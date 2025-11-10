Ο γάτος της Ντάουνινγκ Στριτ κάνει ντεμπούτο στην TV

Συνοδεύει τον έκτο κατά σειρά πρωθυπουργό της «θητείας» του, έχει παρακολουθήσει προέδρους και πρίγκιπες να περνούν τη μαύρη πόρτα της πρωθυπουργικής κατοικίας, και σύντομα θα γίνει ο μακροβιότερος συνεχόμενος κάτοικος της Ντάουνινγκ Στριτ 10. Στο διαρκώς εναλλασσόμενο τοπίο της βρετανικής πολιτικής των τελευταίων 15 ετών, ο γάτος Λάρι παρέμεινε μια καθησυχαστική σταθερά.

Τώρα, με τη διαρκή δημοτικότητά του, την οποία πολλοί ένοικοι της βρετανικής πρωθυπουργικής οικίας έχουν κατά καιρούς ζηλέψει, αναμένεται να κάνει το επιβλητικό ντεμπούτο του σε μια νέα σειρά ντοκιμαντέρ του κωμικού Ντέιβιντ Μπαντιέλι για λογαριασμό του τηλεοπτικού δικτύου Channel 4, που θα εξερευνά την αγάπη των Βρετανών για τα υπέροχα αιλουροειδή.

«Ο Λάρι είναι ο πιο σημαντικός τύπος που θα συναντήσει κανείς στην Ντάουνινγκ Στριτ», αναφέρει χαρακτηριστικά σε δημοσίευμα του Guardian ένας κυβερνητικός αξιωματούχος, προσθέτοντας ότι, όπως μπορούν να επιβεβαιώσουν και οι αστυνομικοί της φρουράς που τακτικά του ανοίγουν την πόρτα, «ελέγχει πλήρως την οικία».

Ο Λάρι, του οποίου ο επίσημος τίτλος είναι «Επικεφαλής Ποντικοφάγος του Υπουργικού Συμβουλίου», βρέθηκε στα ενδότερα της βρετανικής κυβέρνησης όταν υιοθετήθηκε από το Καταφύγιο Ζώων Μπάτερσι για να αντιμετωπίσει μια επιδημία τρωκτικών που έπληττε την πρωθυπουργική κατοικία.

Το πλούσιο βιογραφικό του ξεπερνά σε εμβέλεια δεκάδες πολιτικές βιογραφίες στη Βρετανία. Ο Λάρι βρέθηκε ως αδέσποτο στη συνοικία Γουόντσγουορθ του νότιου Λονδίνου το 2011, στις πρώτες ημέρες του εύθραυστου κυβερνητικού συνασπισμού των Συντηρητικών του πρωθυπουργού Ντέιβιντ Κάμερον και των Φιλελευθέρων του Νικ Κλεγκ. Στην πρώτη του πρωθυπουργική συνέντευξη, ο Κάμερον ξεκαθάρισε ότι «οι φήμες πως δεν αγαπώ τον Λάρι είναι αναληθείς – τον λατρεύω».

Ξεπερνώντας τον συνεσταλμένο χαρακτήρα του εκείνες τις πρώτες ημέρες της θητείας του, σήμερα ο Λάρι έχει προσαρμοστεί πλήρως στα φώτα της δημοσιότητας. Συχνά εμφανίζεται στο πίσω μέρος των ζωντανών τηλεοπτικών πλάνων με το μπλαζέ ύφος του – την ώρα που ο μονίμως αγχωμένος κηπουρός της Ντάουνινγκ Στριτ βρίσκεται καθημερινά αντιμέτωπος με τις… κουτσουλιές του κάτω από το χώμα του πρωθυπουργικού κήπου.

Η επίσημη κυβερνητική σελίδα του αναφέρει ότι ο 18χρονος γάτος «περνά τις ημέρες του υποδεχόμενος τους επισκέπτες του σπιτιού, επιθεωρώντας τα συστήματα ασφαλείας, και δοκιμάζοντας τις αντίκες του ως προς την ποιότητά τους για ύπνο». Παράλληλα αναφέρει στις καθημερινές του ευθύνες την «έντονη περισυλλογή του για τους τρόπους αντιμετώπισης της παρουσίας τρωκτικών στην οικία».

