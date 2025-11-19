Αλήθεια τώρα; Το Κουρασάο στο Μουντιάλ;

Στις 13 του περασμένου μήνα το Πράσινο Ακρωτήριο των 525.000 κατοίκων, γνωστό και ως Κάμπο Βέρντε, έγινε η μικρότερη σε έκταση και η δεύτερη μικρότερη σε πληθυσμό χώρα που θα εμφανιστεί σε τελική φάση Παγκοσμίου Κυπέλλου. Στα εννέα νησιά που βρίσκονται στον Ατλαντικό, στα δυτικά της ηπειρωτικής Αφρικής, στήθηκε ένα τεράστιο πάρτι για τους «Μπλε Καρχαρίες» και οι ρομαντικοί φίλαθλοι σε όλο τον Κόσμο υποδέχθηκαν την είδηση με χαρά. Tα ξημερώματα της Τετάρτης γράφτηκε μια ακόμη πιο απίθανη ποδοσφαιρική ιστορία.

Το Κουρασάο, το μικροσκοπικό νησάκι της Καραϊβικής που πολλοί θα δυσκολευθούν να βρουν στον χάρτη, εξασφάλισε τη συμμετοχή του στο Μουντιάλ 2026 και έγινε το μικρότερο έθνος στα χρονικά της διοργάνωσης που θα εμφανιστεί στη μεγαλύτερη γιορτή της μπάλας. Το κατοικούν μόλις 155.000 άνθρωποι, σύμφωνα με την πιο πρόσφατη απογραφή. Οπως τονίζει το BBC Sport, έχει τον πληθυσμό του Κέιμπριτζ, ή του Χάντερσφιλντ, και έκταση μόλις 171 τετραγωνικών μιλίων. Κι όμως, κέρδισε μια θέση ανάμεσα στις 48 καλύτερες ομάδες του Κόσμου. Μέχρι σήμερα, το ρεκόρ της πιο μικρής -σε πληθυσμό- χώρας που έπαιξε ποτέ στο Παγκόσμιο Κύπελλο (το 2018) κατείχε η Ισλανδία των 300.000 ψυχών.

Είναι ένα κράτος μόλις 15 ετών. Απέκτησε την ανεξαρτησία του το 2010, όταν διαλύθηκαν οι Ολλανδικές Αντίλλες. Πριν από μια δεκαετία βρισκόταν στο Νο.150 του ranking της FIFA. Σιγά – σιγά ανέβηκε στο Νο.82. Αλλά, και πάλι, κανείς δεν περίμενε να το δει σε Μουντιάλ στο ορατό μέλλον. Εκμεταλλεύθηκε την αύξηση των φιναλίστ σε 48, όπως και οι υπόλοιπες «πρωτάρες» της προσεχούς διοργάνωσης (Πράσινο Ακρωτήριο, Ουζμπεκιστάν και Ιορδανία). Αλλά δεν θα πάει στην Αμερική μόνο χάρη σε αυτή την ευτυχή συγκυρία.

Αρχιτέκτονας του θριάμβου είναι ένας φημισμένος προπονητής, ο 78χρονος Ντικ Αντβοκαατ, με βαρύ βιογραφικό. Στο παρελθόν έχει καθοδηγήσει επτά εθνικές ομάδες (την Ολλανδία σε τρεις διαφορετικές θητείες) και μια σειρά από σημαντικούς ευρωπαϊκούς συλλόγους (Αϊντχόφεν, Ρέιντζερς, Ζενίτ Αγίας Πετρούπολης, Σάντερλαντ, Φέγενορντ). Το Κουρασάο είναι η τρίτη διαφορετική χώρα που θα κοουτσάρει σε τελική φάση Παγκοσμίου Κυπέλλου (μετά την Ολλανδία το 1994 και τη Νότια Κορέα το 2006). Θα ταξιδέψει στην Αμερική περήφανος για το τελευταίο του κατόρθωμα, το πιο απρόσμενο, και θα είναι ο γηραιότερος τεχνικός που θα εμφανιστεί σε Μουντιάλ. Θα καταρρίψει το ρεκόρ του Οτο Ρεχάγκελ που ήταν 72 όταν οδήγησε την Εθνική Ελλάδας στη διοργάνωση της Νοτίου Αφρικής (2010).

Ο Αντβοκαατ είναι Ολλανδός. Στην Ολλανδία γεννήθηκαν (ή μεγάλωσαν) και οι περισσότεροι από τους παίκτες που αγωνίζονται με την εθνική ομάδα του Κουρασάο, έχοντας οικογενειακές ρίζες σε αυτό το μικροσκοπικό κράτος. Αυτό ήταν, εξ αρχής, το σχέδιο της ποδοσφαιρικής του ομοσπονδίας: να εκμεταλλευθεί τους μακροχρόνιους δεσμούς της χώρας με αυτή τη μεγάλη της μπάλας σχολή.

Στον προκριματικό του όμιλο το Κουρασάο κέρδισε επτά από τα 10 παιχνίδια του. Ολοκλήρωσε το αγωνιστικό του πρόγραμμα αήττητο. Εδωσε το τελευταίο του -και πιο καθοριστικό- ματς τα ξημερώματα (19/11) στο Κίνγκστον της Τζαμάικα, όπου οι γηπεδούχοι έπρεπε να νικήσουν για να εξασφαλίσουν τη δεύτερη παρουσία τους σε τελική φάση Παγκοσμίου Κυπέλλου μετά το 1998. Απόντος του προπονητή του (ο Αντβοκαατ έπρεπε να βρίσκεται στην Ολλανδία για οικογενειακούς λόγους), πήρε την ισοπαλία (0-0) που έκανε ένα «τρελό» όνειρο, πραγματικότητα. Ο ομοσπονδιακός τεχνικός της Τζαμάικα, Στιβ ΜακΛάρεν, προπονητής της εθνικής Αγγλίας το 2006-2007, υπέβαλε την παραίτησή του.

Το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026 θα είναι πολύ διαφορετικό σε σχέση με τις 22 προηγούμενες εκδόσεις του. Πιο παγκόσμιο από ποτέ, αλλά με τις περισσότερες φιναλίστ – «σάκους του μποξ» στην Ιστορία του. Με το Κουρασάο (Νο.82 στο ranking), το Κάμπο Βέρντε (Νο.71), την Ιορδανία (Νο.66), το Ουζμπεκιστάν (Νο.55) και το Κατάρ (Νο.52) να έχουν ήδη «κλειδώσει» τη συμμετοχή τους.

Το 2010 είχε εμφανιστεί στο Μουντιάλ μια χώρα που βρισκόταν ακόμη χαμηλότερα στην παγκόσμια κατάταξη: η Βόρεια Κορέα (Νο.105). Ηττήθηκε και στα τρία ματς του ομίλου της με συνολικό σκορ 12-1.

