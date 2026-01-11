Οι φωτογραφίες της εβδομάδας 5-11 Ιανουαρίου

Φώτα με τον Σταυρό στο χέρι. Μοτοσικλέτα παρενόχλησε καμήλες, στη Σκωτία χιόνισε κόκκινους τηλεφωνικούς θαλάμους, σκιέρ εμφανίστηκαν στη Μονμάρτρη. Γερμανική γαλαντομία (προς τα ζώα), ιαπωνικά σεβάσματα (στη γλώσσα), ιεροσολυμίτικα Χριστούγεννα με το ιουλιανό (στη Γάζα). Τσαβίστριες, Σεβιλλιάνες, Κολομβιανές, Σενεγαλέζες. Αντίο Μπε-Μπε

11 Ιανουαρίου 2026, 14:34