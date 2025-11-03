Το «top-10» του Σαββατοκύριακου

Επιτέλους, νίκη. Στις 26 Μαΐου ο Αρνε Σλοτ ήταν το πρόσωπο της παρέλασης του θριάμβου. Ο (απρόσμενος) ήρωας του Λίβερπουλ, ο οποίος στην πρώτη του σεζόν ως προπονητής των «Reds» είχε οδηγήσει την ομάδα στην κατάκτηση του τίτλου στην Πρέμιερ Λιγκ. Σχεδόν 160 μέρες μετά, το βράδυ της περασμένης Τετάρτης που η Λίβερπουλ αποκλείστηκε από το Λιγκ Καπ (ηττήθηκε με 3-0 από την Κρίσταλ Πάλας στο «Ανφιλντ»), οι ψίθυροι περί απόλυσης του 47χρονου Ολλανδού είχαν γίνει κραυγές. Εξι ήττες στους επτά τελευταίους αγώνες -τέσσερις στη σειρά στο πρωτάθλημα- ήταν αρκετές για να γκρεμίσουν τον μύθο του.

Το Σάββατο ο Σλοτ πήρε μια βαθιά ανάσα. Η Λίβερπουλ νίκησε (την Αστον Βίλα με 2-0) για πρώτη φορά μετά τις 20 Σεπτεμβρίου, με τον Μοχάμεντ Σαλάχ να γίνεται ο μόλις τρίτος παίκτης στην Ιστορία της που συμπλήρωσε 250 γκολ. Μπροστά του βρίσκονται μόνο ο Ιαν Ρας (386) και ο Ρότζερ Χαντ (285). Στην Πρέμιερ Λιγκ ο αιγύπτιος σούπερ-σταρ έχει συμβάλει σε 276 τέρματα της ομάδας του (188 γκολ και 88 αστίστ), ισοφαρίζοντας την ιστορική επίδοση του Γουέιν Ρούνεϊ. Αλλά η Λίβερπουλ βρίσκεται στο -7 από την κορυφή της βαθμολογίας.

Μια «άλλη» Αρσεναλ. Στην πρώτη θέση στρογγυλοκάθεται η Αρσεναλ, η οποία την ίδια μέρα πέρασε από την έδρα της Μπέρνλι με 2-0. Την τελευταία φορά που δέχθηκε γκολ, το ημερολόγιο έγραφε 28 Σεπτεμβρίου. Εκτοτε, κράτησε την εστία της απαραβίαστη για επτά διαδοχικά ματς σε όλες τις διοργανώσεις, κάτι που είχε καταφέρει πάλι τον περασμένο αιώνα: την άνοιξη του 1999. Αύριο θα αντιμετωπίσει τη Σλάβια στην Πράγα για το Τσάμπιονς Λιγκ. Αν κρατήσει το «μηδέν» για όγδοη φορά στη σειρά, θα ισοφαρίσει ένα ρεκόρ που κρατάει από το 1903.

Στα τέσσερα τελευταία παιχνίδια της στο πρωτάθλημα επέτρεψε στους αντιπάλους της μόνο μια τελική προσπάθεια εντός στόχου. Παρουσιάζει την καλύτερη άμυνα της Ευρώπης. Στην Πρέμιερ Λιγκ σε 10 αγωνιστικές έχει δεχθεί μόλις τρία γκολ – δεν αποκλείεται να καταρρίψει το απόλυτο ρεκόρ στο αγγλικό πρωτάθλημα, που είναι τα 15 γκολ της Τσέλσι του Μουρίνιο το 2004-2005. Η εφετινή μαχητική Αρσεναλ δεν έχει καμία σχέση με τη «soft» ομάδα που τις τρεις προηγούμενες σεζόν τερμάτισε δεύτερη. Βρίσκεται στο +6 από τη Μάντσεστερ Σίτι και πολλοί πιστεύουν πως ήρθε η ώρα να κατακτήσει τον πρώτο της τίτλο πρωταθλήματος μετά το 2004.

Η Σίτι είναι… ο Χάαλαντ. Θα καταδιώκει την Αρσεναλ όσο ο «εξωγήινος» Νορβηγός της… έχει κέφια. Με τα δύο γκολ που σκόραρε την Κυριακή στο 3-1 εναντίον της Μπόρνμουθ, ο Ερλινγκ Χάαλαντ έφτασε τα 13 στις 10 πρώτες αγωνιστικές. Μόνο ο Λες Φέρντιναντ είχε πετύχει τόσα τέρματα τόσο νωρίς, τη σεζόν 1995-1996 με τη φανέλα της Νιούκαστλ. Και ο ίδιος ο Χάαλαντ άλλη μια φορά, το 2022 (15 γκολ). Αν βάλουμε στην κουβέντα και το Τσάμπιονς Λιγκ, έχει υπογράψει 17 από τα 26 γκολ που έχει σκοράρει εφέτος η ομάδα του. Δηλαδή, το 65%. Αδιανόητο ποσοστό, ιδίως για ομάδα του Πεπ Γκουαρντιόλα, ο οποίος δεν θέλει να εξαρτάται από τη φόρμα ενός, μόνο, παίκτη. Αλλά, όσο κι αν τον ανησυχεί, η πραγματικότητα είναι ότι η Σίτι αδυνατεί να κερδίσει τις (σπάνιες) φορές που ο 25χρονος φορ δεν βρίσκει δίχτυα. Οπως συνέβη την προηγούμενη Κυριακή, που οι «Πολίτες» ηττήθηκαν από την Αστον Βίλα.

