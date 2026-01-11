«Καμπανάκι» για την εθνική αγροτική πολιτική

Στην Κοινή Αγροτική Πολιτική της Ευρωπαϊκής Ενωσης, τον «μηχανισμό μέσω του οποίου η Ευρώπη καθορίζει τι θεωρεί στρατηγική παραγωγή, ποια γεωργία προστατεύει και ποια αφήνει να συρρικνωθεί», αναφέρεται σε άρθρο του στο «Βήμα της Κυριακής» ο πρόεδρος του Lyktos Group και επίτιμος πρόεδρος της Τράπεζας Πειραιώς, Μιχάλης Σάλλας.

Η μεταρρύθμιση της ΚΑΠ που εφαρμόζεται από το 2023 παρουσιάστηκε ως πιο «ευέλικτη», καθώς μεταφέρει σημαντικό μέρος της ευθύνης στα εθνικά στρατηγικά σχέδια, σημειώνει, «στην πράξη όμως ευνοεί εκείνες τις χώρες και εκείνες τις εκμεταλλεύσεις που διαθέτουν ήδη μέγεθος, κεφάλαιο, τεχνογνωσία και διοικητική επάρκεια».

Η Ελλάδα εισέρχεται σε αυτή τη φάση με δομικές αδυναμίες που παραμένουν πολιτικά υποτιμημένες, συνεχίζει ο κ. Σάλλας, και το αποτέλεσμα αποτυπώνεται καθαρά στους αριθμούς: Το 2024 «οι εισαγωγές στην κατηγορία τρόφιμα και ζώντα ζώα υπερέβησαν τα 6 δισ. ευρώ σε ετήσια βάση, ενώ οι εξαγωγές κινήθηκαν γύρω στα 2,5 δισ. ευρώ, παγιώνοντας εμπορικό έλλειμμα άνω των 3,5 δισ. ευρώ […]. Δεν πρόκειται για συγκυριακή απόκλιση αλλά για διαρθρωτικό χαρακτηριστικό της ελληνικής οικονομίας».

Η νέα ΚΑΠ, τονίζει, στοχεύει στη συνολική ισορροπία της ευρωπαϊκής αγοράς. Αυτό σημαίνει ότι η απώλεια παραγωγής σε μία χώρα μπορεί να αντισταθμιστεί από πλεονάσματα σε άλλη. Και «για χώρες με χρόνια ελλείμματα τροφίμων, όπως η Ελλάδα, μεταφράζεται σε παγίωση εξάρτησης».

Πίσω από αυτό το έλλειμμα βρίσκεται η απουσία διατροφικής επάρκειας σε βασικά αγαθά, όμως ακόμη πιο ανησυχητικό είναι ότι η εξάρτηση δεν περιορίζεται στα τελικά προϊόντα. Η ίδια η παραγωγή βασίζεται σε εισαγόμενες εισροές. «Πάνω από το 80% των λιπασμάτων που χρησιμοποιούνται στη χώρα προέρχεται από το εξωτερικό, γεγονός που συνδέει άμεσα το κόστος παραγωγής με τις διεθνείς τιμές ενέργειας και φυσικού αερίου» .

Στην κτηνοτροφία, γράφει ο Μιχάλης Σάλλας, η εικόνα είναι ακόμη πιο εύθραυστη, καθώς «η ελληνική κτηνοτροφία δεν είναι απλώς εκτεθειμένη στις τιμές, αλλά και στη διαθεσιμότητα».

Την ίδια στιγμή, γράφει, η νέα ΚΑΠ αυξάνει τις απαιτήσεις χωρίς να εγγυάται από μόνη της τα μέσα προσαρμογής. «Το μήνυμα είναι σαφές. Η Ευρώπη θα βοηθήσει στην επάρκεια, αλλά θα απαιτηθεί και πρόγραμμα από κάθε χώρα μέλος». Ωστόσο η Ελλάδα δεν έχει σαφή εθνική στρατηγική διατροφικής επάρκειας, οπότε αν η χώρα συνεχίσει χωρίς εθνικό πρόγραμμα παραγωγικής ανασυγκρότησης, «το αγροτικό τοπίο σε δέκα χρόνια, το πολύ, θα είναι αρκετά χειρότερο»

Μια στοιχειώδης εθνική πολιτική θα όφειλε να ξεκινά από λίγους, καθαρούς στόχους, όπως επάρκεια σε βασικά τρόφιμα, ενίσχυση της ζωικής παραγωγής, μείωση εξάρτησης από εισαγόμενες εισροές, συλλογική οργάνωση της παραγωγής. Αυτά δεν απαιτούν ρήξη με την ΚΑΠ, αλλά πολιτική βούληση και στοχευμένη χρήση των εργαλείων της, συνεχίζει ο κ. Σάλλας, επισημαίνοντας ότι το πρόβλημα δεν είναι ευρωπαϊκό, αλλά βαθιά εθνικό.

«Η πολιτική ευθύνη είναι συγκεκριμένη […] Η Ελλάδα πρέπει να κάνει την επιλογή της. Ή θα σχεδιάσει στοιχειώδη διατροφική επάρκεια και παραγωγική ανθεκτικότητα ή θα συνεχίσει να εισάγει μαλακό σιτάρι για το ψωμί της και να πληρώνει το κόστος της εξάρτησης», καταλήγει.

Ακολουθήστε το Protagon στο Google News