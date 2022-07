Βρετανία: Ηχηρές παραιτήσεις κορυφαίων υπουργών

Την παραίτησή τους ανακοίνωσαν αργά το απόγευμα της Τρίτης δύο κορυφαίοι υπουργοί βρετανοί υπουργοί, στον απόηχο του σκανδάλου Πίντσερ. Ο λόγος για τον υπουργό Οικονομικών Ρίσι Σουνάκ και τον υπουργό Υγείας Σάτζιντ Τζάβιντ. Αμφότεροι προβάλλουν ως λόγο της αποχώρησής τους την έλλειψη εμπιστοσύνης στο πρόσωπο του βρετανού πρωθυπουργού.

Οπως σημειώνει ο Σουνάκ «οι πολίτες δικαίως περιμένουν η κυβέρνηση να ενεργεί σωστά, ικανά και σοβαρά. Αναγνωρίζω ότι αυτή μπορεί να είναι η τελευταία μου υπουργική δουλειά, αλλά πιστεύω ότι γι’ αυτά τα πρότυπα αξίζει να αγωνιστώ. Γι’ αυτό και παραιτούμαι».

Στη επιστολή παραίτησης προς τον Τζόνσον, ο πρώην ΥΠΟΙΚ ανέφερε ότι έλαβε την απόφαση να εγκαταλείψει το πόστο του με δισταγμό ωστόσο του «έγινε ξεκάθαρο» ότι οι προσεγγίσεις του ίδιου διαφέρουν «θεμελιωδώς» με εκείνες του Τζόνσον. «Δεν μπορούμε να συνεχίσουμε έτσι», υπογράμμισε.

The public rightly expect government to be conducted properly, competently and seriously.

I recognise this may be my last ministerial job, but I believe these standards are worth fighting for and that is why I am resigning.

My letter to the Prime Minister below. pic.twitter.com/vZ1APB1ik1

