223
Αμερικανός φορτώνει οπλικό σύστημα σε πολεμικό αεροσκάφος, που ετοιμάζεται να βομβαρδίσει στόχους του ISIS στη Συρία | Air Force Photo/Handout via REUTERS
Κόσμος

Συρία: Μαζικά πλήγματα των ΗΠΑ εναντίον του ISIS – συμμετείχε η Ιορδανία

Οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις συνέχισαν τα αντίποινά τους κατά στόχων του Ισλαμικού Κράτους, για τον θάνατο τριών Αμερικανών σε στρατιωτική βάση των ΗΠΑ, τον Δεκέμβριο

Protagon Team Protagon Team 11 Ιανουαρίου 2026, 10:20
Αμερικανός φορτώνει οπλικό σύστημα σε πολεμικό αεροσκάφος, που ετοιμάζεται να βομβαρδίσει στόχους του ISIS στη Συρία
| Air Force Photo/Handout via REUTERS
Κόσμος

Συρία: Μαζικά πλήγματα των ΗΠΑ εναντίον του ISIS – συμμετείχε η Ιορδανία

Οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις συνέχισαν τα αντίποινά τους κατά στόχων του Ισλαμικού Κράτους, για τον θάνατο τριών Αμερικανών σε στρατιωτική βάση των ΗΠΑ, τον Δεκέμβριο

Protagon Team Protagon Team 11 Ιανουαρίου 2026, 10:20

To Σάββατο, οι ΗΠΑ διεξήγαγαν πλήγματα «μεγάλης κλίμακας» εναντίον του Ισλαμικού Κράτους στη Συρία, στο πλαίσιο της απάντησής τους στην επίθεση που προκάλεσε τον θάνατο δύο αμερικανών στρατιωτικών και ενός διερμηνέα τον Δεκέμβριο.

Σε ανακοίνωσή της στο Χ, η αμερικανική διοίκηση για τη Μέση Ανατολή (CENTCOM) ανέφερε ότι διεξήγαγε «σε συνεργασία με δυνάμεις εταίρων, πλήγματα μεγάλη κλίμακας εναντίον πολλών στόχων του ISIS σε όλη τη Συρία».

Οι ΗΠΑ έχουν ήδη στοχοποιήσει την τζιχαντιστική οργάνωση μετά τη φονική επίθεση της 13ης Δεκεμβρίου στην περιοχή της Παλμύρας. Στα τέλη Δεκεμβρίου είχαν ανακοινώσει ότι έπληξαν «προπύργια» του ISIS και πάλι με τη στήριξη της Ιορδανίας.

Μέλος των ενόπλων δυνάμεων των ΗΠΑ στέλνει μήνυμα στον ISIS, πάνω σε βόμβα, πριν την προηγούμενη επίθεση σε στόχους της τζιχαντιστικής οργάνωσης, στις 19 Δεκεμβρίου

Σύμφωνα με τον αμερικανικό στρατό, η επίθεση κατά των Αμερικανών πραγματοποιήθηκε από μέλος της τζιχαντιστικής οργάνωσης. Αυτή ήταν η πρώτη αυτού του είδους επίθεση που έχει αναφερθεί στη Συρία μετά την ανατροπή του προέδρου Μπασάρ αλ Ασαντ τον Δεκέμβριο του 2024.

Η Ιορδανία ανακοίνωσε την Κυριακή, ότι συμμετείχε στα πλήγματα.

Οι ένοπλες δυνάμεις της Ιορδανίας διεξήγαγαν, στο πλαίσιο του διεθνούς συνασπισμού, «αεροπορικά πλήγματα εναντίον πολλών στόχων της τρομοκρατικής οργάνωσης Νταές σε πολλές περιοχές του συριακού εδάφους», ανέφερε η ανακοίνωση του ιορδανικού στρατού, η οποία χρησιμοποίησε το αραβικό ακρωνύμιο του ISIS.

Ακολουθήστε το Protagon στο Google News

Διαβάστε ακόμη...

Διαβάστε ακόμη...