Ιστορική ομιλία Τραμπ στην Κνεσέτ: «Η αυγή μίας νέας Μέσης Ανατολής»

Σε μία ημέρα γιορτής και ανακούφισης στο Ισραήλ, κατά την οποία οι 20 εναπομείναντες εν ζωή όμηροι της Χαμάς επέστρεψαν στην πατρίδα τους, ο Ντόναλντ Τραμπ έγινε δεκτός στην Ιερουσαλήμ μετά βαΐων και κλάδων, ως «ο καλύτερος φίλος που είχε ποτέ η χώρα στον Λευκό Οίκο».

Ο αμερικανός πρόεδρος εκφώνησε μία πανηγυρική ομιλία στην Κνεσέτ, παρουσία της συντριπτικής πλειοψηφίας του ισραηλινού πολιτικού κόσμου και της ισραηλινής στρατιωτικής ηγεσίας, κηρύσσοντας «το τέλος της εποχής της τρομοκρατίας» και την «αυγή μιας νέας Μέσης Ανατολής».

Στα έδρανα της Κνεσέτ, παραβρέθηκαν ακόμα οι υπουργοί Εξωτερικών και Αμυνας των ΗΠΑ, ο αρχηγός του ΓΕΕΘΑ των ΗΠΑ. καθώς και η κόρη του Τραμπ, Ιβάνκα, ο σύζυγός της Τζάρεντ Κούσνερ και ο απεσταλμένος στη Μέση Ανατολή, Στιβ Γουίτκοφ, οι οποίοι επίσης έτυχαν θερμής υποδοχής από τους Ισραηλινούς.

«Είναι μία ημέρα μεγάλης χαράς μετά από δύο εφιαλτικά χρόνια», είπε ο Τραμπ, στην ομιλία του που διήρκεσε σχεδόν μία ώρα και διεκόπη δεκάδες φορές από τα χειροκροτήματα των παρευρισκομένων. Ηταν η πρώτη ομιλία αμερικανού προέδρου στην Κνεσέτ, μετά το 2008.

Ο αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι η σημερινή ημέρα αντιπροσωπεύει, «όχι μόνο το τέλος ενός πολέμου» αλλά και την πιθανότητα μιας νέας εποχής για «αυτό που σύντομα θα είναι μια υπέροχη περιοχή».

«Σήμερα οι ουρανοί είναι ήρεμοι, τα κανόνια σιωπηλά και οι σειρήνες ακίνητες. Αυτό δεν είναι μόνο το τέλος ενός πολέμου, είναι το τέλος μιας εποχής τρόμου και θανάτου και η αρχή της εποχής της πίστης και της ελπίδας, και του Θεού», είπε χαρακτηριστικά ο Τραμπ, στο ξεκίνημα της ομιλίας του.

Μιλώντας στο Κοινοβούλιο πριν τον Τραμπ, ο Νετανιάχου χαιρέτισε στο πρόσωπό του «τον καλύτερο φίλο που είχε ποτέ το Ισραήλ στον Λευκό Οίκο», τον ευχαρίστησε για την απελευθέρωση των ομήρων και δήλωσε ενώπιον της Κνεσέτ ότι είναι «προσηλωμένος στην ειρήνη αυτή».

Ο Νετανιάχου πρόσθεσε ότι «κανείς δεν επιθυμεί την ειρήνη περισσότερο από το Ισραήλ» και ότι «με την ηγεσία του Τραμπ η ειρήνη θα έρθει νωρίτερα από ό,τι νομίζουν οι περισσότεροι». Το Ισραήλ μπορεί να υπογράψει νέες ειρηνευτικές συμφωνίες με τις αραβικές και τις μουσουλμανικές χώρες, δήλωσε ακόμα ο ισραηλινός πρωθυπουργός, αναφερόμενος στις Συμφωνίες του Αβραάμ, που υπεγράφησαν στη διάρκεια της πρώτης θητείας του Τραμπ.

