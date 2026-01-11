119
«Ελ. Βενιζέλος»: Τρεις γυναίκες προσπάθησαν να μεταφέρουν 72 κιλά κάνναβης στην Ιταλία

Οι συλληφθείσες είχαν κρύψει το φορτίο στις βαλίτσες τους και εντοπίστηκαν από τους αστυνομικούς στη διάρκεια του ελέγχου

Protagon Team Protagon Team 11 Ιανουαρίου 2026, 14:48
Protagon Team 11 Ιανουαρίου 2026, 14:48

Αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος συνέλαβαν το μεσημέρι του Σαββάτου, στο «Ελ. Βενιζέλος», τρεις αλλοδαπές γυναίκες, 29, 33 και 37 ετών, ως φερόμενα μέλη διεθνικής εγκληματικής ομάδας, που δραστηριοποιούνταν στην εξαγωγή κάνναβης στην Ιταλία.

Οπως ανακοινώθηκε από την ΕΛ.ΑΣ, στο πλαίσιο στοχευμένων ελέγχων για την αποτροπή εξαγωγής ναρκωτικών ουσιών, έπειτα από κατάλληλη αξιοποίηση πληροφοριών και κατόπιν εξακριβώσεων, διασταυρώσεων, ανάλυσης στοιχείων και δημιουργίας προφίλ (profiling), εντοπίσθηκαν οι κατηγορούμενες, οι οποίες θα αναχωρούσαν αεροπορικώς από τη χώρα μας με προορισμό περιοχή της Ιταλίας.

Από τον έλεγχο που πραγματοποιήθηκε στις αποσκευές τους, βρέθηκε να έχουν αποκρύψει σε νάιλον συσκευασίες εντός των αποσκευών τους, 72 κιλά και 700 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης υδροπονικής καλλιέργειας (skunk).

Οι συλληφθείσες οδηγούνται στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

