Τραμπ: Σειρά έχει η Ρωσία – ξανά στον Λευκό Οίκο ο Ζελένσκι

Ο Ντόναλντ Τραμπ επιβεβαίωσε τη Δευτέρα ότι θα υποδεχθεί την Παρασκευή στον Λευκό Οίκο τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Θα είναι η τρίτη επίσκεψη του ουκρανού προέδρου στην Ουάσινγκτον από τον Ιανουάριο.

Επί του προεδρικού αεροσκάφους στην πτήση της επιστροφής από τη Μέση Ανατολή, ο αμερικανός πρόεδρος απάντησε «πιστεύω, ναι» σε μια δημοσιογράφο που τον ρώτησε αν θα υποδεχθεί τον ουκρανό πρόεδρο την Παρασκευή στον Λευκό Οίκο.

Στη διάρκεια της ιστορικής ομιλίας του στην Κνεσέτ, τη Δευτέρα, ο Τραμπ είπε ότι μετά την κατάπαυση πυρός στη Γάζα και την αποδοχή του ειρηνευτικού του σχεδίου από το Ισραήλ και τη Χαμάς, σειρά έχει η Ρωσία και προέτρεψε τον Στιβ Γουίτκοφ, τον ειδικό απεσταλμένο του να εντείνει τις προσπάθειές του για αντίστοιχη κατάληξη στο Ουκρανικό.

Τις τελευταίες ημέρες, η ένταση ανάμεσα σε Μόσχα και Ουάσινγκτον έχει αυξηθεί, μετά τις δηλώσεις Τραμπ ότι θα στείλει πυραύλους Τόμαχοκ στην Ουκρανία, οι οποίοι μπορούν να καταφέρουν πλήγματα βαθιά μέσα στη Ρωσία.

Νωρίτερα, τη Δευτέρα, ο Ζελένσκι είχε δηλώσει ότι θα συναντήσει τον Τραμπ αυτή την εβδομάδα στην Ουάσινγκτον, μιλώντας στη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στο Κίεβο και έχοντας δίπλα του την επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας, Κάγια Κάλας.

«Είναι ανάγκη να συζητήσουμε μια σειρά μέτρων που θέλω να προτείνω στον αμερικανό πρόεδρο», πρόσθεσε ο ίδιος διευκρινίζοντας ότι θα έχει και «άλλες συναντήσεις» με αμερικανούς αξιωματούχους.

Ο ουκρανός πρόεδρος αναφέρθηκε κυρίως σε συναντήσεις στις ΗΠΑ με εκπροσώπους «στρατιωτικών εταιρειών» και μέλη του Κογκρέσου.

Ο ίδιος τόνισε ότι θα συζητήσει με τον Τραμπ το θέμα των πυραύλων Τόμαχοκ και το πώς θα μπορούσαν να αναγκάσουν τον Πούτιν να κάτσει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων.

«Τα κύρια θέματα θα είναι η αεράμυνα και οι δυνατότητές μας σε μεγάλο βεληνεκές, για να διατηρήσουμε την πίεση στη Ρωσία», είπε χαρακτηριστικά.

Πρόσφατα, ο αμερικανός πρόεδρος ενέτεινε την ανταλλαγή πληροφοριών με τις ουκρανικές δυνάμεις για να βοηθήσει στις επιθέσεις μεγάλου βεληνεκούς σε ρωσικούς ενεργειακούς στόχους, αυξάνοντας την πίεση στην παραπαίουσα οικονομία της Ρωσίας, ανέφερε η Telegraph.

Αντιπροσωπεία υψηλόβαθμων ουκρανών αξιωματούχων, μεταξύ των οποίων η πρωθυπουργός Γιούλια Σβιριντένκο, ο προσωπάρχης της προεδρίας Αντρίι Γιέρμακ και ο γραμματέας του Εθνικού Συμβουλίου Ασφαλείας και Άμυνας Ρουστέμ Ουμέροφ, βρίσκονται ήδη καθ’ οδόν προς τις Ηνωμένες Πολιτείες, ανακοίνωσε το βράδυ της Δευτέρας, ο Ζελένσκι μέσω του X.

«Είμαι ευγνώμων στον πρόεδρο Τραμπ για τον διάλογό μας και την υποστήριξή του», πρόσθεσε σ’ αυτό το μήνυμα.

Ο Ζελένσκι θα συναντηθεί επίσης με εκπροσώπους στον τομέα της ενέργειας.

Η Ουκρανία αντιμετωπίζει τεράστιο πρόβλημα στον τομέα της ενέργειας μετά το συστηματικό σφυροκόπημα των Ρώσων σε ενεργειακές υποδομές της τους τελευταίους μήνες. Είναι χαρακτηριστικό ότι οι ρωσικές επιθέσεις έχουν καταστρέψει το 60% των εγκαταστάσεων φυσικού αερίου της Ουκρανίας, προμηνύοντας έναν ακόμα πολύ δύσκολο χειμώνα για τους Ουκρανούς.

Το Κίεβο προσβλέπει στις ΗΠΑ και στους ευρωπαίους συμμάχους του για την προμήθεια περισσότερης και φθηνότερης ενέργειας, ώστε να καλύψει τις ανάγκες της χώρας.

