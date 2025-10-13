Τα οστά του Ελι Κόεν διαμάντι στο στέμμα του «Μπίμπι»;

Ο Ελιάχου Μπεν-Σαούλ Κόεν ή Ελι Κόεν ήταν ένας γεννημένος στην Αίγυπτο πράκτορας του Ισραήλ (Μοσάντ), ο οποίος εξετελέσθη δι’ απαγχονισμού στη Δαμασκό το 1965, λίγο μετά την αποχώρηση της Συρίας από το μεγαλεπήβολο σχέδιο παναραβισμού που εφήρμοσε ο Γκαμάλ Αμπντελ Νάσερ και ονομάστηκε Ηνωμένη Αραβική Δημοκρατία (διήρκεσε την περίοδο 1958-1961 σε Αίγυπτο-Συρία και έως το 1971 μόνο στην Αίγυπτο).

Τώρα που το Παλαιστινιακό βρίσκεται στον αφρό της επικαιρότητας, με τη Γάζα διαλυμένη ολοσχερώς και το Ισραήλ να έχει επιβληθεί κατά κράτος ακόμη και σε διπλωματικό επίπεδο όπως όλα δείχνουν, ο Γκουίντο Ολίμπιο, συντάκτης θεμάτων ασφαλείας της Corriere della Sera, θυμήθηκε τον Κόεν. Εγραψε ότι το Ισραήλ περιμένει τα οστά του εδώ και 60 χρόνια και τώρα είναι πολύ πιθανόν να τα πάρει. Ο ιταλός ρεπόρτερ βασίστηκε σε δημοσίευμα σαουδαραβικής ιστοσελίδας.

«Τα τελευταία δύο χρόνια η ιστορία του πράκτορα έχει επανεμφανιστεί. Οι ισραηλινές μυστικές υπηρεσίες έχουν επανειλημμένως προσπαθήσει να ανακτήσουν τα λείψανα, ζητώντας τη συνεργασία των σύρων ανταρτών. Μετά την ανατροπή του Ασαντ οι επαφές των δύο πλευρών έχουν πυκνώσει. Δεν μπορεί να αποκλειστεί ότι το θέμα αποτελεί μέρος των συνεχιζόμενων διαπραγματεύσεων μεταξύ της Δαμασκού και του εβραϊκού κράτους, με στόχο την ομαλοποίηση των σχέσεων, ωστόσο, εξακολουθούν να υπάρχουν πολλά εμπόδια».

Κατά τον Ολίμπιο το Ισραήλ μπορεί να καθάρισε με τον Ασαντ, όμως δεν εμπιστεύεται τους τζιχαντιστές του πρώην τρομοκράτη (με τη «βούλα» των ΗΠΑ) Τζολάνι που εξουσιάζουν τη Δαμασκό, ενώ ταυτόχρονα υποστηρίζει και την ντόπια κοινότητα των Δρούζων. Φυσικά η υπόθεση των οστών του Κόεν είναι δύσκολη και από πλευράς στοιχείων, αφού είναι αμφίβολο τι γνωρίζουν επ’ αυτού οι τζιχαντιστές.

Εξάλλου «πάντα υπήρχε μεγάλη αβεβαιότητα και πολεμική ομίχλη γύρω από τα οστά του κατασκόπου, αφού το καθεστώς Ασαντ έλεγε ότι άλλαξε τον τόπο ταφής τους αρκετές φορές, ώστε να κρατηθεί μυστικός. Η Μοσάντ δεν πίστεψε τι έλεγε η Συρία. Πιθανώς να έλεγε την αλήθεια, ίσως όμως και όχι, αποσκοπώντας σε μεγαλύτερη συσκότιση γύρω από το θέμα».

Για το Ισραήλ ο Κόεν είναι ένας είδος τοτέμ. «Παριστάνοντας τον πλούσιο επιχειρηματία είχε καταφέρει να διεισδύσει στο υψηλότερο επίπεδο της νομενκλατούρας της Συρίας και κατείχε θέση που του επέτρεπε να αποκτά και να μεταδίδει σημαντικές πληροφορίες για τη χώρα των Ασαντ. Τελικά η δράση του αποκαλύφθηκε με τη βοήθεια των Σοβιετικών».

