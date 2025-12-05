Χωράει το ΠΑΣΟΚ στον εξώστη του Τσίπρα; 

O Τσίπρας εμίλησε. Και περιέγραψε μια έρημο στα αριστερά της ΝΔ. Κάτι δηλαδή σαν τη Σαχάρα ή την Αραβική Ερημο, μόνο που έτσι όπως τα παρουσίασε δεν υπάρχει τίποτα εκεί. Ούτε Βεδουίνοι, ούτε καν τα πρόχειρα καταλύματα και οι καλύβες όπου ξαποσταίνουν τρώγοντας φακόρυζο για μεσημεριανό.

Με τα λόγια του πρώην πρωθυπουργού την Τετάρτη (3/12) στο «Παλλάς»:

♦ Ο Μητσοτάκης δεν έχει αντίπαλο. «Εχουμε μια κυβέρνηση ετοιμόρροπη κάτω από το βάρος της αναποτελεσματικότητάς της, της διαφθοράς και των αδικιών που προκαλεί, που όμως παραμένει κυρίαρχη. Γιατί; Γιατί δεν έχει αντίπαλο» ανέφερε ο κ. Τσίπρας. Δηλαδή ούτε ο κ. Ανδρουλάκης ούτε ο κ. Φάμελλος μπορούν να απειλήσουν την κυριαρχία του κ. Μητσοτάκη.

Γιατί; Σύμφωνα και πάλι με τον πρώην πρωθυπουργό, επειδή «δεν υπάρχει η πολιτική δύναμη που θα προσδώσει στην υπόκωφη κοινωνική αντίθεση προοπτική αλλαγής. Ενα πειστικό προοδευτικό εναλλακτικό σχέδιο, που θα συνιστά ταυτόχρονα μια αξιόπιστη εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης».

Μάλιστα, η εικόνα «στον προοδευτικό χώρο» είναι, κατά τον κ. Τσίπρα, «δυσάρεστη και αποκαρδιωτική» και μεταξύ άλλων «βοηθά την κυβέρνηση να συντηρεί τον βάλτο» – μία ακόμη αναφορά του πρώην πρωθυπουργού στην εμβληματική φράση του Τραμπ «να αποξηράνουμε τον βάλτο» (drain the swamp), την είχε χρησιμοποιήσει και το 2022 (εδώ).

Και αυτοί που συντηρούν τον βάλτο, αυτοί που ευθύνονται, κατά τον κ. Τσίπρα για την κυριαρχία του Μητσοτάκη, επικρεμάμενοι στον εξώστη, τον κοιτούσαν χαμογελαστοί. Και τον χειροκρότησαν. Κάποιοι σχολίασαν ότι έκαναν την ανάγκη φιλοτιμία, ότι αυτό «έπρεπε» δηλαδή να κάνουν αν θέλουν να έχουν μια θέση (ατομικά, ως πρόσωπα) στην επόμενη Βουλή. Φυσικά, υπό τον κ. Τσίπρα.

Μπορεί όμως να κάνει το ίδιο το ΠΑΣΟΚ (που αντέδρασε αρχικά με ανακοίνωση και έπειτα με μια μάλλον αμήχανη συνέντευξη του Νίκου Ανδρουλάκη στο Mega); Μπορεί κάποιος να φανταστεί την πραγματική, ακόμη και ιστορικά, Δημοκρατική Παράταξη, στον ίδιο εξώστη με τους υπόλοιπους;

Ας πούμε τα πράγματα με το όνομά τους. Πολλοί προοδευτικοί πολίτες κοιτάζουν σήμερα προς το ΠΑΣΟΚ, όχι μόνο γιατί περιμένουν να αποτελέσει εναλλακτική διακυβέρνησης έναντι του Μητσοτάκη, αλλά και γιατί θέλουν το κόμμα να αποτελέσει ανάχωμα στην προσπάθεια για την επάνοδο του κ. Τσίπρα (με τα ίδια πρόσωπα, τα είδαμε), η οποία πριμοδοτείται άγαρμπα, οφθαλμοφανώς θα έλεγε κανείς, από οικονομικά συμφέροντα.

Γιατί αυτοί οι προοδευτικοί πολίτες –που αποτελούν τον λεγόμενο μεσαίο χώρο– δεν εννοούν τον όρο «προοδευτικός» με συμφραζόμενα τον Παπαγγελόπουλο, τον Πάνο Καμμένο και τον Νίκο Παππά. Οι ίδιοι, οι πολίτες δηλαδή, δεν αντέχουν την επανάληψη του ίδιου πράγματος, δηλαδή του ίδιου πνεύματος, ακόμη κι αν αλλάξουν κάποια πρόσωπα, ενώ αντίθετα, τα οικονομικά συμφέρονται που στηρίζουν την επάνοδο του κ. Τσίπρα δεν θα είχαν κανένα πρόβλημα.

Ομως στο ΠΑΣΟΚ, την ώρα που «βρέχει» ενδιαφέρον για τις κινήσεις του από τον μεσαίο χώρο, εκείνοι, αντί να αντιδρούν και να συνδιαλέγονται, έστω μεταξύ τους, μοιάζουν να κρατούν ομπρέλα.

Το παράδοξο είναι ότι οι πολίτες που στηρίζουν το Κέντρο και ευρύτερα την Κεντροαριστερά, οι οποίοι θα μπορούσαν να φέρουν το ΠΑΣΟΚ στο κέντρο της πολιτικής εξίσωσης, αντιμετωπίζονται περίπου ως… λεπροί από τη Χαριλάου Τρικούπη. Σαν να είναι το Κέντρο μια απαγορευμένη λέξη και η Κεντροαριστερά συνώνυμη της Δεξιάς. Και η συζήτηση στο κόμμα εξαντλείται στο αν θα πρέπει το ΠΑΣΟΚ να συμμαχήσει με τον κ. Τσίπρα, ίσως ακόμη με την κυρία Κωνσταντοπούλου ή τον κ. Βαρουφάκη.

Αντί να κάτσουν όλοι μαζί σε ένα τραπέζι και να δουν την ευκαιρία, ετεροπροσδιορίζονται και διαφωνούν μεταξύ τους (μέσα από τα δόντια). Η ευκαιρία όμως υπάρχει. Οι προοδευτικοί πολίτες δεν μπορούν και δεν θέλουν να το ξαναζήσουν αυτό που έζησαν την περίοδο 2015-2019, ούτε φυσικά το τρίπτυχο λαϊκισμού, χυδαιότητας και βίας, από το 2010 έως το 2015, όταν ανέβαιναν ο ΣΥΡΙΖΑ, οι ΑΝΕΛ και η Χρυσή Αυγή. Και, στο μέτρο που δεν καλύπτονται πλέον από τη ΝΔ, θα έπρεπε να προσβλέπουν στο ΠΑΣΟΚ. Μόνο που οι μισοί και πάνω φαίνεται να το έχουν ξεχάσει.

