Νταβός: Αυτό είναι το νέο «Συμβούλιο Ειρήνης» του Τραμπ

Ο Ντόναλντ Τραμπ υπέγραψε την Πέμπτη στο Νταβός, τον ιδρυτικό χάρτη του «Συμβουλίου Ειρήνης» λίγη ώρα αφού διαβεβαίωσε ότι θα εργαστεί «σε συντονισμό» με τον ΟΗΕ.

«Συγχαρητήρια πρόεδρε Τραμπ, ο χάρτης είναι πλέον σε ισχύ και το «Συμβούλιο Ειρήνης» είναι πλέον ένας επίσημος διεθνής οργανισμός», δήλωσε η Κάρολαϊν Λέβιτ, εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, στη διάρκεια αυτής της τελετής παρουσία των ηγετών κρατών που αποδέχθηκαν την πρόταση της Ουάσινγκτον να συμμετέχουν σε αυτό.

Βέβαια, από τις 60 και πλέον χώρες που έχει προσκαλέσει ο αμερικανός πρόεδρος να συμμετέχουν στο συμβούλιο, μόνο 19 έδωσαν το παρών στην εκδήλωση, χωρίς να είναι ανάμεσά τους καμία δυτικοευρωπαϊκή σύμμαχος των ΗΠΑ.

Οπως σχολίασε το CNN, ο συνολικός αριθμός των συμμετεχόντων είναι μικρότερος από τους περίπου 35 που είχε προβλέψει ένας ανώτερος αξιωματούχος του Λευκού Οίκου στους δημοσιογράφους νωρίτερα αυτή την εβδομάδα.

Είναι χαρακτηριστικό ότι οι οι περισσότεροι ευρωπαίοι ηγέτες που παραβρέθηκαν στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ, φρόντισαν να αποχωρήσουν από το ελβετικό θέρετρο πριν την έναρξη της τελετής.

Από την ΕΕ, μόνο ο Βίκτορ Ορμπαν της Ουγγαρίας και ο Ρόσεν Ζελιάσκοφ της Βουλγαρίας έχουν αποδεχθεί την πρόσκληση Τραμπ. Ο ούγγρος πρωθυπουργός υπέγραψε την ιδρυτική διακήρυξη, δίπλα στον αμερικανό πρόεδρο.

Οι χώρες που εκπροσωπήθηκαν στη σκηνή του Νταβός ήταν οι περισσότερες από τη Μέση Ανατολή και τη Νότια Αμερική, με ηγέτες από τη Σαουδική Αραβία, το Κατάρ, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, και την Παραγουάη μεταξύ των παρευρισκόμενων.

Το παρών έδωσαν επίσης, μεταξύ άλλων, ο πρωθυπουργός της Αρμενίας, οι πρόεδροι του Αζερμπαϊτζάν, της Αργεντινής, και της Ινδονησίας, εκπρόσωποι του Μπαχρέιν και του Μαρόκου, καθώς και ο αμερικανός ΥΠΕΞ Μάρκο Ρούμπιο.

Παραβρέθηκαν επίσης, οι στενοί συνεργάτες του Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ, λίγο πριν αναχωρήσουν για τη Μόσχα, όπου θα έχουν συνάντηση με τον Βλαντίμιρ Πούτιν για το Ουκρανικό.

Τραμπ: Θα συνεργαστούμε με τον ΟΗΕ

Το «Συμβούλιο Ειρήνης» θα συνεργαστεί με τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών, δήλωσε ο αμερικανός πρόεδρος, προφανώς απαντώντας σε εκείνους που λένε πως δημιουργείται για να τον ανταγωνιστεί.

Στην αρχή της ομιλίας του, ο Τραμπ έκανε λόγο για «μια πολύ συναρπαστική μέρα, που προετοιμαζόταν εδώ και καιρό» και ισχυρίστηκε ότι «όλοι» θέλουν να γίνουν μέλη του «Συμβουλίου Ειρήνης».

Πρόσθεσε ότι θα συνεχίσει να «συνεργάζεται με πολλούς άλλους, συμπεριλαμβανομένων των Ηνωμένων Εθνών».

Ο Τραμπ επανέλαβε τον ισχυρισμό του ότι έχει επιλύσει οκτώ πολέμους από την ανάληψη των καθηκόντων του, εκφράζοντας την πεποίθηση ότι μια άλλη συμφωνία «θα επιτευχθεί πολύ σύντομα».

Σχετικά με τον πόλεμο στην Ουκρανία, είπε χαρακτηριστικά: «Αυτό που νόμιζα ότι θα ήταν εύκολο, αποδείχθηκε ότι είναι πιθανώς το πιο δύσκολο».

Στη συνέχεια, ο Τραμπ είπε ότι «συμβαίνουν πολλά καλά πράγματα» και περιέγραψε το πώς οι απειλές για την Ευρώπη, την Αμερική και τη Μέση Ανατολή «πραγματικά υποχωρούν. Μόλις πριν από ένα χρόνο ο κόσμος ήταν πραγματικά σε αναβρασμό, αλλά πολλοί άνθρωποι δεν το γνώριζαν», σημείωσε.

