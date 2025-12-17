Ζελένσκι: Η Ρωσία ετοιμάζει ένα νέο «έτος πολέμου» το 2026

Με το βλέμμα στραμμένο στη Σύνοδο Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ενωσης την Τετάρτη (18/12), όπου αναμένεται να τεθεί επί τάπητος το ζήτημα της αξιοποίησης των δεσμευμένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων, ο πρόεδρος της Ουκρανίας απηύθυνε σαφές κάλεσμα προς τους συμμάχους του Κιέβου να εντείνουν και να διατηρήσουν τη στήριξή τους, στέλνοντας ταυτόχρονα ξεκάθαρο μήνυμα προς τη Μόσχα ότι η συνέχιση του πολέμου δεν έχει πλέον κανένα νόημα.

«Το αποτέλεσμα αυτών των συναντήσεων πρέπει να είναι τέτοιο ώστε η Ρωσία να νιώσει ότι η επιθυμία της να συνεχίσει τον πόλεμο τη νέα χρονιά θα είναι άσκοπη, επειδή η Ουκρανία θα έχει υποστήριξη», δήλωσε ο Ζελένσκι.

Σύμφωνα με τα όσα μετέδωσε το Reuters, κάλεσε εκ νέου τους εταίρους της Ουκρανίας να λάβουν συγκεκριμένες αποφάσεις για τη χρήση των σχεδόν 250 δισεκατομμυρίων δολαρίων σε παγωμένα ρωσικά κρατικά περιουσιακά στοιχεία που βρίσκονται εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης -με τη μερίδα του λέοντος να φυλάσσεται στην εταιρεία εκκαθάρισης Euroclear στο Βέλγιο- προκειμένου να στηριχθεί η χορήγηση δανείου προς την Ουκρανία.

«Χρειαζόμαστε όλοι οι εταίροι μας να έχουν το θάρρος να δουν την αλήθεια, να την αναγνωρίσουν και να ενεργήσουν αναλόγως», τόνισε.

Νωρίτερα μέσα στην ημέρα, ο ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν είχε δηλώσει ότι η Ρωσία θα καταλάβει με τη βία περισσότερες ουκρανικές περιοχές, εάν το Κίεβο και οι ευρωπαίοι ηγέτες δεν αποδεχθούν τις προτάσεις των Ηνωμένων Πολιτειών για μια ειρηνευτική συμφωνία.

Απαντώντας στις δηλώσεις του ρώσου προέδρου, σύμφωνα με τις οποίες οι στόχοι της Μόσχας στην Ουκρανία «θα επιτευχθούν χωρίς αμφιβολία», ο ουκρανός ηγέτης προειδοποίησε ότι η Ρωσία προετοιμάζεται για ένα νέο «έτος πολέμου».

«Σήμερα ακούσαμε ένα νέο μήνυμα από τη Μόσχα ότι ετοιμάζονται την επόμενη χρονιά για άλλο ένα έτος πολέμου», δήλωσε, σημειώνοντας ότι η Μόσχα σχεδιάζει τη συνέχιση των στρατιωτικών επιχειρήσεων στην Ουκρανία το 2026.

Ο Πούτιν υποστήριξε ότι οι λαοί της Ευρώπης «κατηχούνται με φόβους για έναν πόλεμο με τη Ρωσία» και κατηγόρησε τους ευρωπαίους ηγέτες ότι «καλλιεργούν υστερία».

«Το έχω δηλώσει επανειλημμένα: αυτό είναι ψέμα, ανοησία, καθαρή ανοησία περί μιας δήθεν ρωσικής απειλής για τις ευρωπαϊκές χώρες. Όμως αυτό γίνεται απολύτως σκόπιμα», υποστήριξε.

Ο ίδιος έχει δηλώσει ότι «η Ρωσία δεν επιδιώκει πόλεμο με την Ευρώπη, αλλά είναι έτοιμη για πόλεμο αν αυτή είναι η επιλογή της Ευρώπης».

