Συρία: Μαζικά πλήγματα των ΗΠΑ εναντίον του ISIS – συμμετείχε η Ιορδανία

To Σάββατο, οι ΗΠΑ διεξήγαγαν πλήγματα «μεγάλης κλίμακας» εναντίον του Ισλαμικού Κράτους στη Συρία, στο πλαίσιο της απάντησής τους στην επίθεση που προκάλεσε τον θάνατο δύο αμερικανών στρατιωτικών και ενός διερμηνέα τον Δεκέμβριο.

Σε ανακοίνωσή της στο Χ, η αμερικανική διοίκηση για τη Μέση Ανατολή (CENTCOM) ανέφερε ότι διεξήγαγε «σε συνεργασία με δυνάμεις εταίρων, πλήγματα μεγάλη κλίμακας εναντίον πολλών στόχων του ISIS σε όλη τη Συρία».

Οι ΗΠΑ έχουν ήδη στοχοποιήσει την τζιχαντιστική οργάνωση μετά τη φονική επίθεση της 13ης Δεκεμβρίου στην περιοχή της Παλμύρας. Στα τέλη Δεκεμβρίου είχαν ανακοινώσει ότι έπληξαν «προπύργια» του ISIS και πάλι με τη στήριξη της Ιορδανίας.

Σύμφωνα με τον αμερικανικό στρατό, η επίθεση κατά των Αμερικανών πραγματοποιήθηκε από μέλος της τζιχαντιστικής οργάνωσης. Αυτή ήταν η πρώτη αυτού του είδους επίθεση που έχει αναφερθεί στη Συρία μετά την ανατροπή του προέδρου Μπασάρ αλ Ασαντ τον Δεκέμβριο του 2024.

Η Ιορδανία ανακοίνωσε την Κυριακή, ότι συμμετείχε στα πλήγματα.

Οι ένοπλες δυνάμεις της Ιορδανίας διεξήγαγαν, στο πλαίσιο του διεθνούς συνασπισμού, «αεροπορικά πλήγματα εναντίον πολλών στόχων της τρομοκρατικής οργάνωσης Νταές σε πολλές περιοχές του συριακού εδάφους», ανέφερε η ανακοίνωση του ιορδανικού στρατού, η οποία χρησιμοποίησε το αραβικό ακρωνύμιο του ISIS.

