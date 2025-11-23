Σαραντατεσσάρης με ψυχή: Η περίπτωση του Φερνάντο Αλόνσο

Ο Κάρλος Σάινθ Τζούνιορ, ο νυν οδηγός της Williams στη Φόρμουλα 1, επίσης Ισπανός, έχει δηλώσει πως όταν ήταν πιτσιρικάς είχε ως είδωλο τον Αλόνσο. Mεταξύ τους μεσολαβούν 13 χρόνια διαφοράς (ο Φερνάντο είναι 44 ετών και ο Κάρλος 31) αλλά ο πρώτος ήταν ήδη παγκόσμιος πρωταθλητής όταν ο δεύτερος ήταν ακόμη 11 ετών. Λογικό να τον έβλεπε σαν θεό.

Το «φαινόμενο Φερνάντο», όμως, είναι σαν τις ντούρασελ, όπως έλεγε μια παλιά διαφημιστική ατάκα. Συνεχίζει όταν οι άλλοι σταματούν. Ετσι, ο 44χρονος πλέον Αλόνσο θα μπει στη σεζόν του 2026 με σκοπό να γίνει τρεις φορές πρωταθλητής της Φόρμουλα 1 – είκοσι ολόκληρα χρόνια μετά την κατάκτηση του δεύτερου από τους τίτλους του.

Ο Αλόνσο, τότε οδηγός της Renault, ήταν 25 ετών. Φαινόταν ότι θα κέρδιζε πολλά περισσότερα. Εχασε το τρίτο πρωτάθλημα για έναν βαθμό το 2007 και ήταν τρεις φορές δεύτερος στα χρόνια που ακολούθησαν. Με περισσότερες από 420 εκκινήσεις, κανένας οδηγός δεν έχει μεγαλύτερο αριθμό τέτοιων σε Grand Prix.

Ο Αλόνσο, που διανύει για το 2026 την τέταρτη σεζόν του με την ομάδα της Aston Martin, είπε ότι ο Λόρενς Στρολ, ο δισεκατομμυριούχος ιδιοκτήτης της ομάδας, συγκέντρωσε όλα τα κομμάτια ενός παζλ για να τη μετατρέψει από συμμετέχουσα σε πρωταθλήτρια. «Σίγουρα υπάρχουν όλα όσα χρειάζονται για να πετύχουμε, οπότε είναι απλώς θέμα χρόνου», είπε ο Αλόνσο.

Σημανικότατος παράγοντας η πρόσληψη, τον Μάρτιο, του «μάγου» αεροδυναμιστή Αντριαν Νιούι, ενός μάστερ στη σχεδίαση μονοθεσίων: τα κατά καιρούς αυτοκίνητά του έχουν κερδίσει 12 πρωταθλήματα κατασκευαστών και 14 τίτλους οδηγών. Ε, το να υπάρχει ο 66χρονος Βρετανός στο μισθολόγιο του Στρολ είναι το πιο κρίσιμο κομμάτι του παζλ, τουλάχιστον από τεχνικής απόψεως.

Ενδεικτικά, ο Αλόνσο δήλωσε για τον γκουρού της μηχανολογίας πως «όταν κάθεσαι μαζί του ή τρως μαζί του, σε εμπνέει να γίνεις καλύτερος οδηγός την επόμενη μέρα». Οχι ότι αρκείται ο Φερνάντο στο πολύτιμο μπλα-μπλα. Πηγαίνει τακτικά στο γυμναστήριο, δυναμώνει κι άλλο την περιοχή του σβέρκου, καθώς δέχεται μεγάλες επιβαρύνσεις στην οδήγηση λόγω των αυξημένων φορτίων πλευρικής επιτάχυνσης, περνάει ώρες στον προσομοιωτή και εφαρμόζει τις προσαρμογές που προτείνει ο Νιούι.

Οπως είπε πρόσφατα ο Ισπανός, «λατρεύω αυτό το κομμάτι της ζωής μου… Ο στόχος και η ελπίδα μας είναι για το 2026». Εννοούσε κάτι σαν τρίτο πρωτάθλημα στην πολυετή καριέρα του. Οχι κάτι λιγότερο.

Σίγουρα, το πεδίο των κανονισμών της F1 για την επόμενη σεζόν είναι ακόμη άγνωστο στην πράξη. Τα προαπαιτούμενα ορίζουν ότι τα αυτοκίνητα πρέπει να έχουν ισόρροπη κατανομή μεταξύ του κινητήρα εσωτερικής καύσης, που λειτουργεί με 100% βιώσιμο καύσιμο, και της ηλεκτρικής ενέργειας. Επίσης, το σύστημα μείωσης της οπισθέλκουσας (κοινώς DRS) θα αφαιρεθεί.

Τέλος, ο Aλόνσο δήλωσε ότι η Aston Martin «έχει τις δυνατότητες, τους πόρους και το ταλέντο για να πετύχει. Λες; Να γιορτάσει τα 45 του με ένα παγκόσμιο πρωτάθλημα; Ο Σάινθ, πάντως, που λέγαμε στην αρχή, ακόμη περιμένει για το πρώτο. Και είναι ήδη 31 ετών.

Ακολουθήστε το Protagon στο Google News