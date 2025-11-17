Υπάρχει ακόμη χρήμα στην Ελλάδα για σπορ αυτοκίνητα;

Ναι, τα σπορ αυτοκίνητα δεν ζουν τις καλύτερές τους μέρες. Όχι τώρα, εδώ και κάμποσα χρόνια. Θέλετε το κλίμα της γενικότερης ύφεσης; Θέλετε οι ανάγκες μας που έγιναν επιθυμίες (κατ’ αντιστροφή της γνωστής διαφημιστικής ατάκας); Θέλετε ότι μπήκε περισσότερη λογική και λιγότερο συναίσθημα σε κρίσιμες αγορές με αποτέλεσμα ο κόσμος να αγοράζει SUV; Θέλετε ότι και οι ίδιοι οι κατασκευαστές πλέον δεν επενδύουν τους προϋπολογισμούς του παρελθόντος αφού τόσο οι ντιρεκτίβες όσο και η ίδια η αγορά στρέφεται προς άλλες κατευθύνσεις;

Βάλτε όσους λόγους αγαπά η ψυχή σας. Τα σπορ μοντέλα είναι πλέον λίγα. Αποτυπώνεται και στις σχετικές λίστες. Όπως, για παράδειγμα, αυτήν του ΣΕΑΑ (Σύνδεσμος Εισαγωγέων Αντιπροσώπων Αυτοκινήτων) που ανακοίνωσε αυτές τις μέρες το σχετικό δελτίο. Εννοείται πως τον κυρίαρχο ρόλο, όπως είπαμε, παίζουν τα SUV – είτε κατηγορίας B είτε κατηγορίας C. Ωστόσο, κάτω-κάτω στη λίστα, τελευταίο και καταϊδρωμένο, είναι το λεγόμενο «Segment Sports».

Βέβαια, να σημειωθεί ότι τα κριτήρια που εφαρμόζει ο ΣΕΕΑ για να καταχωρίσει το είδος του αμαξώματος σε ένα segment (βλ. κατηγορία) δεν ταυτίζεται πάντα με ό,τι έχουμε στο κεφάλι μας για την έννοια του σπορ αυτοκινήτου. Για παράδειγμα, στην 3η θέση πωλήσεων βρίσκεται εκείνο το ηλεκτρικό αυτοκινητάκι, το Moke, που συνήθως το βλέπετε είτε σε νησιά είτε σε ξενοδοχειακές μονάδες. Οκέι, ας πούμε ότι δεν μπορεί να καταταχθεί στις άλλες στερεοτυπικές κατηγορίες και το έχουν βάλει στα ‘’Sports’’. Όμως σπορ δεν είναι το Moke ούτε σε εκατό ζωές, ενώ θα μπορούσε να υπάρχει μία άλλη κατηγορία -τύπου «Various»- για τέτοιες περιπτώσεις. Τι, όχι;

Αντίστοιχα, πόσο σπορ είναι ο πρωταθλητής πωλήσεων μέχρι και τον Σεπτέμβριο του 2025, το MINI Cabrio; Ναι, για πολύ κόσμο είναι και παραείναι σπορ. Για μένα, όχι. Τουλάχιστον με αυστηρά κριτήρια. Είναι ένα άψογο, «μπιζού» τύπου, αρκετά γρήγορο, ανοιχτό αυτοκίνητο που ταιριάζει και αρέσει σε ευρύ κοινό. Γυναίκες, πιο χαλαροί τύποι με την έννοια του «σπορ» αυτοκινήτου, νεανικό κοινό που γουστάρει. Για την ακρίβεια, έχουν πουληθεί 138 μονάδες. Κάτι σημαίνει.

Αντίθετα, ξεκάθαρα σπορ αυτοκίνητο είναι το δεύτερο πιο καλοπουλημένο στην ελληνική επικράτεια, το Mazda MX-5 (ND), με 38 πωλήσεις μέχρι και τέλος Σεπτέμβρη. Ουσιαστικά, είναι το πιο γνήσια σπορ, εμπορικό και φθηνό στην ελληνική αγορά. Κάτι σαν το σπορ αυτοκίνητο του φτωχού. Μην παρεξηγείτε τον όρο (νόου οφένς, που λένε και στα χωριά πλέον), και η αφεντιά μου ένα τέτοιο έχει.

Από ’κει και κάτω στη λίστα κυκλοφορεί το πολύ χρήμα. Κυρίες και κύριοι, αν βλέπετε σχετικά συχνά στους ελληνικούς δρόμου Porsche 911, σωστά βλέπετε. Φέτος και μόνο έχουν πουληθεί 25 τέτοια. Ακολουθούν δέκα ταξινομήσεις Ford Mustang, πέντε BMW Z4, τρία Bentley Continental, τρία Lotus Emira (σ.σ. ωραίοι και θαρραλέοι), τρία MG Cyberster (το νέο ηλεκτρικό σπορ της εταιρείας), δύο, παρακαλώ, Lamborghini Revuelto, δύο Mercedes-Benz SL, ένας άγνωστος κύριος με Ferrari 296 GTS, άλλος ένας με Audi R8 και, τέλος, άλλος ένας με Porsche Cayman.

Οι παρατηρητικοί θα εντοπίσουν πως απουσιάζουν από τη σχετική λίστα περιπτώσεις όπως τα Audi S3 /RS3, BMW M2 (το πιο εμπορικό μοντέλο του M Division στην Ελλάδα), Μercedes A35/45 AMG και ούτω καθεξής. Είναι σπορ αυτοκίνητα; Εννοείται. Όμως μπαίνουν στις λίστες των σχετικών αμαξωμάτων που ο ΣΕΑΑ διαχωρίζει από το τυπικό Segment. Τα παράπονά σας εκεί. Απλώς ευπειθώς μεταφέρω.

Αν πάντως δεν έχετε ένα κάρο συμπράγκαλα, αρκετά τέκνα και συμπαρομαρτούντα, μήπως πρέπει να δείτε και κάποιο σπορ; Η ζωή είναι πολύ μικρή για να οδηγείς βαρετό αυτοκίνητο.

