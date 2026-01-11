Χάος στα νοσοκομεία του Ιράν: Εκατοντάδες νεκροί και τραυματίες

Φρικτές σκηνές περιγράφουν γιατροί σε ιρανικά νοσοκομεία, καθώς ο αριθμός των θυμάτων των αντικαθεστωτικών διαδηλώσεων είναι πολύ υψηλός, ενώ τα τραύματα που φέρουν δείχνουν τη σκληρότητα των δυνάμεων καταστολής.

Ενας γιατρός σε νοσοκομείο της Τεχεράνης είπε στο BBC ότι υπήρχαν «σφαίρες στα κεφάλια των νέων, αλλά και στις καρδιές τους», ενώ ένας άλλος γιατρός δήλωσε ότι ένα οφθαλμολογικό νοσοκομείο στην πρωτεύουσα είχε περιέλθει σε κατάσταση κρίσης.

Δύο νοσηλευτές που μίλησαν στο BBC δήλωσαν ότι περιέθαλψαν τραύματα από πυροβολισμούς τόσο από πραγματικά πυρά όσο και από σφαιρίδια.

Την Παρασκευή, οι ΗΠΑ επανέλαβαν ότι η δολοφονία διαδηλωτών θα αντιμετωπιστεί με στρατιωτική απάντηση.

Το Ιράν κατηγόρησε τις ΗΠΑ ότι μετέτρεψε τις ειρηνικές διαμαρτυρίες σε αυτό που χαρακτήρισε «βίαιες ανατρεπτικές πράξεις και εκτεταμένο βανδαλισμό».

Αντιδρώντας στις τελευταίες εξελίξεις, ο Ντόναλντ Τραμπ δημοσίευσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης: «Το Ιράν κοιτάζει την ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ, ίσως όπως ποτέ άλλοτε. Οι ΗΠΑ είναι έτοιμες να βοηθήσουν!!!»

Οι διαμαρτυρίες ξεκίνησαν στην Τεχεράνη πριν από δύο εβδομάδες λόγω οικονομικών δυσκολιών. Έκτοτε έχουν εξαπλωθεί σε περισσότερες από 100 πόλεις και κωμοπόλεις σε όλες τις επαρχίες του Ιράν.

Εκατοντάδες διαδηλωτές πιστεύεται ότι σκοτώθηκαν ή τραυματίστηκαν και πολλοί περισσότεροι συνελήφθησαν.

Οι νεκροί υπολογίζονταν στους 116, έως το βράδυ του Σαββάτου.

Το BBC Persian επιβεβαίωσε την ταυτότητα 26 ατόμων, συμπεριλαμβανομένων έξι παιδιών.

Μέλη των δυνάμεων ασφαλείας έχουν επίσης σκοτωθεί, με μια ομάδα ανθρωπίνων δικαιωμάτων να ανεβάζει τον αριθμό στους 14.

Το BBC Persian έχει επιβεβαιώσει ότι 70 σοροί μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Poursina στην πόλη Ραστ την Παρασκευή το βράδυ.

Το νεκροτομείο εκεί ήταν γεμάτο, και οι σοροί απομακρύνθηκαν.

Οι αρχές ζήτησαν από τους συγγενείς των νεκρών επτά δισεκατομμύρια ριάλ (7.000 δολάρια) για να τους παραδώσουν για ταφή, δήλωσε μια πηγή του νοσοκομείου.

Το BBC και οι περισσότεροι άλλοι διεθνείς ειδησεογραφικοί οργανισμοί δεν μπορούν να μεταδώσουν ρεπορτάζ από το εσωτερικό του Ιράν, και η χώρα βρίσκεται υπό σχεδόν πλήρη διακοπή του Διαδικτύου από το βράδυ της Πέμπτης, γεγονός που δυσχεραίνει τη λήψη και την επαλήθευση πληροφοριών.

Ενας εργαζόμενος σε νοσοκομείο στην Τεχεράνη περιέγραψε «πολύ φρικτές σκηνές», λέγοντας ότι υπήρχαν τόσοι πολλοί τραυματίες που το προσωπικό δεν είχε χρόνο να κάνει ΚΑΡΠΑ.

«Περίπου 38 άνθρωποι πέθαναν. Πολλοί μόλις έφτασαν στη μονάδα εκτάκτου ανάγκης… σφαίρες στα κεφάλια των νέων, αλλά και στην καρδιά τους. Πολλοί από αυτούς δεν έφτασαν καν στο νοσοκομείο. Ο αριθμός ήταν τόσο μεγάλος που δεν υπήρχε αρκετός χώρος στο νεκροτομείο. Τα σώματα τοποθετήθηκαν το ένα πάνω στο άλλο. Αφού γέμισε το νεκροτομείο, τα στοίβαξαν το ένα πάνω στο άλλο στην αίθουσα προσευχής», είπε.

