Είναι ταμπού να κερδίσουν κάτι οι φτωχότεροι;

Λογικά, μετά τη νίκη του Μαμντάνι στον δήμο της Νέας Υόρκης, τη νίκη της Αμπιγκεϊλ Σπάνμπεργκερ που εξελέγη κυβερνήτης της Βιρτζίνια και της Μίκι Σέριλ που ψηφίστηκε για την ίδια θέση στο Νιου Τζέρσεϊ, ο κρατισμός και ο κεντρικός σχεδιασμός σοβιετικού τύπου αναμένεται να εισαχθεί (από τις ΗΠΑ αυτή τη φορά) στην ταλαιπωρημένη πατρίδα μας. Και θα ξαναζήσουμε μέρες Οργανισμού Ανασυγκρότησης Επιχειρήσεων, Ολυμπιακής και ΛΑΡΚΟ, μαζί με τα παλικάρια της ΠΑΣΕΓΕΣ και της ΓΕΝΟΠ-ΔΕΗ. Σωστά; Λάθος…

Γιατί, την ώρα που εδώ οι περισσότεροι (ακόμη και εντός κυβέρνησης) απορρίπτουν την κρατική παρέμβαση για το κόστος ζωής, η έννοια της βιώσιμης καθημερινότητας για τους φτωχότερους γίνεται η σημαία του Δημοκρατικού Κόμματος στις ΗΠΑ. Με λέξη-κλειδί το «affordability» —διαβάστε τη σχετική συζήτηση μεταξύ των δημοσιογράφων Εζρα Κλάιν και Ααρον Ρέτικα στους NYTimes.

Μιλάμε για τις ιδεολογικές συζητήσεις στο εσωτερικό ενός κόμματος το οποίο, με τα δικά μας δεδομένα, θα το χαρακτήριζε κανείς κεντρώο, άντε κεντροαριστερό, αν ληφθεί υπόψη και η λεγόμενη «αριστερή» πτέρυγα. Για τους Δημοκρατικούς, λοιπόν, των ΗΠΑ το κεφάλαιο «affordability» αφορά κάτι απλό και καθόλου ακραίο: τη δυνατότητα των νοικοκυριών να καλύπτουν βασικά έξοδα, όπως αυτά για τη στέγη, την παιδική φροντίδα, την ενέργεια και τη διατροφή.

Ποιες ήταν οι αντιδράσεις στην Ελλάδα, κυρίως μεταξύ υποστηρικτών της κυβέρνησης, μετά το σήμα που έστειλαν οι ΗΠΑ την περασμένη εβδομάδα; Κυρίως ειρωνικές, όπως αυτή ενός έμπειρου σχολιαστή σε μεγάλο κανάλι, που ανέκραξε γελώντας: «Ολα τσάμπα, θέλω κι εγώ δωρεάν σπίτι στο Μανχάταν», μη γνωρίζοντας ούτε πώς λειτουργεί το πρόγραμμα κοινωνικής κατοικίας στη Νέα Υόρκη, ούτε τι ακριβώς έχει υποσχεθεί ο Μαμντάνι.

Ουσιαστικά πρόκειται για την επέκταση ενός προγράμματος ενοικίασης με προσιτό ενοίκιο –200.000 νέων κατοικιών σε διάστημα 10 ετών– για νοικοκυριά με χαμηλό εισόδημα, ηλικιωμένους και οικογένειες εργαζομένων. Αρα, με βάση τα κριτήρια, ο σχολιαστής του ελληνικού καναλιού όχι απλώς δεν θα αποκτούσε «δωρεάν σπίτι στο Μανχάταν», αλλά ούτε να νοικιάσει θα γινόταν, καθώς το εισόδημά του θα ήταν πάνω από το εισοδηματικό όριο. Ενα αντίστοιχο πρόγραμμα με αυτό της Νέας Υόρκης εφαρμόζει ο Μακρόν στη Γαλλία, σε συνεργασία με τον δήμο του Παρισιού.

Μήπως, άραγε, όλο το πακέτο της ΔΕΘ από τον κ. Μητσοτάκη δεν αφορούσε την ενίσχυση των ασθενέστερων, όταν έγινε, έστω και αργά, αντιληπτό το πρόβλημα;

Ενα αντίστοιχο πρόγραμμα με αυτό του Μακρόν στο Παρίσι δεν εφαρμόστηκε όμως για τη στεγαστική κρίση στην Ελλάδα. Και αυτό γιατί επικράτησαν αγκυλώσεις ενός παλαιού τύπου νεοφιλελευθερισμού, της εποχής που κάποιοι εκ των στελεχών της κυβέρνησης σπούδαζαν ακόμη. Εχασαν, όμως, κατά τα φαινόμενα ένα μεγάλο κεφάλαιο του φιλελευθερισμού: το σκέλος της φιλελεύθερης πολιτικής φιλοσοφίας π.χ. του Τζον Ρολς, που δίδαξε με το έργο του αμέτρητους πολιτικούς επιστήμονες σε πανεπιστήμια της Αμερικής και της Ευρώπης. Ο βασικός κανόνας στο διασημότερο έργο του (A Theory of Justice) είναι σύνθετος αλλά και εξαιρετικά απλός: οι κοινωνικές και οικονομικές ανισότητες είναι αποδεκτές μόνο αν ωφελούν τους λιγότερο προνομιούχους.

