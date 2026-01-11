Οι φωτογραφίες της εβδομάδας 5-11 Ιανουαρίου

Φώτα με τον Σταυρό στο χέρι. Μοτοσικλέτα παρενόχλησε καμήλες, στη Σκωτία χιόνισε κόκκινους τηλεφωνικούς θαλάμους, σκιέρ εμφανίστηκαν στη Μονμάρτρη. Γερμανική γαλαντομία (προς τα ζώα), ιαπωνικά σεβάσματα (στη γλώσσα), ιεροσολυμίτικα Χριστούγεννα με το ιουλιανό (στη Γάζα). Τσαβίστριες, Σεβιλλιάνες, Κολομβιανές, Σενεγαλέζες. Αντίο Μπε-Μπε
Αισιόδοξο καρέ για το νέο έτος οι θαρραλέες απλωτές στον Θερμαϊκό με τον Σταυρό των Θεοφανίων στο χέρι
Κωνσταντίνος Τσακαλίδης/SOOC
Να που στο Νησί οι κόκκινοι τηλεφωνικοί θάλαμοι δεν εξαφανίστηκαν, εκτός αν τους ξέθαψαν εποχικά οι Σκωτσέζοι
REUTERS/Russell Cheyne
Και η πιο ανάλαφρη νιότη εμπίπτει στον κανόνα τής «γης που χρειάζεται ο άνθρωπος»: ο τάφος της Μπαρντό στο Σεν Τροπέ
REUTERS/Manon Cruz
Μπράβο σου, Ιαπωνία, που πάντα τιμάς τη γλώσσα σου και τη γραφή της με (ετήσιο, έστω) διαγωνισμό καλλιγραφίας
REUTERS/Kim Kyung-Hoon
Στις κολομβιανές Ανδεις τα καρναβάλια βγήκαν στους δρόμους νωρίς μεν, με καταπράσινες, θάλλουσες παρουσίες όμως
Diego Cuevas/Getty Images/Ideal image
Ο Τιβεριάδος Αλέξιος χοροστάτησε στη χριστουγεννιάτικη λειτουργία της 7ης Ιανουαρίου στον Αγιο Πορφύριο της Γάζας
Majdi Fathi/NurPhoto via Getty Images/Ideal image
Απαράμιλλοι «οικονόμοι» οι Γερμανοί, στο ελεφαντάκι έδωσαν για μεζέ κοτζάμ απούλητο χριστουγεννιάτικο δεντράκι
REUTERS/Lisi Niesner
Πάντως στον ίδιο ζωολογικό κήπο με του προηγούμενου καρέ, στο Βερολίνο, τα πάντα έφαγαν κερασμένα φρούτα
EPA/Hannibal Hanschke
Ο μοτοσικλετιστής του «Ράλι Ντακάρ» τρόμαξε τις καμήλες που, αν τύχει και τον πετύχουν αλλού, σίγουρα θα τον… φτύσουν
REUTERS/Stephane Mahe
Δείγμα από την εφετινή σύναξη θαυμαστών και θαυμαστριών του Ελβις Πρίσλεϊ, σόου που γίνεται κάθε χρόνο στην Αυστραλία
REUTERS/Hollie Adams
Σαν σε μεταμοντέρνα χορογραφία, αμερικανοί ομοσπονδιακοί πράκτορες οδηγούν τον συλληφθέντα Νικολάς Μαδούρο και τη σύζυγό του Σίλια Φλόρες στο όχημα που θα τους μεταφέρει στη φυλακή, έχοντας μόλις προσγειωθεί με ελικόπτερο στο Μανχάταν της Νέας Υόρκης
XNY/Star Max/GC Images
Μπανάκι στο Κέιπ Τάουν με φόντο κινεζικό πολεμικό πλοίο λόγω των ναυτικών γυμνασίων που έκαναν εκεί οι χώρες BRICS
REUTERS/Esa Alexander
Παραμονή των Φώτων όμορφες Σεβιλλιάνες επί άρματος μοίρασαν στον λαό σοκολατάκια τιμώντας τους Τρεις Μάγους
EPA/Jose Manuel Vidal
Το αεροπλάνο δεν πετούσε στα σύννεφα, μα στάθμευε στο ομιχλώδες αεροδρόμιο του Αμστερνταμ για «αποπαγοποίηση»
EPA/Koen Oen Van Weel
Επιδειξίας του σκι ξεμύτισε στη χιονισμένη… Μονμάρτρη, δίπλα στη Sacre Coeur, ώστε να «τον πάρουν τα βίντεο»
REUTERS/Sarah Meyssonnier
Η απογραφή πιγκουίνων στον λονδρέζικο ζωολογικό κήπο προϋπέθετε «παραγάδι» ξηράς (κουβά) με δολώματα ψάρια
REUTERS/Corey Rudy
Μεσοβδόμαδα ο κυματοθραύστης του Παλαιού Φαλήρου, στον Φλοίσβο, ταλαιπωρήθηκε από τις μπουκαδούρες του νοτιά
INTIME NEWS/Νίκος Χαλκιόπουλος
Καμιά δεκαριά φάλαινες εξόκειλαν στις ακτές της Νέας Ζηλανδίας, έτσι ορισμένοι ντόπιοι φιλόζωοι έσπευσαν να τις σώσουν
Project Jonah New Zealand/Handout via REUTERS
Τα δεκάχρονα από τον θάνατο του εναλλακτικού ρόκερ Ντέιβιντ Μπάουι γιορτάστηκαν στο Λονδίνο με τοιχογραφίες και ενθύμια
REUTERS/Isabel Infantes
Σενεγαλέζα ποδοσφαιρόφιλη αποκοιμήθηκε και ονειρεύτηκε την Εθνική της να κατακτά το εφετινό Μουντιάλ, σαν τη Γαλλία
REUTERS/Amr Abdallah Dalsh
