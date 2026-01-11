Στέιτ Ντιπάρτμεντ σε Αμερικανούς: «Φύγετε από τη Βενεζουέλα»

Η κυβέρνηση των ΗΠΑ ζήτησε το Σάββατο από τους πολίτες της να εγκαταλείψουν «αμέσως» τη Βενεζουέλα λόγω της ασταθούς κατάστασης ασφαλείας που επικρατεί εκεί, μία εβδομάδα μετά την σύλληψη του προέδρου Νικολάς Μαδούρο από τους Αμερικανούς.

Σε μήνυμά του το Σάββατο, το Στέιτ Ντιπάρτμεντ προειδοποίησε ότι υπάρχουν πληροφορίες για περιπολίες ενόπλων παρακρατικών ομάδων –γνωστών ως «colectivos»–, οι οποίες στήνουν μπλόκα στους δρόμους αναζητώντας οχήματα στα οποία επιβαίνουν αμερικανοί πολίτες ή φιλοαμερικανοί Βενεζουελάνοι.

«Οι πολίτες των ΗΠΑ θα πρέπει να είναι σε εγρήγορση όταν οδηγούν στους δρόμους [της Βενεζουέλας]» ανέφερε το προειδοποιητικό μήνυμα της Ουάσινγκτον, με την πρόσθετη σύσταση «να αποχωρήσουν το συντομότερο δυνατό», καθώς τέθηκαν ξανά σε ισχύ κάποιες διεθνείς πτήσεις από τη Βενεζουέλα.

Απαντώντας στο αμερικανικό «σήμα κινδύνου», το υπουργείο εξωτερικών της Βενεζουέλας ανακοίνωσε, από την πλευρά του, ότι οι ανησυχίες του Στέιτ Ντιπάρτμεντ βασίζονται σε ψευδείς αναφορές, οι οποίες αποσκοπούν στην παγίωση μιας αντίληψης που δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα.

«Το κλίμα στη Βενεζουέλα είναι απολύτως ήρεμο, φιλικό και σταθερό» δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών.

«Ολες οι κατοικημένες περιοχές, οι κεντρικές αρτηρίες, τα σημεία ελέγχου και οι υπηρεσίες ασφαλείας λειτουργούν όπως πρέπει και όλος ο οπλισμός της Δημοκρατίας βρίσκεται υπό τον πλήρη έλεγχο της κυβέρνησης, τον μοναδικό εγγυητή της νομιμότητας και της ηρεμίας στη χώρα», πρόσθεσε.

Ωστόσο, σύμφωνα με μαρτυρίες ρεπόρτερ και ακτιβιστών, ένοπλοι colectivos κάνουν έντονη την παρουσία τους στο Καράκας, περιπολώντας με μοτοσικλέτες και πραγματοποιώντας ελέγχους σε πολλά σημεία της πρωτεύουσας, ενώ οι δρόμοι που συνδέουν την πόλη με τα δυτικά της σύνορα αστυνομεύονται αυστηρά.

Αμερικανοί αξιωματούχοι επισκέφθηκαν το Καράκας την Παρασκευή, στο πλαίσιο, πιθανώς, των προετοιμασιών για την επαναλειτουργία της εκεί αμερικανικής πρεσβείας.

«Η κυβέρνηση Τραμπ παραμένει σε στενή επαφή με τις μεταβατικές αρχές», ανακοίνωσε το Σάββατο αξιωματούχος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

Η αντιπρόεδρος του Μαδούρο και προσωρινή πρόεδρος της χώρας, Ντέλσι Ροντρίγκες, έχει δηλώσει ότι επιζητεί αποκατάσταση των διπλωματικών σχέσεων με τις ΗΠΑ, που έχουν διακοπεί από το 2019.

Το μήνυμα Μαδούρο από τη φυλακή

«Είμαστε καλά. Είμαστε μαχητές», ήταν το μήνυμα του Νικολάς Μαδούρο από τη Νέα Υόρκη, το οποίο μετέφερε ο γιος του Νικολάς Μαδούρο Γκέρα –ευρέως γνωστός ως «Νικολασίτο (δηλ. μικρός Νικολάς)– σε στελέχη του κυβερνώντος κόμματος PSUV στο Καράκας.

«Μην λυπάστε», είπε στους δικηγόρους του ο 63χρονος Μαδούρο, σύμφωνα με τον γιο του.

Ο Μαδούρο και η σύζυγός του, Σίλια Φλόρες, βρίσκονται πλέον σε ομοσπονδιακό κέντρο κράτησης στο Μπρούκλιν, έως την επόμενη ακροαματική διαδικασία, στις 17 Μαρτίου.

Με πανό που έγραφαν «Θέλουμε την επιστροφή τους», περίπου 1.000 διαδηλωτές βγήκαν το Σάββατο στους δρόμους του Καράκας, φωνάζοντας, «ο Μαδούρο και η Σίλια είναι η οικογένειά μας!».

«Εδώ υπάρχει κόσμος που μάχεται», δήλωσε ο 36χρονος Γιουσλεϊντίς Αρόγιο.

Οι εκκλήσεις για διαδηλώσεις υπέρ του έκπτωτου προέδρου είναι καθημερινές στη Βενεζουέλα μετά την αμερικανική στρατιωτική επιχείρηση στη χώρα στις 3 Ιανουαρίου.

Εξάλλου, η κρατική τηλεόραση μετέδωσε πλάνα από την επίσκεψη που πραγματοποίησε η Ροντρίγκες, σε εκδήλωση στην Πετάρε, εμβληματική συνοικία του Καράκας, όπου πραγματοποιήθηκε μικρή διαδήλωση υπέρ του Μαδούρο.

«Δεν θα αναπαυθούμε ούτε ένα λεπτό μέχρι να πάρουμε πίσω τον πρόεδρο», τόνισε. «Θα τον σώσουμε, σίγουρα ναι».

