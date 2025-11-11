Ο (πρώην τζιχαντιστής) Αλ Σάρα στον Λευκό Οίκο: Στη συμμαχία κατά του ISIS η Συρία

Ο Ντόναλντ Τραμπ υποδέχθηκε τη Δευτέρα τον πρώην τζιχαντιστή και καταζητούμενο του FBI, Αχμεντ αλ Σάρα (άλλοτε γνωστό με το nom de guerre Αμπού Μοχάμεντ αλ Τζολάνι), ανακοινώνοντας πως η Συρία εντάσσεται στον διεθνή συνασπισμό εναντίον της οργάνωσης Ισλαμικό Κράτος (ISIS).

«Μου αρέσει», είπε ο αμερικανός πρόεδρος μετά τη συνάντησή τους, που διεξήχθη μακριά από τις κάμερες, προσθέτοντας «θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να επιτύχει η Συρία».

«Είχε σκληρό παρελθόν, και νομίζω, ειλικρινά, ότι αν δεν έχεις σκληρό παρελθόν, δεν έχεις καμιά πιθανότητα» επιτυχίας, πρόσθεσε ο Τραμπ, προσπερνώντας έτσι το γεγονός ότι ο Αλ Σάρα ήταν, όχι πολύ παλιά, ένας αιμοδιψής πολέμαρχος που αποκεφάλιζε τους αντιπάλους του.

Η Συρία θα γίνει έτσι «το 90ό μέλος του συνασπισμού εναντίον του Ντάες (ISIS), συνεργαζόμενη με τις ΗΠΑ για να εξαλειφθούν οι τελευταίοι πυρήνες του Ντάες και να τερματιστούν οι ροές ξένων μαχητών», ανέφερε αξιωματούχος της κυβέρνησης Τραμπ στον Τύπο, υπό τον όρο να μην κατονομαστεί.

Κατά τη διάρκεια συνέντευξης στο Fox News, ο προσωρινός πρόεδρος της Συρίας ανέφερε πως το ζήτημα έμενε να συζητηθεί.

Η επίσκεψη ήταν διακριτική. Ο Αλ Σάρα εισήλθε στον Λευκό Οίκο από πλαϊνή είσοδο, χωρίς το πρωτόκολλο που συνήθως εφαρμόζεται σε επισκέψεις αρχηγών κρατών, τους οποίους ο αμερικανός πρόεδρος υποδέχεται στη σκάλα της κεντρικής εισόδου.

Δεν επιτράπηκε να είναι παρόντες δημοσιογράφοι στο Οβάλ Γραφείο για τη συνάντηση.

Eπειτα από περίπου δυο ώρες στην αμερικανική προεδρία, ο Αλ Σάρα χαιρέτισε από μακριά κάποιους ανθρώπους με τη σημαία της Συρίας, που τον περίμεναν απέναντι από τον Λευκό Οίκο.

Οπως ανέφερε ο Guardian, μετά τη συνάντηση, ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, ανακοίνωσε νέα παύση των κυρώσεων στη Συρία, αυτές που εφαρμόστηκαν βάσει του νόμου Caesar, εν αναμονή της οριστικής άρσης τους από το Κογκρέσο.

Πρόκειται για παύση διάρκειας 180 ημερών της εφαρμογής νόμου του 2019, που επέβαλε δραστικές κυρώσεις στην κυβέρνηση του Μπασάρ αλ Ασαντ, αποκλείοντας τη χώρα από το διεθνές τραπεζικό σύστημα και απαγορεύοντας οποιαδήποτε συναλλαγή μαζί της σε δολάρια. Είχε ήδη γίνει αναστολή τους τον Μάιο.

Οι ΗΠΑ «επιτρέπουν στη Συρία να ξαναρχίσει τις δραστηριότητες της πρεσβείας της στην Ουάσινγκτον προκειμένου να ενισχυθεί ο συντονισμός ως προς τον αγώνα εναντίον της τρομοκρατίας, την ασφάλεια και την οικονομία», δήλωσε ο αξιωματούχος της κυβέρνησης Τραμπ.

Οι ΗΠΑ σκοπεύουν από την πλευρά τους να εγκαταστήσουν στρατιωτική βάση κοντά στη Δαμασκό για να «συντονίζουν την ανθρωπιστική βοήθεια και να παρακολουθούν τις εξελίξεις ανάμεσα στη Συρία και στο Ισραήλ», σύμφωνα με διπλωματική πηγή στη Συρία.

Την Παρασκευή, η Ουάσινγκτον είχε ήδη αποσύρει τον προσωρινό πρόεδρο της Συρίας από τη λίστα των «τρομοκρατών».

Από το 2017 ως τον περασμένο Δεκέμβριο, το FBI προσέφερε αμοιβή 10 εκατομμυρίων δολαρίων για οποιαδήποτε πληροφορία που θα οδηγούσε στη σύλληψη του ηγέτη του πρώην συριακού βραχίονα της Αλ Κάιντα, της οργάνωσης Χαγιάτ Ταχρίρ ας Σαμ (ΧΤΣ).

Την περασμένη Πέμπτη, το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ προχώρησε επίσης στην άρση, με παρότρυνση των ΗΠΑ, των δικών του κυρώσεων σε βάρος του Αλ Σάρα.

«Ευέλικτος ηγέτης»

Αφότου ανέλαβε την εξουσία, ο Σάρα διατρανώνει πως έχει εγκαταλείψει το παρελθόν του, πολλαπλασιάζει τα ανοίγματα στη Δύση και σε χώρες της περιοχής, ανάμεσά τους το Ισραήλ, παρότι οι δυο χώρες τυπικά βρίσκονται σε εμπόλεμη κατάσταση.

Υποσχέθηκε πάντως να «επαναπροσδιορίσει» τη σχέση της χώρας του με τη Ρωσία του Βλαντίμιρ Πούτιν, σύμμαχο-κλειδί του Μπασάρ Ασαντ, και συναντήθηκε με τον ρώσο πρόεδρο στη Μόσχα πριν από λιγότερο από έναν μήνα.

«Ο Τραμπ έφερε τον Σάρα στον Λευκό Οίκο για να δείξει πως δεν είναι πλέον τρομοκράτης (…) αλλά πραγματιστής ηγέτης και, πάνω απ’ όλα, ευέλικτος, ο οποίος υπό αμερικανική και σαουδαραβική καθοδήγηση, θα κάνει τη Συρία στρατηγικό περιφερειακό πυλώνα», είπε ο αναλυτής Νικ Χέρας.

«Το να έχουμε σταθερή και ευημερούσα Συρία είναι πολύ σημαντικό για όλες τις χώρες της περιοχής», ανέφερε ο Ντόναλντ Τραμπ μέσω Truth Social.

Τον Μάιο, ο Ντόναλντ Τραμπ άσκησε πίεση στον σύρο ομόλογό του προκειμένου η Δαμασκός να γίνει μέρος των συμφωνιών του Αβραάμ, της διαδικασίας με μεσολάβηση της Ουάσιγκτον πως ώθησε αραβικά κράτη να αναγνωρίσουν το Ισραήλ το 2020.

Στη συνέντευξη στο Fox News, πάντως, ο Σάρα είπε πως δεν θα αρχίσει άμεσα απευθείας διαπραγματεύσεις με την κυβέρνηση του Μπενιαμίν Νετανιάχου.

