Οι ΗΠΑ βοηθούν τους Ουκρανούς να πλήττουν ενεργειακές εγκαταστάσεις εντός της Ρωσίας

Εδώ και μήνες, ακόμη και από πριν από την πολύκροτη –αν και μάταιη– σύνοδο κορυφής Τραμπ-Πούτιν τον περασμένο Δεκαπενταύγουστο στην Αλάσκα, οι ΗΠΑ συνδράμουν την Ουκρανία στο να πλήττει ενεργειακές υποδομές βαθιά μέσα στη Ρωσία. Αμερικανοί και ουκρανοί αξιωματούχοι που μίλησαν στους Financial Times έκαναν λόγο για μια συντονισμένη προσπάθεια αποδυνάμωσης της ρωσικής οικονομίας, ούτως ώστε να αναγκαστεί κάποια στιγμή ο Βλαντίμιρ Πούτιν να καθίσει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων.

Πληροφορίες που συλλέγουν οι αμερικανικές μυστικές υπηρεσίες και παρέχουν στο Κίεβο επιτρέπουν στους Ουκρανούς να εξαπολύουν επιθέσεις κατά κρίσιμων ενεργειακών περιουσιακών στοιχείων της Ρωσίας, περιλαμβανομένων διυλιστηρίων, πολύ πέρα από την πρώτη γραμμή.

Οπως σημειώνεται στο βρετανικό δημοσίευμα, η έως τώρα μυστική συνδρομή της Ουκρανίας άρχισε να εντείνεται από τα μέσα του καλοκαιριού, με τις ουκρανικές δυνάμεις να πραγματοποιούν έκτοτε επιθέσεις που ο Λευκός Οίκος του Τζο Μπάιντεν αποθάρρυνε. Οσο για το αποτέλεσμα, η αύξηση των τιμών ενέργειας έχει αναγκάσει τη Μόσχα να μειώσει τις εξαγωγές ντίζελ, ακόμα και να εισάγει καύσιμα. «Η ανταλλαγή πληροφοριών είναι η τελευταία ένδειξη ότι ο Ντόναλντ Τραμπ εντείνει την υποστήριξη της Ουκρανία, καθώς η απογοήτευσή του από τη Ρωσία εντείνεται», συνοψίζουν οι Financial Times.

Η αλλαγή της στάσης των ΗΠΑ επήλθε μετά από μια τηλεφωνική συνομιλία Τραμπ-Ζελένσκι τον περασμένο Ιούλιο. Σύμφωνα με τους FT, ο πρόεδρος των ΗΠΑ ρώτησε αν αν η Ουκρανία θα μπορούσε να καταφέρει ισχυρά πλήγματα κατά της Μόσχας εφόσον η Ουάσινγκτον της παρείχε όπλα μεγάλου βεληνεκούς.

Πηγές ενήμερες του περιεχομένου της συνομιλίας εξήγησαν πως ο αμερικανός πρόεδρος επιβεβαίωσε, εμμέσως, ότι υποστηρίζει μια τακτική που «θα τους κάνει [τους Ρώσους] να πονέσουν», αναγκάζοντας έτσι το Κρεμλίνο διαπραγματευτεί τον τερματισμό του πολέμου (αν και στη συνέχεια ο Λευκός Οίκος δήλωσε ότι ο Τραμπ «απλώς έκανε μια ερώτηση, δεν ενθάρρυνε περαιτέρω δολοφονίες»).

Σε κάθε περίπτωση, οι αμερικανικές πληροφορίες –όσον αφορά τη διαδρομή, το υψόμετρο και τη χρονική στιγμή– επιτρέπουν στα ουκρανικά drones να παρακάμπτουν τις όποιες ρωσικές αεράμυνες, με τρία άτομα να δηλώνουν πως οι ΗΠΑ μετέχουν ενεργά σε όλα τα στάδια σχεδιασμού των επιθέσεων.

Αμερικανός αξιωματούχος είπε πως οι Ουκρανοί επιλέγουν τους στόχους για πλήγματα μεγάλου βεληνεκούς, ενώ στη συνέχεια η Ουάσινγκτον παρέχει πληροφορίες σχετικά με τα τρωτά σημεία κάθε στόχου. Αλλοι, ωστόσο, επίσης με γνώση των επιχειρήσεων, υποστήριξαν πως οι ΗΠΑ έχουν συντάξει μια δική τους λίστα με στόχους, με έναν εξ αυτών να περιγράφει τις δυνάμεις μη επανδρωμένων αεροσκαφών των Ουκρανών ως «εργαλείο» που χρησιμοποιούν οι ΗΠΑ για να υπονομεύσουν τη ρωσική οικονομία και να αναγκάσουν το Κρεμλίνο να συρθεί σε διαπραγματεύσεις.