Το ιδεολογικό, λοιπόν, υπόβαθρο ενός ξεπερασμένου νεοφιλελευθερισμού των 90s, σε συνδυασμό με προτεραιότητες κομματικού-πελατειακού χαρακτήρα, οδήγησαν σε λάθος επιλογές για την αντιμετώπιση του κόστους ζωής –τη μόνη κρίση που δεν κατάφερε καν να παλέψει η παρούσα κυβέρνηση (μέχρι στιγμής) παρότι προηγουμένως μπόρεσε να αντιμετωπίσει (σε μεγάλο βαθμό) πολλές και σοβαρές. Εδώ όμως το πρόβλημα ήταν κυρίως ιδεολογικό και όχι τόσο διαχειριστικής επάρκειας.

Στο Στεγαστικό, οι αγκυλώσεις οδήγησαν στην ανεξέλεγκτη εξάπλωση της Golden Visa και του Airbnb, με το σκεπτικό ότι ευνοεί τους ιδιοκτήτες (άρα, θεωρητικά τους ψηφοφόρους της ΝΔ) και στα προγράμματα «Σπίτι μου», που αύξησαν τις τιμές των παλαιών σπιτιών, τονώνοντας τη ζήτηση σε συνθήκες χαμηλής προσφοράς. Αυτά τα δύο συνοδεύτηκαν από μια ρητορική που έλεγε ότι «το 70% των πολιτών είναι ιδιοκτήτες, άρα ευνοούνται από την άνοδο των αξιών των ακινήτων και των ενοικίων». Το αντίθετο δηλαδή από τον κανόνα του Ρολς: ανισότητες, αλλά υπέρ των προνομιούχων (ιδιοκτητών) και σε βάρος των ευάλωτων –των ενοικιαστών και των νέων. Κάποιοι σκέφτηκαν μάλιστα ότι αυτό είναι καλό να το λέει η κυβέρνηση, να το δηλώνει υπερηφάνως.

Επειδή, όμως, στην Ελλάδα ζούμε και η επικοινωνία έχει τα όριά της όταν συγκρούεται με την πραγματικότητα, μόλις έγινε αντιληπτό το κόστος αυτής της πολιτικής για τη δημοφιλία της κυβέρνησης, αποφασίστηκε το 2025 η στροφή στην κοινωνική κατοικία. Ηταν, όμως, ήδη αργά. Το πρόγραμμα που ανακοινώθηκε μοιάζει ασθενικό και, κυρίως, εκτός των βασικών κυβερνητικών προτεραιοτήτων. Οπως καθετί που κάνει κάποιος όταν δεν το πολυπιστεύει.

Αντίστοιχη προσέγγιση ακολουθήθηκε και στην αντιμετώπιση της ακρίβειας στα τρόφιμα από τα μεγάλα σουπερμάρκετ, όπως έχει επισημάνει εδώ και δύο χρόνια το Protagon. Είναι ενδεικτικό ότι, στις 9 Οκτωβρίου, επικεφαλής οικογένειας που κατέχει μεγάλη αλυσίδα σουπερμάρκετ με κέρδη άνω των 90 εκατ. ευρώ (2023), επισκέφθηκε το Μέγαρο Μαξίμου για να διαμαρτυρηθεί για πρόστιμο λίγο πάνω από 1 εκατ. ευρώ. Και, κατά τα φαινόμενα, συνάντησε ευήκοα ώτα, καθώς στη συνέχεια η εταιρεία έκανε διαρροή στους αρμόδιους συντάκτες που παρακολουθούν την αγορά, στην οποία ανέφερε ότι έγιναν κατανοητά τα επιχειρήματά της. Προφανώς, κάποιοι εκ των συνεργατών του Πρωθυπουργού σκέφτηκαν να καταπολεμήσουν την ακρίβεια στα τρόφιμα από τη σκοπιά του κυβερνητικού συνηγόρου μιας μεγάλης αλυσίδας.

Με τη γραμμή όμως που ακολούθησαν τα εν λόγω στελέχη στο πρόβλημα του κόστους ζωής έδειξαν ότι δεν κατάφεραν, μέσα στον φόρτο της κυβερνητικής καθημερινότητας, να παρακολουθήσουν τα σύγχρονα ρεύματα σκέψης του φιλελεύθερου χώρου.