Η εργαζόμενη στο νοσοκομείο είπε ότι οι νεκροί ή οι τραυματίες ήταν νέοι. «Δεν μπορούσα να κοιτάξω πολλούς από αυτούς, ήταν 20-25 ετών».

Ένας γιατρός που επικοινώνησε με το BBC μέσω δορυφορικής σύνδεσης Starlink την Παρασκευή το βράδυ, δήλωσε ότι το κύριο οφθαλμιατρικό κέντρο της Τεχεράνης, το Νοσοκομείο Farabi, είχε περιέλθει σε κατάσταση κρίσης με τις υπηρεσίες εκτάκτου ανάγκης να είναι υπερφορτωμένες.

Οι μη επείγουσες εισαγωγές και χειρουργικές επεμβάσεις ανεστάλησαν και το προσωπικό κλήθηκε να αντιμετωπίσει επείγοντα περιστατικά, είπε.

Οι δυνάμεις ασφαλείας του Ιράν χρησιμοποιούν συχνά κυνηγετικά όπλα που πυροβολούν φυσίγγια γεμάτα με σφαιρίδια κατά τη διάρκεια συγκρούσεων με διαδηλωτές. «Είδα ένα άτομο που είχε πυροβοληθεί στο μάτι».

Ενας άλλος γιατρός από την πόλη Κασάν στο κεντρικό Ιράν, δήλωσε στο BBC ότι πολλοί τραυματισμένοι διαδηλωτές είχαν χτυπηθεί στα μάτια και ότι οι συνάδελφοί του σε νοσοκομεία σε όλη την πόλη ανέφεραν ότι έλαβαν πολλούς τραυματίες κατά τη διάρκεια των ταραχών της Παρασκευής.

Γιατρός σε ιατρικό κέντρο στην Τεχεράνη δήλωσε στο BBC: «Ο αριθμός των τραυματιών και των θανάτων ήταν πολύ υψηλός. Είδα ένα άτομο που είχε πυροβοληθεί στο μάτι, με τη σφαίρα να βγαίνει από το πίσω μέρος του κεφαλιού του. «Γύρω στα μεσάνυχτα, οι πόρτες του κέντρου έκλεισαν. Μια ομάδα ανθρώπων έσπασε την πόρτα και πέταξε μέσα έναν άνδρα που είχε πυροβοληθεί και μετά έφυγε. Αλλά ήταν πολύ αργά -είχε πεθάνει πριν φτάσει στο νοσοκομείο και δεν μπορούσε να σωθεί».

Το BBC έλαβε επίσης ένα βίντεο και ένα ηχητικό μήνυμα από γιατρό σε νοσοκομείο στη νοτιοδυτική πόλη Σιράζ την Πέμπτη, ο οποίος είπε ότι εισήχθη μεγάλος αριθμός τραυματιών και ότι το νοσοκομείο δεν είχε αρκετούς χειρουργούς για να αντιμετωπίσει την εισροή.

Το υλικό που έρχεται από το Ιράν δείχνει διαδηλωτές στην Τεχεράνη να βγαίνουν μαζικά στους δρόμους την Παρασκευή το βράδυ, να καίνε οχήματα και ένα κυβερνητικό κτίριο να πυρπολείται στο Καράτζ, κοντά στην πρωτεύουσα.

Ο ιρανικός στρατός έχει δηλώσει έκτοτε ότι θα ενώσει τις δυνάμεις ασφαλείας για την υπεράσπιση της δημόσιας περιουσίας. Αυτό έρχεται μετά από αναφορές ότι οι ιρανικές δυνάμεις ασφαλείας δεν μπορούσαν να αντιμετωπίσουν τον μεγάλο αριθμό διαδηλωτών, καθώς οι ταραχές επεκτάθηκαν σε όλη τη χώρα.

Οι ιρανικές αρχές εξέδωσαν μια σειρά από συντονισμένες προειδοποιήσεις προς τους διαδηλωτές την Παρασκευή, με το Εθνικό Συμβούλιο Ασφαλείας να λέει ότι θα ληφθούν «αποφασιστικά» νομικά μέτρα κατά των «ενόπλων βανδάλων».

Η ιρανική αστυνομία υποστήριξε ότι κανείς δεν σκοτώθηκε στην Τεχεράνη την Παρασκευή το βράδυ, αν και είπε ότι 26 κτίρια πυρπολήθηκαν, προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές.

Ένας αυτόπτης μάρτυρας που συμμετείχε στις διαμαρτυρίες την Πέμπτη και την Παρασκευή το βράδυ στην Τεχεράνη δήλωσε στην περσική τηλεόραση του BBC ότι οι Ιρανοί της Γενιάς Ζ έχουν συμβάλει καθοριστικά στην ενθάρρυνση των γονέων και των ηλικιωμένων να βγουν έξω και να συμμετάσχουν στις πορείες διαμαρτυρίας, παροτρύνοντάς τους να μην φοβούνται.