Στην ομιλία του, ο Τραμπ εστίασε στην εσωτερική πολιτική και καυχήθηκε για την οικονομική ανάπτυξη των ΗΠΑ. «Οπως είπα χθες, η οικονομία των ΗΠΑ βρίσκεται σε άνθηση», είπε. «Οταν η Αμερική ανθεί, ολόκληρος ο κόσμος ανθεί».

Ο Τραμπ συνέχισε με παρόμοια αισιόδοξη νότα στις εξωτερικές υποθέσεις, ισχυριζόμενος ότι ο κόσμος είναι τώρα «πιο ειρηνικός» από ό,τι ήταν πριν από την προεδρία του και επιμένοντας ότι το «Συμβούλιο Ειρήνης» του θα βοηθήσει σύντομα στη διαπραγμάτευση μιας διαρκούς ειρήνης στη Γάζα. «Εχουμε μικρές φωτιές που θα σβήσουμε, αλλά είναι μικρές», είπε, υποστηρίζοντας ότι ο πόλεμος του Ισραήλ στη Γάζα «πραγματικά πλησιάζει στο τέλος του».

Ο ίδιος αναφέρθηκε στη Χαμάς ως μια οργάνωση που αποτελείται από άτομα που «γεννήθηκαν με όπλα στα χέρια», απειλώντας την σε περίπτωση που αρνηθεί να συνάψει ειρηνευτική συμφωνία. «Πρέπει να παραδώσουν τα όπλα τους, και αν δεν το κάνουν, θα είναι το τέλος τους», είπε.

Ο Τραμπ δήλωσε επίσης ότι το «Συμβούλιο Ειρήνης» έχει ήδη αρχίσει να λειτουργεί και «λειτουργεί άψογα».

«Εχουμε μια υπέροχη ομάδα ανθρώπων και απίστευτους νέους που ηγούνται του Συμβουλίου από μέσα», δήλωσε κατά την ανακοίνωση του διοικητικού συμβουλίου στο Νταβός.

Στα μέλη που ανακοινώθηκαν δεν περιλαμβάνεται κανένας από τους ευρωπαίους συμμάχους των Ηνωμένων Πολιτειών. Ο Τραμπ είπε για την ομάδα: «Στην πραγματικότητα, μου αρέσει αυτή η ομάδα. Μου αρέσουν όλοι τους. Το πιστεύετε;» και πρόσθεσε: «Συνήθως υπάρχουν δύο ή τρεις που δεν μου αρέσουν. Δεν βλέπω αυτό εδώ».

Ο αμερικανός πρόεδρος είπε ακόμα, ότι επιθυμεί το νέο «Συμβούλιο Ειρήνης» να συνεργαστεί «σε συντονισμό» με τα Ηνωμένα Εθνη, παρότι επέκρινε τον ΟΗΕ για την αδυναμία του να αξιοποιήσει το δυναμικό του.

«Μόλις ολοκληρωθεί η σύσταση αυτού του συμβουλίου, θα μπορούμε να κάνουμε σχεδόν ό,τι θέλουμε, και θα το κάνουμε σε συνεργασία με τα Ηνωμένα Εθνη», δήλωσε χαρακτηριστικά στο Νταβός. «Πάντα έλεγα ότι τα Ηνωμένα Εθνη έχουν τεράστιες δυνατότητες. Δεν το έχουν αξιοποιήσει, αλλά έχουν τεράστιο δυναμικό».

Ο ίδιος είχε προηγουμένως προτείνει ότι το «Συμβούλιο Ειρήνης», το οποίο ίδρυσε αρχικά για να βοηθήσει στην ανοικοδόμηση της Γάζας, «ενδέχεται» τελικά να αντικαταστήσει τον ΟΗΕ.

Ωστόσο, την Πέμπτη δήλωσε ότι επιθυμεί τα δύο όργανα να συνεργαστούν, υποστηρίζοντας ότι αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει σε «κάτι πολύ, πολύ μοναδικό για τον κόσμο».

Ωστόσο, επισήμανε ότι ο ΟΗΕ διαδραμάτισε μικρό ρόλο στη διαμεσολάβηση των συγκρούσεων τις οποίες ο Τραμπ θεωρεί ότι έχει τερματίσει. «Σχετικά με τους οκτώ πολέμους που έληξα, δεν μίλησα ποτέ στα Ηνωμένα Εθνη, σε κανέναν από αυτούς», δήλωσε ο Τραμπ. «Προσπάθησαν, υποθέτω, και μερικοί από αυτούς, αλλά δεν προσπάθησαν αρκετά».

«Μας τιμά η παρουσία σας σήμερα», είπε ο Τραμπ, αναφερόμενος σε αυτούς ως «στην πλειονότητα των περιπτώσεων πολύ δημοφιλείς ηγέτες, σε ορισμένες περιπτώσεις όχι και τόσο δημοφιλείς».