Ο αμερικανός πρόεδρος επαίνεσε τον Νετανιάχου από το βήμα της Κνεσέτ, λέγοντας: «Δεν είναι ο πιο εύκολος άνθρωπος να αντιμετωπίσεις, αλλά αυτό τον κάνει σπουδαίο». Είπε επίσης, μεταξύ σοβαρού και αστείου, «Μπίμπι, τώρα που τελείωσε ο πόλεμος, μπορείς να γίνεις λίγο πιο καλός», προκαλώντας γέλια στην αίθουσα.

Ζήτησε επίσης από τον ισραηλινό πρόεδρο Ισαάκ Χέρτζογκ να απονείμει χάρη στον Νετανιάχου, ο οποίος δικάζεται στην χώρα του για διαφθορά.

Ο Τραμπ κάλεσε ακόμα το Ισραήλ να εκμεταλλευτεί τη νίκη του στο πεδίο των μαχών και να εργαστεί για την ειρήνη.

«Γενιές από τώρα, η σημερινή ημέρα θα μείνει στη μνήμη μας ως η στιγμή που όλα άρχισαν να αλλάζουν. Το Ισραήλ, με τη βοήθειά μας, έχει κερδίσει ό,τι μπορούσε με τη δύναμη των όπλων», τόνισε.

«Εχετε κερδίσει. Τώρα είναι η ώρα να μετατρέψουμε αυτές τις νίκες εναντίον των τρομοκρατών στο πεδίο της μάχης στο απόλυτο βραβείο της ειρήνης και της ευημερίας για ολόκληρη τη Μέση Ανατολή», πρόσθεσε.

Ο Τραμπ αναφέρθηκε επίσης στους Παλαιστινίους και τους προέτρεψε «να απομακρυνθούν για πάντα από το μονοπάτι της τρομοκρατίας και της βίας», ενώ υποσχέθηκε να βοηθήσει στην ανοικοδόμηση της Γάζας.

«Μετά από τρομερό πόνο, θάνατο και κακουχίες, τώρα είναι η ώρα να επικεντρωθούν στην αναγέννηση του λαού τους αντί να προσπαθήσουν να διαλύσουν το Ισραήλ», τόνισε.

Νωρίτερα, είχε δηλώσει ότι θα ήθελε πολύ να επισκεφθεί κάποια στιγμή τη Γάζα.

Αναφερόμενος στο Ιράν, ο Τραμπ έτεινε χείρα φιλίας και συνεργασίας στην Τεχεράνη: «Θέλουμε απλώς να ζήσουμε ειρηνικά. Δεν θέλουμε καμία απειλή να αιωρείται πάνω από τα κεφάλια μας».

Ο ίδιος μίλησε εκτενώς για τον βομβαρδισμό των ιρανικών πυρηνικών εργοστασίων από τις ΗΠΑ και το Ισραήλ, τον περασμένο Ιούνιο, αφήνοντας να εννοηθεί ότι ήταν η αρχή του τέλους του πολέμου στη Γάζα.

Πριν πάρει τον λόγο ο Νετανιάχου, μίλησε ο Αμίρ Οχάνα, πρόεδρος της Κνεσέτ, χαρακτηρίζοντας τον πρόεδρο των ΗΠΑ «κολοσσό που θα καταγραφεί στο πάνθεον της Ιστορίας. Μετά από χιλιάδες χρόνια, ο εβραϊκός λαός θα τον θυμάται».

Στη διάρκεια της ομιλίας του αμερικανού προέδρου, ο βουλευτής του κομμουνιστικού κόμματος Hadash, Οφέρ Κασίφ, απομακρύνθηκε από τους άνδρες ασφαλείας, επειδή σήκωσε πλακάτ με το σύνθημα «Αναγνωρίστε την Παλαιστίνη».

Ακολουθήστε το Protagon στο Google News