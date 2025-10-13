Ο Τραμπ «στοχεύει» τον Πούτιν με Τόμαχοκ – Νέα συνάντηση με Ζελένσκι την Παρασκευή

Μια νέα εστία έντασης στις ήδη τεταμένες σχέσεις Ουάσιγκτον–Μόσχας προκαλεί η δήλωση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ ότι σκοπεύει να απειλήσει τον Βλαντιμίρ Πούτιν με την αποστολή πυραύλων Τόμαχοκ στην Ουκρανία, αν ο Ρώσος ηγέτης δεν σταματήσει τον πόλεμο.

Η τοποθέτηση του Τραμπ προκάλεσε άμεση και οργισμένη αντίδραση από τη Μόσχα, με τον πρώην πρόεδρο της Ρωσίας Ντμίτρι Μεντβέντεφ να προειδοποιεί ότι μια τέτοια κίνηση θα μπορούσε να έχει «καταστροφικές συνέπειες για όλους».

Μιλώντας σε δημοσιογράφους μέσα στο προεδρικό αεροσκάφος Air Force One, ο Τραμπ αποκάλυψε ότι ο ουκρανός πρόεδρος Ζελένσκι τού ζήτησε σε πρόσφατη τηλεφωνική συνομιλία την προμήθεια πυραύλων Τόμαχοκ, που διαθέτουν βεληνεκές έως και 2.500 χιλιομέτρων.

«Μπορεί να του μιλήσω. Να του πω: “Ακου, αν αυτός ο πόλεμος δεν τελειώσει, θα τους στείλω Tόμαχοκ”», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας: «Οι Τόμαχοκ αποτελούν νέο βήμα επίθεσης. Θέλουν οι Ρώσοι να βλέπουν πυραύλους να κατευθύνονται προς την πλευρά τους; Δεν νομίζω».

Ο αμερικανός πρόεδρος επανέλαβε ότι η σύγκρουση στην Ουκρανία είναι «η πιο δύσκολη πολεμική κρίση» που επιχειρεί να επιλύσει και τόνισε πως επιμένει στην υπόσχεσή του να τη σταματήσει «μέσα σε 24 ώρες» μετά την επιστροφή του στον Λευκό Οίκο.

Η απάντηση από τη Μόσχα δεν άργησε να έρθει. Ο πρώην πρόεδρος της Ρωσίας, Ντμίτρι Μεντβέντεφ, προειδοποίησε ότι η προμήθεια των «θα μπορούσε να καταλήξει άσχημα για όλους» — και ιδιαίτερα για τον αμερικανό πρόεδρο, Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Μεντβέντεφ, γνωστός για τη σκληρή ρητορική του, σχολίασε στο Telegram ότι είναι αδύνατο να διακρίνει κανείς, μετά την εκτόξευση, αν ένας πύραυλος Τόμαχοκ φέρει πυρηνική ή συμβατική κεφαλή, έγραψε η Independent.

«Πώς πρέπει να απαντήσει η Ρωσία; Ακριβώς!», έγραψε με νόημα, αφήνοντας να εννοηθεί πως η απάντηση θα μπορούσε να περιλαμβάνει ακόμη και πυρηνική αντίδραση.

«Το μόνο που μπορούμε να ελπίζουμε είναι πως πρόκειται για άλλη μια κενή απειλή… όπως όταν έστειλε πυρηνικά υποβρύχια πιο κοντά στη Ρωσία», πρόσθεσε, αναφερόμενος σε προηγούμενη δήλωση του Τραμπ τον περασμένο Αύγουστο.

Ο ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν έχει ήδη προειδοποιήσει ότι η προμήθεια Τόμαχοκ στην Ουκρανία θα κατέστρεφε τις διπλωματικές σχέσεις Ηνωμένων Πολιτειών και Ρωσίας, καθώς οι συγκεκριμένοι πύραυλοι μπορούν να πλήξουν οποιοδήποτε σημείο της ευρωπαϊκής Ρωσίας, συμπεριλαμβανομένης της Μόσχας.

Από την πλευρά του, ο ουκρανός πρόεδρος Ζελένσκι υπογράμμισε ότι το Κίεβο θα χρησιμοποιούσε τα όπλα αποκλειστικά για στρατιωτικούς σκοπούς και όχι για επιθέσεις εναντίον αμάχων.

Συνάντηση Τραμπ-Ζελένσκι

Σύμφωνα με τους Financial Times, ο Ντόναλντ Τραμπ θα υποδεχθεί τον ουκρανό ομόλογό του στην Ουάσινγκτον την Παρασκευή για συνομιλίες σχετικά με το πώς μπορούν να αναγκάσουν τον Βλαντιμίρ Πούτιν να καθίσει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων.

Η συνάντηση, την οποία επιβεβαίωσε ανώτατος αξιωματούχος του Λευκού Οίκου, θα είναι η τρίτη του Ζελένσκι με τον πρόεδρο των ΗΠΑ στον Λευκό Οίκο από τότε που ανέλαβε τα καθήκοντά του τον Ιανουάριο, και η δεύτερη μετά από την καταστροφική αντιπαράθεση στο Οβάλ Γραφείο που διέκοψε πρόωρα την επίσκεψη του Ουκρανού ηγέτη.

Ωστόσο, οι σχέσεις μεταξύ των δύο ηγετών έχουν βελτιωθεί σημαντικά κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, καθώς ο Τραμπ έχει απογοητευτεί από την άρνηση του Πούτιν να τερματίσει τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Ουκρανική αντιπροσωπεία, υπό την ηγεσία του αρχηγού προσωπικού του Ζελένσκι, Αντρέι Γέρμακ, και της πρωθυπουργού Γιούλια Σβιρίδενκο, ήταν καθ’ οδόν προς την Ουάσινγκτον τη Δευτέρα για μια εβδομάδα συζητήσεων με αμερικανούς ομολόγους, που ξεκινούν την Τρίτη.