«Κανείς δεν μπορεί να σταματήσει τον Χάαλαντ», τόνισε στη χθεσινή συνέντευξη Τύπου ο προπονητής της Μπόρνμουθ, Αντονι Ιράολα. Ο ισπανός τεχνικός αντιμετώπισε τη μόλις δεύτερη ήττα της ομάδας του στο εφετινό πρωτάθλημα (προηγουμένως είχε χάσει μόνο από την πρωταθλήτρια Λίβερπουλ) σαν κάτι αναπόφευκτο, επειδή «οι αντίπαλοί μας διαθέτουν αυτό το ποδοσφαιρικό υπερόπλο (τον Χάαλαντ)». Και ο Πεπ… προσεύχεται να μην του τραυματιστεί. Την Τετάρτη η Σίτι θα παίξει με την Μπορούσια Ντόρτμουντ στο Τσάμπιονς Λιγκ, και την προσεχή Κυριακή θα υποδεχθεί στο «Ετιχαντ» τη Λίβερπουλ.

Και η Ρεάλ, ο Εμπαπέ. Στην Ισπανία η Ρεάλ Μαδρίτης, μια εβδομάδα μετά τον θρίαμβό της επί της Μπαρτσελόνα στο Clasico, συνέτριψε τη Βαλένθια (4-0) στο «Μπερναμπέου», με τον Κιλιάν Εμπαπέ να σκοράρει τα δύο πρώτα γκολ και να κερδίζει ένα πέναλτι που έχασε ο Βινίσιους. Εφτασε τα 13 γκολ στα 11 πρώτα ματς πρωταθλήματος, κάτι που σε αυτόν τον αιώνα είχε καταφέρει μόνο ο Κριστιάνο Ρονάλντο (το 2011-2012 και το 2014-2015). Για πέμπτη φορά στην Ιστορία της η Ρεάλ μπήκε στη σεζόν με 10 νίκες σε 11 αγώνες, και βρίσκεται στο +5 από την Μπαρτσελόνα. Τώρα ετοιμάζεται για το ραντεβού της με τη Λίβερπουλ στο Τσάμπιονς Λιγκ, αύριο (Τρίτη) στο «Ανφιλντ».

Ο «αθόρυβος» Γκριεζμάν. Στο ματς της Ατλέτικο Μαδρίτης με τη Σεβίλλη ο γάλλος επιθετικός, Αντουάν Γκριεζμάν, πέτυχε το 200ο του γκολ στη La Liga και έγινε ο μόλις έκτος ξένος που έχει σκοράρει 200 γκολ και πάνω στα χρονικά του ισπανικού πρωταθλήματος. Μπροστά του στη σχετική λίστα βρίσκονται, ο Λιονέλ Μέσι (με 474 γκολ), ο Κριστιάνο Ρονάλντο, ο Καρίμ Μπενζεμά, ο Ούγκο Σάντσες και ο Αλφρέδο Ντι Στέφανο.

Μπάγερν, η τρομερή. Στη Γερμανία η Μπάγερν Μονάχου έχει επιστρέψει… στις εργοστασιακές της ρυθμίσεις. Δεν έχει αντίπαλο. Το Σάββατο νίκησε άνετα (3-0) τη Λεβερκούζεν, με τον Χάρι Κέιν να παρακολουθεί το παιχνίδι από τον πάγκο καθώς ακολουθεί η αυριανή (4/11) αναμέτρηση με την Παρί Σεν-Ζερμέν στο Τσάμπιονς Λιγκ. Ηταν η ένατη διαδοχική της νίκη στην Μπουντεσλίγκα και 15η σε όλες τις διοργανώσεις, που αποτελεί ρεκόρ όλων των εποχών για ομάδα κάποιου από τα top-5 πρωταθλήματα.

