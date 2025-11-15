Γυρισμένα κοντέρ: Οι 15 πιο ακραίες περιπτώσεις με χαοτικά λιγότερα χιλιόμετρα

Πόσα χιλιόμετρα μπορεί να κρύβουν σε γυρισμένα κοντέρ οι επιτήδειοι; Απάντηση: Οσα μπορούν περισσότερα. Ή όσα δεν διαπιστώνονται εύκολα. Εν προκειμένω, μια εφαρμογή (CarVertical) έδωσε στη δημοσιότητα μερικές ακραίες περιπτώσεις αυτοκινήτων των οποίων ο χλιομετρητής έκανε πάρτι απάτης.

Κάποιοι, βέβαια, ίσως συνεχίζουν να πιστεύουν ότι τέτοιες λαμογιές γίνονταν μόνο στα χρόνια των αναλογικών κοντέρ και της απουσίας πληθώρας εγκεφάλων, την εποχή δηλαδή που μικρά μαγαζιά στον Νέο Κόσμο και αλλού, που ήξεραν και από ταχογράφους φορτηγών, έκαναν και τέτοια «μαστορέματα».

Ωστόσο πλέον οι σχετικές απάτες βρίσκονται διάσπαρτες και σε σύγχρονα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα, που βρίθουν ψηφιακής τεχνολογίας και αντίστοιχων χιλιομετρητών. Το πρόβλημα, λοιπόν, με τα γυρισμένα κοντέρ όχι μόνο παραμένει, αλλά διευρύνεται, καθώς όλο και πιο ευφάνταστοι τρόποι ψηφιακής «παράκαμψης» αναφύονται κάθε τρεις και λίγο.

Η αύξηση της απάτης με τα χιλιόμετρα οχημάτων οφείλεται εν μέρει και στην αναδυόμενη τάση εταιρειών «έξυπνης» γκατζετολογίας που προσφέρουν μια νέα γενιά υπηρεσιών υψηλής τεχνολογίας γυρίσματος χιλιομέτρων, οι οποίες πωλούνται ως «μη ανιχνεύσιμες».

Αυτές οι υπηρεσίες και τα προϊόντα τους «εξυπηρετούν» απατεώνες –είτε μεμονωμένους ιδιοκτήτες είτε εμπόρους– που προσπαθούν να αυξήσουν την αξία των προς πώληση αυτοκινήτων τους.

Τα αυτοκίνητα με leasing

Να ένα «ωραίο» εύφορο λιβάδι. Συχνά, αυτοκίνητα που έχουν αλλάξει χέρια και έχουν «γράψει» πολλά χιλιόμετρα, καθώς προέρχονται από εταιρείες χρονομίσθωσης, αποτελούν πεδίον δόξης λαμπρόν για γύρισμα χιλιομέτρων.

Εχουν εντοπιστεί περιπτώσεις ακόμα και ιδιωτών που έχουν τέτοια αυτοκίνητα στην κατοχή τους και δεν διστάζουν σε τέτοιες επεμβάσεις. Οταν για χρηματοδοτούμενα ή μισθωμένα αυτοκίνητα έχουν συμφωνηθεί περιορισμοί βάσει των χιλιομέτρων στην αρχή του συμβολαίου τους, το να εμφανίσεις λιγότερα χιλιόμετρα γλιτώνει χρήμα.

Ως γνωστόν, αυτοί οι περιορισμοί καθορίζουν εν μέρει και το μηνιαίο ποσόν που καταβάλλεται για τα οχήματά τους και την προβλεπόμενη αξία του αυτοκινήτου κατά το τέλος της συμβατικής περιόδου. Οπως είναι προφανές, η μη τήρηση των συμφωνηθέντων μπορεί να σημαίνει ότι οι οδηγοί επιβαρύνονται με επιπλέον κόστη στο τέλος του συμβολαίου τους.

Οι 15 πιο ακραίες περιπτώσεις στη Μ. Βρετανία

Η παρακάτω λίστα αφορά 15 «διαμάντια» που εντοπίστηκαν τους τελευταίους 12 μήνες με αλλοιωμένα χιλιόμετρα, σύμφωνα με την εφαρμογή της CarVertical.