Παρότι ο Λάρι είναι ο πρώτος γάτος με επίσημο τίτλο, τα εξαίσια αιλουροειδή ήταν πάντα ευπρόσδεκτα στους διαδρόμους της εξουσίας του Ηνωμένου Βασιλείου εδώ και τουλάχιστον έναν αιώνα. Αλλά με τη σταθερή του παρουσία, τόσο εντός Ντάουνινγκ Στριτ, όσο και στις καθιερωμένες συνεντεύξεις Τύπου έξω από την πρωθυπουργική κατοικία, ο Λάρι προσφέρει στους Βρετανούς μια νότα κυβερνητικής συνέχειας στο ταραγμένο πολιτικό προσκήνιο της πρώην αυτοκρατορίας.

Φωτογράφοι που εργάζονται στην αίθουσα Τύπου έξω από τον Αριθμό 10 (την ημιεπίσημη ονομασία της πρωθυπουργικής οικίας) αποκαλύπτουν στον Guardian ότι ο Λάρι είναι απολύτως φιλικός μαζί τους, και τους εντυπωσιάζει με την ακρίβεια των εμφανίσεων του στη διάρκεια των επίσημων επισκέψεων, όπου ποζάρει την κατάλληλη στιγμή στην άκρη του κόκκινου χαλιού.

Ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ, Μπαράκ Ομπάμα, και ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, είναι μόλις δύο από τους διεθνείς ηγέτες την καρδιά των οποίων έχει κατακτήσει ο Λάρι, ο οποίος είναι πολύ επιλεκτικός απέναντι στους βρετανούς υπουργούς που επιχειρούν να του δείξουν την στοργή τους – καθώς αποφεύγει συστηματικά τα χάδια κάποιων εξ αυτών. Απ’ την άλλη, η πρώην πρωθυπουργός, Τερέζα Μέι, τον αντιπαθούσε, καθώς ήταν φανατική σκυλόφιλη.

Οπως όλα τα πολιτικά ζώα, ο Λάρι είχε και δημόσιες αντιπαραθέσεις, τις περισσότερες των οποίων με τον Πάλμερστον – τον γάτο που κατοικούσε στο Υπουργείο Εξωτερικών, μέχρι τη συνταξιοδότησή του τον Αύγουστο του 2020. Αστυνομικοί φρουροί της πρωθυπουργικής κατοικίας τους έχουν δει συχνά να τσακώνονται άγρια, αλλά ποτέ δεν επεμβαίνουν – «δεν είναι σοφό να εμπλέκεσαι σε καυγά γατιών», λέει με νόημα ένας από αυτούς στον Guardian.

Αλλά η δημοτικότητα του Λάρι στις τάξεις των Βρετανών παραμένει αδιαμφισβήτητη. Πολλοί λογαριασμοί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης είναι αφιερωμένοι στις επίσημες εργασίες του «επικεφαλής ποντικοφάγου», με έναν από αυτούς, τον «Number10Cat X» να διαθέτει πάνω από 868.000 ακολούθους. Φυσικά λαμβάνει και συμβατική αλληλογραφία, καθώς και λιχουδιές θαυμαστών του από όλο τον κόσμο.

Οταν δεν διασχίζει αγέρωχα τα πεζοδρόμια της συνοικίας, ο Λάρι επιλέγει συγκεκριμένα σημεία για τους ύπνους του, όπως το ράφι εισαγωγής χαρτιών του εκτυπωτή, αλλά τα αγαπημένα στέκια του είναι τα πρεβάζια των δύο μπροστινών παραθύρων της πρωθυπουργικής κατοικίας. Η χτένα και οι λιχουδιές του βρίσκονται μονίμως στη συρταριέρα του Δούκα του Ουέλινγκτον, στο φουαγιέ της Ντάουνινγκ Στριτ, ενώ όσοι τον ταΐζουν κερδίζουν την εύνοιά του.

Ως πολιτικό ζώο, ο Λάρι δεν είναι υπεράνω κριτικής. Πρόσφατα ο Αντριου Μαρ, πολιτικός συντάκτης του περιοδικού New Statesman, τον αποκάλεσε «πολύ χοντρό και αδρανή για την αποστολή του», κατηγορώντας τον ότι «εξαρτάται αποκλειστικά από το κράτος πρόνοιας». Πηγές κοντά στον γάτο απορρίπτουν τις κατηγορίες, επισημαίνοντας ότι ο Λάρι δεν χρηματοδοτείται από το βρετανικό Δημόσιο – τα έξοδά του καλύπτονται από το προσωπικό της Ντάουνινγκ Στριτ.

