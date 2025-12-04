Πρέπει η Αστυνομία να σπάσει τα μπλόκα;

Η κυβέρνηση έχει ήδη κάνει πολλά, απανωτά λάθη στον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζει τον αγροτο-κτηνοτροφικό κλάδο και όλες τις συναφείς δραστηριότητες.

Μπορεί κανείς να αρχίσει να απαριθμεί από το πώς περιφρόνησε εξ αρχής τη σημασία του. Στη συνέχεια να δει πώς δεν φρόντισε να σπάσει εγκαίρως τα αποστήματα στους οργανισμούς και μηχανισμούς διανομής των ευρωπαϊκών επιδοτήσεων και ενισχύσεων, με αποτέλεσμα να εκραγεί στα χέρια της η βόμβα του ΟΠΕΚΕΠΕ. Επειτα καλλιέργησε υπερβολικές προσδοκίες για τους χρόνους εκταμίευσης των ενισχύσεων, που είχαν καθυστερήσει λόγω του σκανδάλου.

Εν τέλει, φτάνει να παρακολουθεί κανείς τις σημερινές κινητοποιήσεις των αγροτών και όλα όσα τις συνοδεύουν.

Αφότου λοιπόν συνέβησαν όλα αυτά, πολλά από τα οποία είχαν μάλιστα προαναγγελθεί, η κυβέρνηση βρέθηκε αντιμέτωπη με το κλασικό ερώτημα που, όποτε τίθεται, φανερώνει το μεγαλείο της απρονοησίας: «Και τώρα, τι;».

Αναζητείται λοιπόν, με άλλα λόγια, τρόπος να «σπάσουν», να σταματήσουν, να αποχωρήσουν τα μπλόκα, να ανοίξουν οι δρόμοι.

Προς στιγμήν, στις αρχές της εβδομάδας, κυριάρχησε η εντύπωση ότι είχε επιλεγεί η κατασταλτική παρέμβαση της Αστυνομίας.

«Η Αστυνομία οφείλει να κάνει τη δουλειά της και θα την κάνει. Οι δρόμοι πρέπει να είναι ανοιχτοί γιατί αυτό είναι το χρέος μας προς την Πολιτεία. Δεν ανήκουν σε κανέναν μεμονωμένα, αλλά ανήκουν σε κάθε φορολογούμενο που πληρώνει τους φόρους του», είχε αναφέρει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, προσθέτοντας και πως η αστυνομία, με τον επιχειρησιακό τρόπο που εκείνη θα επιλέξει, θα πρέπει να επιβάλει τον νόμο και να ανοίξει τους δρόμους.

Δεν θα συμβεί, όμως. Εκτός αν τα μπλόκα εξελιχθούν σε κάτι διαφορετικό από αυτό που είναι σήμερα.

Οι αρμόδιοι της ΕΛ.ΑΣ. και ο προϊστάμενος υπουργός Μιχάλης Χρυσοχοΐδης επισήμαναν σε συζήτηση που έγινε στο Μέγαρο Μαξίμου ότι κινητοποιήσεις αυτού του είδους και αυτής της κλίμακας δεν ενδείκνυται να αντιμετωπίζονται επιχειρησιακά και κατασταλτικά.

Λογικό είναι άλλωστε αυτό, από πολλές απόψεις.

Μια βίαιη επιχείρηση διάλυσης των μπλόκων είναι βέβαιο ότι θα υποδαύλιζε την κοινωνική ένταση ακόμη περισσότερο και θα εξόργιζε τους χιλιάδες αγρότες, ενδεχομένως και μεγάλα τμήματα των τοπικών κοινωνιών ή και ευρύτερα. Θα ήταν, πολύ απλά, ο ορισμός της προβοκάτσιας.

Επιπλέον, με περίπου 5.000 τρακτέρ στους κεντρικούς οδικούς άξονες της Ελλάδας, μια ενέργεια καταστολής ίσως και να είναι επιχειρησιακά αδύνατη.

Και πάντως, όπως φάνηκε και στις συμπλοκές της πρώτης ημέρας, η οργή των αγροτών μπορεί εύκολα να οδηγήσει σε έκτροπα και σε ανεξέλεγκτη βία.

Σε αντίθεση με τη λογική της κατασταλτικής δράσης, η υπομονή και η ψυχραιμία κρίθηκε ότι σε αυτή τη συγκυρία είναι οι καλύτερες μέθοδοι για εκτόνωση της έντασης.

Συνεπώς, η κυβέρνηση βρίσκεται σήμερα εγκλωβισμένη σε μια συνθήκη, ανήμπορη να κάνει εμπρός και απρόθυμη να κάνει πίσω. Ελπίζει απλώς να επαληθευτούν οι δεσμεύσεις της για έγκαιρη (στον βαθμό του εφικτού) καταβολή των χρωστούμενων.

Και πάντως, το καλύτερο που έχει να κάνει είναι να μην προσθέσει και άλλα λάθη στον χειρισμό αυτής της υπόθεσης.

