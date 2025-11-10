Ο Αλ Σάρα στον Τραμπ – Στόχος η οριστική άρση των κυρώσεων

Μια επίσκεψη στον Λευκό Οίκο που πριν από λίγα χρόνια θα φαινόταν αδιανόητη για τη Συρία, πραγματοποιήθηκε στην Ουάσιγκτον.

Ο προσωρινός πρόεδρος της χώρας, Αχμέντ αλ Σάρα, άλλοτε αντάρτης και ηγέτης ένοπλης οργάνωσης, πέρασε την πόρτα του Λευκού Οίκου για μια συνάντηση με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, σηματοδοτώντας μια εντυπωσιακή πολιτική μεταστροφή τόσο για τον ίδιο όσο και για τη χώρα του.

Η επίσκεψη του Σύρου στον Λευκό Οίκο τη Δευτέρα –η πρώτη από σύρο ηγέτη– αποτελεί ένα ακόμη από τα κάποτε αδιανόητα στιγμιότυπα για τη χώρα του και έναν ακόμη απίθανο σταθμό στην προσωπική διαδρομή του πρώην μαχητή, έγραψε η Washington Post.

Ο Σάραα έφτασε στον Λευκό Οίκο χωρίς τις τυμπανοκρουσίες που συχνά δίνονται σε ξένους ηγέτες που επισκέπτονται τον Οίκο, σχολίασε το Reuters. Μπήκε από μια πλαϊνή είσοδο που δεν είναι ορατή στους δημοσιογράφους αντί από την κύρια πόρτα της Δυτικής Πτέρυγας όπου είναι τοποθετημένες οι κάμερες.

Κάποτε φυλακισμένος από αμερικανικές δυνάμεις στο Ιράκ, ο Αλ Σάρα κατέληξε να ηγηθεί του παρακλαδιού της Αλ Κάιντα στη Συρία και σήμερα, ως προσωρινός αρχηγός του κράτους, εμφανίζεται χαμογελαστός σε φωτογραφίες με προέδρους και πρωθυπουργούς ανά τον κόσμο.

Από τον Δεκέμβριο, όταν ο 43χρονος οδήγησε τις δυνάμεις των ανταρτών στην ανατροπή του Ασαντ, ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έχει εξελιχθεί σε έναν από τους πιο ενθουσιώδεις διεθνείς υποστηρικτές του νέου ηγέτη, μια σχέση που στηρίζεται στη στρατηγική σημασία που αποδίδουν οι ΗΠΑ στη Συρία, αλλά και στη φαινομενική προσωπική εκτίμηση του Τραμπ.

«Σκληρός τύπος», είχε πει ο Τραμπ για τον Αλ Σάρα μετά την πρώτη τους συνάντηση τον Μάιο. «Δυνατή ιστορία. Μαχητής».

Καθώς επισκέπτεται την Ουάσιγκτον, ο Αλ Σάρα προσβλέπει στην εμβάθυνση μιας συνεργασίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες, η οποία έχει ήδη αποδώσει -μεταξύ άλλων την άρση κυρώσεων που είχαν επιβληθεί επί Ασαντ και την αμερικανική διαμεσολάβηση με τους αντιπάλους του, τόσο στο εσωτερικό όσο και διεθνώς- εν μέσω επαναλαμβανόμενων προκλήσεων για την εξουσία του Σύρου ηγέτη.

O σύρος ηγέτης, ο οποίος αφαιρέθηκε από λίστα κυρώσεων του ΟΗΕ την περασμένη εβδομάδα, αναμένεται, επίσης, να ενταχθεί στη συμμαχία υπό τις ΗΠΑ κατά της οργάνωσης του Ισλαμικού Κράτους, που εξακολουθεί να απειλεί τη Συρία. Η ένοπλη ισλαμιστική οργάνωση που κάποτε ηγούταν, η Hay’at Tahrir al-Sham, διέκοψε τους δεσμούς της με την Αλ Κάιντα το 2017.

Την Παρασκευή, το Στέιτ Ντιπάρτμεντ ανακοίνωσε πως ο Αλ Σάρα και ο σύρος υπουργός Εσωτερικών Ανας Χατάμπ θα αφαιρεθούν από τον κατάλογο παγκοσμίως προσδιορισμένων τρομοκρατών, «αναγνωρίζοντας την πρόοδο που έχει επιδείξει η συριακή ηγεσία μετά την αποχώρηση του Ασαντ».

Ο Τραμπ είχε δεσμευτεί ότι θα άρει τις κυρώσεις της εποχής Άσαντ μετά τη συνάντησή του με τον αλ-Σαράα τον Μάιο στη Σαουδική Αραβία — ένα κρίσιμο βήμα καθώς η Συρία προσπαθεί να ξαναχτιστεί μετά τις τεράστιες καταστροφές του εμφυλίου πολέμου, μια προσπάθεια που, σύμφωνα με την Παγκόσμια Τράπεζα, εκτιμάται στα 216 δισεκατομμύρια δολάρια, «συντηρητική εκτίμηση».

Η άρση των κυρώσεων θα επιτρέψει στη Συρία να αποκτήσει πρόσβαση στη διεθνή χρηματοδότηση, να επανασυνδεθεί με το παγκόσμιο τραπεζικό σύστημα και να εισάγει αγαθά για την ανοικοδόμηση, το διαλυμένο σύστημα υγείας και άλλους τομείς.

Η κυβέρνηση του Αλ Σάρα επιδιώκει επίσης την οριστική κατάργηση από το Κογκρέσο του νόμου Caesar Syria Civilian Protection Act, ενός αυστηρού πακέτου κυρώσεων από το 2019, που πήρε το όνομά του από τον πληροφοριοδότη που διέρρευσε φωτογραφίες χιλιάδων ανθρώπων που δολοφονήθηκαν από το καθεστώς Άσαντ.

Σκεπτικιστές της κυβέρνησης Αλ Σάρα έχουν επικαλεστεί ανησυχητικά επεισόδια σεκταριστικής βίας στη Συρία κατά τον τελευταίο χρόνο, που έχουν αφήσει χιλιάδες νεκρούς και έχουν υπονομεύσει τις επανειλημμένες δεσμεύσεις του νέου προέδρου ότι θα προστατεύσει τις μειονότητες και θα κυβερνήσει με τρόπο συμπεριληπτικό.

