Βίντεο από το «χτύπημα» του Byron στον Αλιμο: ΙΧ κολυμπάνε στα λασπόνερα

Viral έχει γίνει το βίντεο από το πέρασμα της κακοκαιρίας Byron στον Αλιμο όπου (και εκεί) μέσα σε λίγες ώρες, εξαιτίας της σφοδρής βροχόπτωσης (και προφανώς της απουσίας εγγειοβελτιωτικών – αποστραγγιστικών έργων), δρόμοι και γειτονιές μετατράπηκαν σε ποτάμια και τα αυτοκίνητα των κατοίκων σε… βάρκες.

Στο βίντεο που κάνει εδώ και λίγες ώρες τον γύρο του Διαδικτύου, διακρίνονται ΙΧ να έχουν παρασυρθεί και να κολυμπάνε στα λασπόνερα.

Κάποιοι χρήστες, μάλιστα, δεν δίστασαν να βάλουν και μια χιουμοριστική πινελιά –παρά τη σοβαρότητα των ζημιών– «ντύνοντας» τα στιγμιότυπα από τους πλημμυρισμένους δρόμους με το παιδικό τραγουδάκι «βαρκούλα του ψαρά».

