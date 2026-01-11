Στην Ισπανία ο Μητσοτάκης τη Δευτέρα – Συνάντηση με Σάντσεθ και Φελίπε

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης μεταβαίνει τη Δευτέρα στη Μαδρίτη, όπου θα έχει συνάντηση με τον Πέδρο Σάντσεθ, ενώ θα γίνει δεκτός από τον βασιλιά της Ισπανίας Φελίπε.

Η επίσκεψη του κ. Μητσοτάκη είναι η πρώτη έλληνα πρωθυπουργού στην Ισπανία εδώ και 13 χρόνια και σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, σηματοδοτεί τη βούληση ενίσχυσης των διμερών σχέσεων με έμφαση στον τομέα της οικονομίας και του εμπορίου.

Η επίσκεψη πραγματοποιείται σε μια διεθνή συγκυρία πολλαπλών προκλήσεων. Στην ατζέντα των συζητήσεων αναμένεται να κυριαρχήσουν ζητήματα διεθνούς, περιφερειακής και ευρωπαϊκής ατζέντας, με έμφαση τις τελευταίες εξελίξεις στην Ουκρανία και στη Μέση Ανατολή.

Ελλάδα και Ισπανία, χώρες του ευρωπαϊκού Νότου και της Μεσογείου, αντιμετωπίζουν κοινές προκλήσεις, όπως το μεταναστευτικό και η κλιματική κρίση, ενώ έχουν συγκλίσεις απόψεων σε ζητήματα που αφορούν τον προϋπολογισμό της ΕΕ και την ανάγκη στήριξης της πολιτικής συνοχής και της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής, καθώς και την ανάγκη κοινών ευρωπαϊκών επενδύσεων σε τομείς κοινού ενδιαφέροντος με κοινή ευρωπαϊκή χρηματοδότηση στη βάση των εκθέσεων Ντράγκι και Λέτα.

Ακολουθήστε το Protagon στο Google News