Οπως υπενθυμίζουν οι Financial Times, από τη σύνοδο στο Ανκορατζ της Αλάσκας (όπου ο ρώσος πρόεδρος έγινε δεκτός μετά βαΐων και κλάδων) και έπειτα, ο Τραμπ δεν κρύβει τη δυσαρέσκειά του. Εξ ου και η αλλαγή στάσης των ΗΠΑ, οι οποίες άλλωστε παρέχουν εδώ και καιρό στους Ουκρανούς πληροφορίες για ρωσικούς στρατιωτικούς στόχους εντός των κατεχόμενων εδαφών, προειδοποιώντας συγχρόνως το Κίεβο για επιθέσεις της Μόσχας με πυραύλους και drones.

Η κυβέρνηση Μπάιντεν είχε ανάψει το πράσινο φως για επιθέσεις με αμερικανικούς πυραύλους Himars και Atacms εντός μιας ρωσικής περιοχής που συνορεύει με την Ουκρανία, αφού η Βόρεια Κορέα άρχισε να συνδράμει τις ρωσικές δυνάμεις και με στρατεύματα. Ομως έως σήμερα οι Αμερικανοί δεν έχουν αναγνωρίσει επισήμως ότι συμμετέχουν ενεργά σε επιθέσεις κατά ενεργειακών εγκαταστάσεων της Ρωσίας, με την κυβέρνηση Τραμπ να κινείται επίσης όσο το δυνατόν διακριτικά, αποφεύγοντας ενέργειες που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε επικίνδυνη κλιμάκωση του πολέμου, ακόμη και σε άμεση σύγκρουση Ουάσινγκτον – Μόσχας.

Την περασμένη Τετάρτη στο Κίεβο, όταν ρωτήθηκε για τον ρόλο των ΗΠΑ στις ουκρανικές επιθέσεις κατά ενεργειακών εγκαταστάσεων βαθιά μέσα στη ρωσική επικράτεια, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι αρνήθηκε να προβεί σε κάποιο σχόλιο. Αλλά σημείωσε ότι η Ουκρανία «συνεργάζεται με τις αμερικανικές μυστικές υπηρεσίες, κυρίως για να αμύνεται», αναφερόμενος στα συστήματα αεράμυνας Patriot, Nasams και Iris-T που παρέχουν στο Κίεβο Δυτικοί εταίροι του.

Οι πρόσφατες επιτυχημένες επιθέσεις των Ουκρανών σε ενεργειακές υποδομές της Ρωσίας οφείλεται κυρίως στις τεχνολογικές αναβαθμίσεις των drones και στην αυξημένη εγχώρια παραγωγή, η οποία επιτρέπει στο Κίεβο να εκτοξεύει περισσότερους πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη ταυτόχρονα. «Τα drones, οι πύραυλοι-drones και ορισμένοι πύραυλοί μας βελτιώνονται: περισσότερες χρήσεις, μεγαλύτερη παραγωγή», είπε ο πρόεδρος της Ουκρανίας.

Αξιωματούχος του Λευκού Οίκου αρκέστηκε να δηλώσει ότι ο πόλεμος «δεν θα είχε ξεσπάσει ποτέ» υπό τον Τραμπ, καθώς και πως ο αμερικανός πρόεδρος «προσπαθεί να τον τερματίσει». Το γραφείο της επικεφαλής των υπηρεσιών πληροφοριών των ΗΠΑ και το υπουργείο Αμυνας αρνήθηκαν να σχολιάσουν.

Φυσικά, η Ρωσία γνωρίζει πως, με τον όποιο τρόπο, οι ΗΠΑ μετέχουν ενεργά στον πόλεμο, με τον εκπρόσωπο του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ να δηλώνει νωρίτερα τον Οκτώβριο ότι «προφανώς» οι ΗΠΑ και το ΝΑΤΟ παρέχουν πληροφορίες στην Ουκρανία «σε τακτική βάση», συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών για επιθέσεις σε κρίσιμες ενεργειακές εγκαταστάσεις.

Ακολουθήστε το Protagon στο Google News