμως ήταν, όπως εξηγεί, δεν ήταν ότι ήταν πρόθυμος, αλλά ότι ήταν εχέμυθος. Κρατούσε το στόμα του κλειστό για όσα έβλεπε και έκανε και φρόντιζε να μην βγάζει «βρώμες» για τα απόκρυφα μυστικά των αστέρων που συναντούσε καθημερινά.

Σήμερα όμως, όλοι αυτοί με τους οποίους έχει συναναστραφεί ή έχει κοιμηθεί, είναι στην συντριπτική τους πλειοψηφία νεκροί.

Σε συνέντευξη του στους New York Times o Μπάουερς λέει ότι: «Παρέμεινα σιωπηλός τόσα χρόνια επειδή δεν ήθελα να πληγώσω αυτούς τους ανθρώπους. Δεν καταλάβαινα γιατί να ενδιαφέρει τον κόσμο κάτι τέτοιο. Τους άρεσε το σεξ έτσι όπως τους άρεσε. Και τι έγινε; Τελικά δέχθηκα (να μιλήσω) γιατί η αλήθεια δεν μπορεί να τους βλάψει πια».

Καθώς λοιπόν μερικά από τα μυστικά αυτά να μην έχουν πλέον τόση αξία όσο παλιότερα, κάποια από αυτά «ξεβγάζονται» στο ντοκιμαντέρ του Μαρκ Τιρνάουερ «Scotty and the Secret History of Hollywood» (σε παραγωγή Greenwich Entertainment) που βγαίνει αυτές τις ημέρες στις αμερικάνικες αίθουσες, αλλά και σε διάφορα κινηματογραφικά φεστιβάλ ανά τον κόσμο.

Ολα ξεκίνησαν σε ένα βενζινάδικο

Η ιστορία του Μπάουερς ξεκίνησε το 1946, όταν ήταν μόλις 23 ετών. Eχοντας απολυθεί από τους πεζοναύτες αμέσως μετά το Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, έπιασε δουλειά σε ένα βενζινάδικο στο Χόλιγουντ. Μία ημέρα τον πλησίασε ο ηθοποιός Γουόλτερ Πίτζον, προσφέροντάς του ένα χαρτονόμισμα των 20 δολαρίων για να κάνει σεξ μαζί του. Εκείνος δέχθηκε, μπήκε στο αυτοκίνητο κι έφυγε μαζί του, όχι απλώς για μια… ξεπέτα, αλλά για μια «ριζική αλλαγή καριέρας» όπως λέει.

Ο Πίτζον με την σειρά του έβγαλε «βρώμα» για τον νέο και προικισμένο νεαρό και σύντομα πλήθη αστέρων του Χόλιγουντ έσπευδαν στο βενζινάδικο για να κλείσουν ραντεβού με τον γυμνασμένο νεαρό πρώην πεζοναύτη.

Τελικά το 1950 παραιτήθηκε από τη δουλειά του στο βενζινάδικο και για τα επόμενα 20 χρόνια κέρδιζε τα προς το ζην δουλεύοντας ως ζιγκολό, ενώ ταυτόχρονα κι εκμεταλλευόμενος τις επαφές του στο χώρο, «έστησε» ένα κύκλωμα πορνείας στα πλαίσια του οποίου εξυπηρετούσε τις σεξουαλικές ορέξεις των αστέρων. Κι αυτοί ήταν πολλοί. Η crème de la crème του Χόλιγουντ. Η απόλυτη ελίτ.

«Είχα γνωρίσει 150 γυναίκες στην Κάθριν Χέμπορν»

Ο Μπάουερς είχε μπει στο κρεβάτι πολλών διασήμων και μη, κοινών θνητών ή… γαλαζοαίματων: είχε κοιμηθεί με το βρετανικό βασιλικό ζεύγος, τον Εδουάρδο Η ‘ και τη γυναίκα του Ουόλις Σίμπσον, τον σκηνοθέτη Τζορτζ Κιούκορ και τη γαλλίδα τραγουδίστρια Εντίθ Πιαφ.

Συνήθιζε, λέει, να βρίσκει (άνδρες) ερωτικούς συντρόφους για τις ηθοποιούς Ρίτα Χέιγουορθ και Βίβιαν Λι, ενώ είχε κανονίσει σεξουαλικά ραντεβού με 150 διαφορετικές γυναίκες για την Κάθριν Χέπμπορν, η οποία όπως αναφέρει στο βιβλίο ήταν λεσβία και το γνώριζε όλο το Χόλιγουντ.

Ωστόσο, ο πιο στενός κύκλος γνωριμιών του ήταν οι δυο γόηδες του Χόλυγουντ, Κάρι Γκραντ και Ροκ Χάντσον. «Οι τρεις μας είχαμε εμπλακεί σε πολλές αλήστου μνήμης σεξουαλικές περιπέτειες», λέει σήμερα ο Μπάουερς. O Γκραντ είναι γνωστό ότι ήταν γκέι. Ο Χάντσον είχε μιλήσει στη γυναίκα του, τη Φίλις Γκέιτς για το πάθος του και για τα δύο φύλα, χωρίς να διευκρινίσει πιο από τα δύο προτιμά. Πολλοί τον έχουν περιγράψει ως ένα σεξουαλικό θηρίο…

Oπως υποστηρίζει ο Σκότι, ο γκέι θεατρικός συγγραφέας Τενεσι Ουίλιαμς έγραψε γι’ αυτόν μια ιστορία 40 σελίδων, την οποία όμως ο Μπάουερς βρήκε… υπερβολική.

«Του είπα “άκου, Τενεσι, ξέχνα το, άστο”, αλλά τελικά έπρεπε να την είχα κρατήσει», λέει ο ίδιος σήμερα, παραδεχόμενος πως η μόνη αμαρτία του [και η κινητήριος δύναμη του] όλες αυτές τις δεκαετίες δεν ήταν η σεξουαλική του λαγνεία, αλλά το πάθος του για τα χρήματα.

«Hμουν προσεκτικός και δεν κρατούσα ατζέντα»

Οπως λέει ο ίδιος, αρκετές φορές μπήκε στο στόχαστρο της αστυνομίας αλλά δεν συνελήφθη γιατί δεν κρατούσε ατζέντα με διευθύνσεις, τηλέφωνα ή ραντεβού, οπότε δεν είχαν να του προσάψουν κάτι περί μαστροπείας ή εκβιασμού.

Ο Μπάουερς, ο οποίος σήμερα δηλώνει ότι προτιμάει τη συντροφιά των γυναικών, συνέχισε αυτόν τον ανορθόδοξο τρόπο ζωής μέχρι τις αρχές τις δεκαετίας του 1980.

Οπως γράφει στο βιβλίο του, ήταν το ξέσπασμα της επιδημίας του AIDS –το 1985 πέθανε από τη νόσο ο Ροκ Χάτσον– που τον ώθησε να σταματήσει. «Ηταν πολύ επισφαλές αυτό το παιχνίδι πια» εξομολογείται ο ίδιος κι έτσι σταμάτησε αυτόν τον ανορθόδοξο τρόπο ζωής γύρω στις αρχές της δεκαετίας του 1980, οπότε και παντρεύτηκε.

Σήμερα ο πρώην πεζοναύτης ζει στους λόφους του Χόλιγουντ με τη σύζυγό του και, πλέον, ειδικά μετά την κυκλοφορία των απομνημονευμάτων του, δεν προλαβαίνει να δίνει συνεντεύξεις.

Κάτι που δεν πρόκειται να σταματήσει να γίνεται ειδικά μετά την κυκλοφορία της ταινίας…