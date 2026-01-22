Τι συμβαίνει στην Ισπανία; Και τέταρτο ατύχημα με τρένο

Τοπικό τρένο έπεσε σε γερανό στη νοτιοανατολική Ισπανία, με αποτέλεσμα τουλάχιστον τρεις άνθρωποι να τραυματιστούν, εκ των οποίων ένας σοβαρά, όπως μετέδωσε η δημόσια ραδιοτηλεόραση TVE.

Η σύγκρουση σημειώθηκε στην Καρθαγένη στην περιοχή της Μούρθια, ανέφερε το TVE.

Η ισπανική εταιρία σιδηροδρόμων Adif ανέφερε στο X πως η κυκλοφορία στη γραμμή έχει διακοπεί λόγω «της διείσδυσης στη γραμμή υποδομής ενός γερανού που δεν ανήκε στη σιδηροδρομική επιχείρηση», χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

🔴 ÚLTIMA HORA ( Actualización): Un herido leve en un tren de pasajeros de vía estrecha tras golpear una grúa un vagón en Alumbres @DelegGobMurcia

La línea de ferrocarril es la de FEVE que une Cartagena con Los Nietos y el siniestro se ha producido por causas desconocidas

En el… pic.twitter.com/i8nVOqqhZv — Onda Regional (@ORMurcia) January 22, 2026

Η σύγκρουση, τα αίτια της οποίας παραμένουν άγνωστα, δεν προκάλεσε εκτροχιασμό του συρμού, ο οποίος παρέμεινε στις γραμμές.

Σύμφωνα με το Onda Regional, η σύγκρουση έγινε ανάμεσα στον δήμο Αλούμπρες και τη συνοικία Λα Εσπεράνθα.

Ομάδες έκτακτης ανάγκης, συμπεριλαμβανομένων πυροσβεστών και ιατρικού προσωπικού, έχουν αναπτυχθεί στο σημείο.

Accidente con heridos ínea FEVE que une Cartagena con Los Nietos

📹RRSS pic.twitter.com/avaI6WWvNq — Noticias Cartagena (@cartagena_hoy) January 22, 2026

Πρόκειται για το τέταρτο κατά σειρά σιδηροδρομικό συμβάν μέσα στην ίδια εβδομάδα.

Την Κυριακή υπήρξε φονική σύγκρουση τρένων μεγάλης ταχύτητας την Κυριακή στη νότια Ανδαλουσία με 43 νεκρούς και ένα ακόμα σιδηροδρομικό δυστύχημα την Τρίτη στη βορειοανατολική Καταλονία, από το οποίο έχασε τη ζωή του ο οδηγός του τρένου.

Το βράδυ της Τρίτης καταγράφηκε μάλιστα ένας ακόμη εκτροχιασμός, και πάλι στην Καταλoνία. Ενας συρμός που μετέφερε 10 επιβάτες εκτροχιάστηκε εξαιτίας λίθων στις ράγες, στην περιφέρεια της Χιρόνα, βορείως της Βαρκελώνης.

Στο συγκεκριμένο περιστατικό, ωστόσο, δεν καταγράφηκαν τραυματισμοί σύμφωνα με τα ισπανικά μέσα ενημέρωσης.