Η «μάχη» της Serie A. Στην Ιταλία διαδραματίζεται ένα από τα πιο αμφίρροπα πρωταθλήματα των τελευταίων ετών. Μετά τη νίκη της Μίλαν επί της Ρόμα (1-0) στο «Σαν Σίρο», Μίλαν, Ρόμα και Ιντερ έχουν τους ίδιους βαθμούς και έναν λιγότερο από την πρωτοπόρο Νάπολι, η οποία το Σάββατο στο «Μαραντόνα» έμεινε στο 0-0 με την Κόμο. Η Γιουβέντους, στο πρώτο της παιχνίδι με προπονητή τον Σπαλέτι, νίκησε (2-1) στην έδρα της Κρεμονέζε.

Για τους ρομαντικούς. Στη Σκωτία η μικρούλα Χαρτς γράφει μια υπέροχη ιστορία. Μετά τη νίκη της (4-0) επί της Νταντί είναι πρώτη στη βαθμολογία, 9 πόντους πάνω από τη Σέλτικ (έχοντας παίξει ένα ματς περισσότερο). Αήττητη, με μόνο δύο ισοπαλίες σε 11 αγωνιστικές, και με συντελεστή τερμάτων 28-9. Σκοράρει περίπου 2,5 γκολ ανά αγώνα, κατά μέσον όρο. Αν καταφέρει να τερματίσει πρώτη, θα πρόκειται για μια ιστορική επιτυχία. Διότι η τελευταία ομάδα που κατόρθωσε να αμφισβητήσει την κυριαρχία των δύο μεγάλων δυνάμεων του σκωτσέζικου ποδοσφαίρου (της Ρέιντζερς και της Σέλτικ) και να κατακτήσει τον τίτλο ήταν η Αμπερντίν του Αλεξ Φέργκιουσον το 1985. Ο τιμονιέρης της, Ντέρεκ ΜακΊνες, ο οποίος την ανέλαβε τον περασμένο Μάιο, ψηφίστηκε «προπονητής του μήνα» τον Αύγουστο, τον Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο.

Τα συμβόλαια είναι για να «σπάνε». Ο ιός της μηδενικής ανοχής απέναντι στα αρνητικά αποτελέσματα «χτύπησε» και την Αγγλία. Η Γουλβς απέλυσε χθες τον πρώην τεχνικό του Ολυμπιακού, Βίτορ Περέιρα, ο οποίος πέρυσι ήταν ο «σωτήρας» της και μόλις τον περασμένο μήνα είχε υπογράψει επέκταση του συμβολαίου του μέχρι το 2028. Η σαββατιάτικη ήττα (3-0 από τη Φούλαμ) ήταν η σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι. Εφέτος η Γουλβς δεν έχει γευθεί ακόμη τη χαρά της νίκης (μετράει οκτώ ήττες και δύο ισοπαλίες), και έγινε η πρώτη ομάδα στα χρονικά της Πρέμιερ Λιγκ που απέτυχε να κερδίσει κάποιο από τα δέκα πρώτα παιχνίδια της στο πρωτάθλημα σε δύο διαδοχικές σεζόν.

Απόλυση είχαμε και στην Τσάμπιονσιπ (Β’ Κατηγορία), με «θύμα» τον Γουίλ Στιλ που είχε αναλάβει τη Σαουθάμπτον μόλις τον περασμένο Ιούλιο. Ο 33χρονος βέλγος τεχνικός, ο οποίος μετά τις επιτυχίες του με τη Λανς και τη Ρεμς χαρακτηριζόταν από πολλούς ως ο ανερχόμενος αστέρας της προπονητικής, δεν κατάφερε να αξιοποιήσει το δεύτερο πιο ακριβό ρόστερ στην Κατηγορία. Η Σαουθάμπτον μπήκε στη σεζόν με τη φιλοδοξία του προβιβασμού της στην Πρέμιερ Λιγκ, αλλά σήμερα βρίσκεται στην 21η θέση της βαθμολογίας των 24 ομάδων.

Γκολ α λα ελληνικά. Τα Ελληνόπουλα εξακολουθούν να εντυπωσιάζουν. Στο Βέλγιο ο Χρήστος Τζόλης σκόραρε ξανά για την Μπριζ στην εντός έδρας νίκη της (2-1) επί της Ντέντερ, και πανηγύρισε το όγδοο εφετινό του γκολ σε όλες τις διοργανώσεις μαζί με τους συμπαίκτες του, φορώντας μάσκα από την τηλεοπτική σειρά του Netflix «Squid Game». Στην Πορτογαλία ο Φώτης Ιωαννίδης άνοιξε το σκορ για την Σπόρτινγκ στο 2-0 επί της Αλβέρκα, και ψηφίστηκε «man-of-the-match» από τους οπαδούς της για δεύτερη φορά μέσα σε λίγες μέρες. Ο πρώην επιθετικός του Παναθηναϊκού έχει πετύχει τέσσερα γκολ και έχει μοιράσει τρεις ασίστ σε όλες τις διοργανώσεις.

